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Yayın Tarihi: 13 Nisan 2025 13:30
 ~ Son Güncelleme: 13 Nisan 2025 14:06
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KYK yurdundaki yemeğin içinden poşet çıktı

KYK yurdunda verilen yemeğin içinden poşet parçası çıktı. Konuyla ilgili bianet’e konuşan yurt öğrencisi “İstediğim şey çok basit, insan gibi yemek yiyebilmek.” diye konuştu.

Yekta Armanc Hatipoğlu
Yekta Armanc Hatipoğlu

Yekta Armanc Hatipoğlu
Görseli Büyüt
KYK yurdundaki yemeğin içinden poşet çıktı
Fotoğraf: Google Haritalar, Pablo Armas

Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı yurtlar bozuk, tarihi geçmiş ve içinden yabancı cisim çıkan yemekler, zayıf güvenlik önlemleri ve yetersiz barınma alanlarıyla gündeme geliyor.

Son örnek, Eskişehir’deki Cumhuriyet Kız KYK Yurdu’nda yaşandı.

Bir yurt öğrencisinin yurdun WhatsApp grubuna gönderdiği ve bianet’e ulaşan fotoğrafta, yurtta verilen köftenin içinden poşet parçası çıktığı görüldü.

“İstediğim şey çok basit, insan gibi yemek yiyebilmek”

Olayın ardından bir yurt öğrencisiyle yurt yemekleri hakkında konuştuk.

Öğrenci, sözlerine “Ben yurtta hiçbir zaman sağlıklı yemek yiyemedim.” diyerek başladı.

Yemeklerin içinden sık sık kıl çıktığını aktaran öğrenci, geçtiğimiz günlerde yurttan aldığı sandviçin içinden küçük bir sinek çıktığını söyledi.

“Bir diğer büyük sorun da yemeklerin pişmemesi. Şimdi de yapılan köftenin içinden plastik poşet çıktı. Bilemiyorum, istediğim şey çok basit, insan gibi yemek yiyebilmek.” diyen öğrenci, yurt yemeklerini içinin kaldırmadığı durumda dışarıdan yemek zorunda kaldığını, bunun da ekonomik olarak kendisini zora soktuğunu söyledi.

Yurt geçmişte de çöp sorunuyla gündeme gelmişti

Aynı yurt, 9 Ocak 2024 tarihinde çöplerin toplanmamasıyla gündeme gelmişti. Konuyla ilgili konuşan öğrenci, koridorların koktuğunu söylemiş, “Aralık ayından beri çöpler doğru düzgün toplanmıyor. Koridorlar çöp kokuyor.” demişti.

(YAH/HA)

Haber Yeri
İstanbul
kyk kyk yurtları
Yekta Armanc Hatipoğlu
Yekta Armanc Hatipoğlu
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Anadolu Üniversitesi'nde gazetecilik eğitimine devam ediyor. Ekoloji, kadın, işçi ve öğrenci hakları üzerine çalışıyor. Çağdaş Gazeteciler Derneği üyesi.

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