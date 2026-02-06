Toplum Çalışmaları Enstitüsü: Deprem bölgesinde net göç beş kat arttı

6 Şubat 2023 Maraş ve 20 Şubat 2023 Hatay merkezli depremlerin üzerinden üç yıl geçti.

Toplum Çalışmaları Enstitüsü tarafından yayımlanan “6 Şubat Depremlerinin Nüfus Üzerindeki Etkisi ve Göç Hareketleri” başlıklı infografik çalışması, depremin bölgedeki nüfus yapısına etkilerini göç verileri üzerinden ele alıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine dayanan çalışmaya göre, 2023’te Maraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Kilis, Elazığ, Diyarbakır, Antep, Adana ve Urfa’dan oluşan 11 il toplamda 293 bin 121 kişi net göç verdi.

Çalışmaya göre 11 il, 2008-2022 döneminde yıllık ortalama 55 bin 970 kişi net göç veriyordu. Bu karşılaştırma, deprem sonrası yaşanan nüfus hareketliliğinin önceki yıllardaki göç eğilimlerinden belirgin biçimde ayrıştığını gösteriyor. Buna göre, deprem yılında gerçekleşen net göç miktarı, uzun dönem ortalamasının yaklaşık 5,2 katına çıktı.

Göçen her dört kişiden üçü bölge dışına çıktı

Çalışmada net göç verilerinin yanı sıra, verilen göç rakamları da inceleniyor.

2023 yılında depremden etkilenen 11 ili terk edenlerin sayısı 739 bin 485 olarak kaydedildi. Bu kişilerin 179 bin 528’i yine depremden etkilenen diğer illere göç ederken, göç eden nüfusun yüzde 75’inden fazlası deprem bölgesi dışındaki illere yöneldi. Veriler, yaşanan göçün büyük ölçüde bölge dışına gerçekleştiğine işaret ediyor.

En çok hangi iller göç verdi?

Nüfusa oranla verilen göç verileri değerlendirildiğinde, Malatya (yüzde 12,6), Hatay (yüzde 9,7) ve Adıyaman (yüzde 7,6), nüfusuna kıyasla en fazla göç veren iller olarak öne çıkıyor.

Toplum Çalışmaları Enstitüsü, çalışmanın, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden yurttaşları anmak ve depremden etkilenen şehirlerde devam eden sorunlara ilişkin kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlandığını belirtti.

2023 Maraş ve Hatay depremleri 6 Şubat 2023’te merkez üsleri sırasıyla Maraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 7.8 ve 7.5 büyüklüklerindeki depremler sonucu Akdeniz’in doğusu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 11 ilde yıkım yaşandı. Suriye’de de büyük yıkım ve can kaybına yol açan deprem, Türkiye’nin neredeyse tamamında, Ortadoğu ve Avrupa’nın ise birçok yerinde hissedildi. Depremin merkez üssü olan Maraş ile Hatay ve Adıyaman gibi kentler büyük yıkıma uğradı. Bu illerin yanı sıra Adana, Antep, Elazığ, Diyarbakır, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Urfa’da üç ay süreyle olağanüstü hal ilan edildi. Türkiye’de resmi verilere göre, 53 bin 537 kişinin hayatını kaybederken, 100 binden fazla kişi yaralandı. Depremden yaklaşık 14 milyon kişi etkilendi. Afet sonrası 2 milyondan fazla kişi barınma sorunu yaşarken en az 5 milyon kişi farklı bölgelere göç etti. Hatay, 20 Şubat 2023’te merkez üssü Defne ve Samandağ ilçeleri olan 6.4 ve 5.8 büyüklüklerindeki iki depremle daha sarsıldı. Depremler nedeniyle 6 Şubat’ta ağır hasar alan bazı binalar yıkılırken, resmi verilere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 562 kişi de yaralandı. Cumhurbaşkanlığı’nın “2023 Kahramanmaraş ve Hatay Depremleri Raporu”nda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın hasar tespit çalışması sonucuna göre acil yıkılacak, yıkık veya ağır hasarlı kategorilerindeki toplam konut sayısı 518 bin 9 olarak yer aldı. Raporda orta hasarlı konut sayısı 131 bin 577, az hasarlı konut sayısı ise 1 milyon 279 bin 727 olarak belirtilirken, “Bu veriler ışığında deprem sonrasında 2 milyon 273 bin 551 kişi doğrudan barınma sorunuyla karşı karşıya kalmıştır” denildi.

