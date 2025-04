Hahambaşı Sevi'den Pesah mesajı: Barış bahşetmesini niyaz ediyorum

Türkiye Musevileri Hahambaşısı Rav David Sevi, Yahudi bayramları arasında tarihi en eskiye dayanan ve en çok kutlanan Pesah Bayramı öncesinde mesaj yayınladı.

Yahudi toplumunun yaklaşan bayramını kutlayan Sevi, mesajında şunları söyledi:

"Sevgili kardeşlerim, yaklaşmakta olan Pesah bayramı öncesinde bir kez daha sizlere hitap etmenin onurunu yaşıyorum. Pesah gecesi, ailemiz ve sevdiklerimizin yanı sıra bizlere eşlik etmek isteyen herkese açık mütevazı soframıza okunan Mısır Esareti'ni anlatan Agada'nın dikkat çeken bölümlerinden birinden şöyle yazar.

'Ve hodor vador hayav adam lirot etasmo keiluhu yatsamim israim.'

Her devirde kişi kendini Mısır'dan çıkmış gibi görmekle yükümlüdür. Çünkü üç bin beş yüz yıllık bir tarihi bizzat yaşamışçasına her devir ve nesilde tekrar ve yeniden duygusuyla anlatmak kim olduğumuzun ve nereden geldiğimizin unutulmasına izin vermemek demektir. Ayrıca atalarımızın Mısır'da ve zaman zaman dünyanın farklı yerlerinde maruz kaldıkları zulmü unutmak, bence insanı kibir, duyarsızlık ve bencilliğe sevk eder. Bu durum da kişinin dünyadaki varlık nedeni hizmet edemez hale gelmesini yol açabilir. İşte bu nedenle Pesah gecesinin Seder sofrasında pişme sürecinde kabarmasına izin verilmeyen matsayı (hamursuz) yemek suretiyle kibrimizi baskılamaya, acı bitki ve otlar yiyerek sıkıntı içinde olanlara empati kurmaya ve ister davetli olsun ister Tanrı misafiri soframızı herkesle paylaşarak bencil kalplerimize gem vurmaya çalışırız.

Çocukluk yıllarımdan Ladino lisanında okunan Agada'nın aklında kalan ilk bölümü de belirtildiği gibi ‘Acıkan her kimse gelsin yesin. İhtiyaç sahibi olan kimseler de gelip kutlasınlar. Zaten asıl sınavımız da tam bu noktada başlar.’ Soframızı paylaştığımız kimseler her zaman huyumuza, karakterimize, düşünce ve yaşam tarzımıza uygun olmayabilirler. Sınav konumuz da budur. Bizim görevimiz her koşulda herkese yanımızda yer vermek, hoşgörü ve koşulsuz sevgi ile kucak açmaktır. Bizler Avraam Avinu’dan beri millet olarak hep böyle yaptık. Çocuklarımıza da bu ulvi davranışı aktarmış olmanın gururunu yaşadık ve yaşıyoruz. Zira bizler üç bin beş yüz yıldır her nesilde Mısır'dan kurtulan bizzat kendimizmişiz gibi hissettik ve aynı şekilde hissetmeye devam ediyoruz. Bu anlamda siz değerli kardeşlerime olan tüm içtenliğim ve sarsılmaz sevgimle mutlu bir Pesah Bayramı diliyor ve Yüce Yaratan'dan toplumumuza, ülkemize ve tüm dünyaya sağlık, huzur ve barış bahşetmesini niyaz ediyorum. Pesah Kaşer LeSameah”