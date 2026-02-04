Yunanistan: Chios/Sakız Adası açıklarında göçmen taşıyan tekne devrildi: 15 ölü

Ege Denizi'nin doğusunda, İzmir'in Çeşme ilçesinin karşısındaki Chios/Sakız Adası açıklarında çarşamba sabah erken saatlerde göçmen taşıyan bir sürat teknesi ile Yunanistan sahil güvenlik devriye gemisi arasında meydana gelen çarpışmada en az 15 kişi hayatını kaybetti.

Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesinin haberine göre, sahil güvenlik yetkilileri, devriye botları, helikopter ve dalgıçların katılımıyla olası kayıpları arama kurtarma operasyonunun sürdüğünü bildirdi.

Sahil Güvenlik yetkilileri, göçmen tekne kazası sonrasında denizden 11'i erkek, 3'ü kadın olmak üzere 14 kişinin cesedinin çıkarıldığını, aralarında yaklaşık 11 çocuğun da bulunduğu 25 göçmenin kurtarılarak Sakız'daki kamu hastanesine kaldırıldığını açıkladı. Olayda iki sahil güvenlik görevlisi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan kadınlardan birinin daha sonra hastanede hayatını kaybettiği açıklandı.

Sürat teknesinde kaç kişinin bulunduğu tam olarak bilinmiyor. Dört Sahil Güvenlik devriye botu, devriye gemisi, bir hava kuvvetleri helikopteri ve dalgıç taşıyan özel bir teknenin katılımıyla kayıp yolcular için arama kurtarma operasyonu başlatıldı.

Göçmenlerin biri dışındakilerin çoğunun Afganistan kökenli oldukları, teknenin büyük olasılıkla Türkiye'nin Ege kıyısından yola çıktığı, teknenin "Türkiye istikametinden geldiği"nin kaydedildiği bildirildi.

Yunanistan Sahil Güvenlik Teşkilatı yaptığı açıklamada, "teknenin operatörü"nü suçladı:

"Sürat teknesinin operatörü devriye gemisinin görsel ve işitsel sinyallerine uymadı. Bunun yerine, sürat teknesi rotasını tersine çevirerek devriye gemisine sancak tarafından çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürat teknesi alabora oldu ve battı, gemidekilerin tamamı denize düştü."

Yunanistan'ın kamu sağlık çalışanları sendikası başkanı Michalis Giannakos, Chios/Sakız Adası'ndaki hastane personelinin, ansızın gelen hasta akınıyla başa çıkmak için önlemlerini aldığını ve gelebilecek hastalar için de hazır beklediğini söyledi. Yunanistan'ın Open TV kanalında konuşan Giannakos, yaralılardan birkaçının ameliyata alınmaları gerektiğini söyledi.

Ege’deki Türkiye bağlantılı göçmen tekne kazaları

Türkiye’nin Ege Denizi karasularında ve çevresinde Türkiye kıyılarından kalkan ya da Türkiye’nin çok yakınından geçerek Yunasitan adalarına yönelen göçmen teknelerinin karıştığı çok sayıda kaza yaşandı. Bu kazaların büyük çoğunluğu Yunan adalarına geçmeye çalışan göçmenleri taşıyan düzensiz teknelerin batması, alabora olması ya da kıyı güvenlik müdahaleleri sırasında yaşanan çarpışmalar sonucu meydana geldi.

▶ 1990’lar: Ege’de Türkiye kalkışlı erken dönem kazalar

1990‘larda Türkiye kıyılarından Sakız/Chios, Sisam/Samos vb. yakın adalara geçmeye çalışan göçmen teknelerinde büyük kayıplar yaşandı. Resmi kaynaklarda genellikle milliyetleri belirlenemeyen kişiler olarak geçen göçmenler, büyük çoğunlukla ekonomik nedenlerle Batı'ya geçmek isteyenlerden oluşuyordu.

14 Eylül 1992 – Çeşme/Sakız rotası: En az 29 ölü.

15 Kasım 1994 – Bodrum/İstanköy rotası: En az 27 ölü.

Mayıs 1996 – Gümüldür/Sisam: En az 24 ölü.

Haziran 1997 – Çeşme/Sakız: En az 16 ölü.

Ağustos 2003 – Altınoluk/Midilli: En az 19 ölü (Sudanlı ve Moritanyalı göçmenler).

▶ 2000’ler: 2007 Seferihisar büyük faciası

8 Aralık 2007 – Seferihisar (İzmir) açıkları: Göçmen teknesi alabora oldu; kaynaklara göre yaklaşık 40–60 kişi öldü. Bu, Türkiye kıyılarına en yakın büyük göçmen teknesi faciası olarak kaydedildi.

▶ 2010’lar ve sonrası:

Bu dönem kazalarının çoğu doğrudan Yunanistan adalarının çevresinde oldu, ancak kazalara karışanlar, genellikle rotaları Türkiye’nin batı/güneybatı kıyılarından Yunanistan adalarına yönelik teknelerdi

5 Mayıs 2014 – Samos açıkları: 22 kişi öldü

14 Aralık 2012 – Lesbos açıkları: En az 18 kişi öldü; bu teknenin Türkiye kıyısından yola çıktığı rapor edildi.

2 Eylül 2015- Bodrum açıkları: Bodrum’dan Kos’a geçmeye çalışan sığınmacıların bulunduğu iki botun batması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, beş kişi kayıp. Kazada ölen küçük Aylan Kürdi'nin ikonik fotoğrafı, göçmenlerin büyük trajedisini toplumsal hafızaya kazıdı.

▶ 2025 – 2026: Önemli kazalar

4 Nisan 2025: Ege’de Çanakkale açıklarında iki göçmen teknesinin batması sonucu en az 16 kişi öldü.

24 Ekim 2025 – Bodrum açıklarında bir botun batması sonucu en az 14 göçmen öldü; iki kişi kurtuldu, ayrıca bazıları kayıp ilan edildi.

