Gazze'de “insani ara” uzatıldı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ndeki “insani aranın” bitmesine dakikalar kala yaptığı açıklamada aranın uzatıldığını duyurdu: “Arabulucuların çabaları doğrultusunda rehinelerin serbest bırakılmaya devam edilmesi ve mutabakat şartlarına uygun olarak operasyonlara ara verme süreci devam edecek.”

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada da “insani aranın” bir gün uzatılmasına karar verildiği belirtildi.

İsrail ile Hamas arasında arabuluculuk yapan Katar da “insani aranın” uzatıldığını doğrulayan bir açıklama yaptı.

30 Filistinli tutuklu serbest

Hamas ile İsrail arasında varılan mutabakat kapsamında İsrail hapishanesinden serbest bırakılan Filistinli 30 kadın ve çocuk tutukluyu taşıyan Uluslararası Kızılhaç Örgütü konvoyu, işgal altındaki Batı Şeria'ya İsrail ordusunun baskınından sonra ulaşabildi.

Filistinli 14 kadın ve 16 çocuğun yer aldığı, işgal altındaki Batı Şeria'dakileri taşıyan Kızılhaç konvoyu, gece geç saatlerde Ofer Askeri Hapishanesi'nden ayrıldı. İsrail askerleri, Ofer Hapishanesi ve Ramallah yolu üzerinde yer alan Filistin beldesi Betunya'da bekleyen çoğunluğu genç Filistinlilere zırhlı askeri ciplerle müdahale etti. İsrail ordusu, bölgedeki Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombası attı, kauçuk kaplı mermilerle ateş açtı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, İsrail askerlerinin Filistinlilere gerçek mermiyle açtığı ateşte biri ağır 5 Filistinli yaralandı.

Serbest kalanlar arasında İsrail askerlerinin 7 Ekim'den sonra gözaltına aldığı Ahed Temimi de var.

