ABD: Yargıç, Trump'ın göçmenleri üçüncü ülkelere sınır dışı politikasının "yasa dışı" olduğuna hükmetti

Yargıç Brian Murphy, ABD yönetiminin düzensiz göçmenleri üçüncü ülkelere sınır dışı etme kararını "hukuka aykırı" buldu ve bu kişilerin sınır dışı edilmelerine yasal itiraz haklarını kullanmaları için kendilerine daha fazla zaman tanınması gerektiğini belirtti.

Murphy, kararında, hükümetin bir kişiyi "ırkı, dini, belirli bir sosyal gruba üyeliği veya siyasi görüşü" nedeniyle "hayatının veya özgürlüğünün tehdit altında olacağı" bir ülkeye sınır dışı etmesini engelleyen ABD hukukuna gönderme yaptı.

USA Today gazetesinin haberine göre, yargıcın çarşamba günü aldığı karar, daha önce sınır dışı edilme emirlerinde adı geçmeyen veya göçmenlik mahkemesi işlemlerinde tanımlanmayan ülkelere sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya olan göçmenler adına açılan toplu dava kapsamında alındı.

Bu politika, göçmenlerin, göçmenlik yetkililerinin oraya gönderildiklerinde zulüm veya işkenceye maruz kalmayacaklarına dair güvenilir diplomatik güvencelere sahip olmaları veya göçmenlere böyle bir yere gönderileceklerine dair en az altı saat önceden haber vermeleri koşuluyla, bu tür ülkelere sınır dışı edilmelerine izin veriyor.

Yargıç Murphy ayrıca, kararın temyize taşınması için hükümete 15 gün süre verildiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, ABD İç Güvenlik Bakanlığı'ndan (DHS) yapılan açıklamada ise "DHS'nin yasal yetkisini kullanmasına ve yasa dışı göçmenleri, onları kabul etmeye istekli bir ülkeye sınır dışı etmesine izin verilmelidir." ifadesi kullanıldı.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi tarafından 13 Şubat'ta yayımlanan raporda, Trump yönetiminin 2025'te yüzlerce göçmeni vatandaşı olmadıkları ülkelere sınır dışı etmek için 40 milyon dolardan fazla para harcadığı belirtilmişti.

(AEK)