ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 13 Nisan 2025 16:32
 ~ Son Güncelleme: 13 Nisan 2025 16:42
2 dk Okuma

İBB tutuklularına nakil işkencesi

Aralarında Murat Ongun, Fatih Keleş ve Necati Özkan'ın da olduğu 14 kişi bu sabah Çorlu, Tekirdağ, Gebze, Kandıra ve Bandırma’daki cezaevlerine gönderildi. Gerekçe "güvenlik" ve "sağlıklı soruşturma".

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İBB tutuklularına nakil işkencesi
Fotoğraf: CHP Fotoğraf Servisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturmada tutuklanan ve Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne kapatılan 14 kişi bu sabah farklı farklı illerdeki cezaevlerine gönderildi.

Açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan geldi. Tunç, nakil işkencesini "güvenlik" ve "sağlıklı soruşturma" diye gerekçelendirdi. İsim ve cezaevi bilgisi paylaşmadı.

“14 tutuklunun soruşturma süreçlerinin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi ve ceza infaz kurumlarındaki güvenlik düzeninin korunması amacıyla farklı ceza infaz kurumlarına nakilleri yapılmıştır” dedi.

Nakillerin ‘savunma hakkının kısıtlanmasına’ yönelik olduğu iddialarını da yalanlarak “Bu uygulama, soruşturmanın adil ve etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla ilgili mevzuat gereğince gerçekleştirilmiştir.” ifadelerini kullandı.

Fakat farklı cezaevlerine gönderilen tutuklular yargılama sırasında çoğunlukla mahkemeye getirilmiyor. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) adı verilen bir sistemle bulundukları cezaevlerinden mahkemeye görüntülü bir şekilde bağlanıyor.

bianet, nakille ilgili olarak şu 13 isme ulaştı:

  • Medya A.Ş. yöneticisi Murat Ongun, iş insanı Hüseyin Köksal Çorlu Yüksek Güvenlikli Cezaevi,
  • BVA firması sahibi Murat Kapki, Nihat Sütlaş, iş insanı Adem Soytekin ve İmamoğlu İnşaat Şirketi'nin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ve Kültür A.Ş. Eski Genel Müdürü Serdal Taşkın Tekirdağ F Tipi Cezaevi,
  • CHP Beylikdüzü Belediye Meclis üyesi Fatih Keleş, İmamoğlu'nun kampanya direktörü, siyasal iletişim uzmanı Necati Özkan Kocaeli'deki Kandıra F Tipi Cezaevi
  • İlbak Holding’in sahibi Murat İlbak, OMR Organizasyon’un sahibi Ömür Yılmaz ve Popüler Reklam’ın sahibi Eyüp Subaşı Bandırma T Tipi Cezevi
  • Medya A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi Fatoş Ayık Gebze Kadın Kapalı Cezaevi

Haberleşmelerini engellemek için mi gönderildiler?

Kararın alınmasında CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan’ın sözlerinin etkili olduğu konuşuluyor. Akdoğan, Halk TV canlı yayınında, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu olan çalışma arkadaşlarıyla nasıl haberleştiğini şöyle anlatmıştı:

“Sayın İmamoğlu’nun notları oluyor. O notları avukata veriyor, diyor ki, ‘Bunu Buğra Gökçe’ye götürün, bunu Resul Emrah Şahan’a götürün, buna Necati Özkan çalışsın. Ondan sonra raporlar hazırlanıyor. Murat Ongun hazırladığını avukata veriyor. O götürüyor Sayın İmamoğlu’na veriyor. Böyle bir çalışma var. Avukatlar aracılığıyla yapılıyor.”

İmamoğlu: Bir avuç insan adil yargı ortamını bu denli çürütebilir mi?

Ekrem İmamoğlu, karara sosyal medyadan tepki gösterdi:

“İftiracı arayışları, yalancı şahit zorlamaları, gizli tanık kurguları, 23 yıllık iş yaşamımdan tanıdığım insanların zorla ifadeye çağırılıp korkutulması, gazetecilerin tutuklanması, şafak baskınları, el koymalar, kayyumlar…

‘Turbun büyüğü’ yetmeyince ‘dananın kuyruğu’ yalanı vs… Şimdi de gece yarısı aldığım bilgiye göre aynı hapiste bulunduğum 10’a yakın arkadaşımın sabaha karşı başka cezaevlerine nakledilmesi! Bu hırs, bu intikam, bu yalan dolan, bu düşman hukuku nedir? Allah aşkına bu kadar mı çürüttüler ülkenin göz bebeği kurumlarını!

Yüce Türk Yargısına sesleniyorum. Bu ülkede adil yargı ortamını bir avuç insan bu denli çürütebilir mi? Adeta dilini yutmuş yargımızın hakimlerine savcılarına kurumlarına sesleniyorum. Yeter artık Allah rızası için ağzınızı açıp bir söz söyleyin. Gerçekten olan Millete ve Devlete oluyor. Hala farkında değil misiniz?”

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
nakil cezaevi İBB operasyonu
ilgili haberler
İmamoğlu: Konuşmayı bitirdim, soruşturma haberi geldi
11 Nisan 2025
/haber/imamoglu-konusmayi-bitirdim-sorusturma-haberi-geldi-306341
AKPM’nin 'acil' Türkiye oturumunda İmamoğlu’nun serbest bırakılması çağrısı
10 Nisan 2025
/haber/akpmnin-acil-turkiye-oturumunda-imamoglunun-serbest-birakilmasi-cagrisi-306321
İmamoğlu'ndan AKP'ye: Aile tacizinden vazgeçin
9 Nisan 2025
/haber/imamoglu-ndan-akp-ye-aile-tacizinden-vazgecin-306301
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
İmamoğlu: Konuşmayı bitirdim, soruşturma haberi geldi
11 Nisan 2025
/haber/imamoglu-konusmayi-bitirdim-sorusturma-haberi-geldi-306341
AKPM’nin 'acil' Türkiye oturumunda İmamoğlu’nun serbest bırakılması çağrısı
10 Nisan 2025
/haber/akpmnin-acil-turkiye-oturumunda-imamoglunun-serbest-birakilmasi-cagrisi-306321
İmamoğlu'ndan AKP'ye: Aile tacizinden vazgeçin
9 Nisan 2025
/haber/imamoglu-ndan-akp-ye-aile-tacizinden-vazgecin-306301
Sayfa Başına Git