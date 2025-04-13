Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısında 32 kişi öldü

Rusya sabah saatlerinde Ukrayna’nın sınır kentlerinden Sumi’ye balistik füzeli saldırı düzenledi. Saldırısında en az 32 kişi öldü, yaklaşık 100 kişi yaralandı. Yaralılardan 11’i çocuk.

Bu, yıl başından beri sivillere yönelik en büyük saldırı olarak kayıtlara geçti.

Kent merkezine düşen iki balistik füzeden biri yolcularla dolu troleybüse isabet etti. İkincisi ise Hristiyan inancında en önemli bayramlardan olan "Palmiye Pazarı" etkinlikleri için halkın toplandığı sırada kent merkezine geldi.

Olay yerinden yansıyan görüntülerde cesetler, ilk yardım bekleyen yaralılar, kurtarma ekiplerinin müdahaleleri, yanan arabalar ve hasar almış görülüyordu.

Zelenski, ABD'ye çağrı yaptı

Ukrayna askeri istihbarat şefi Kyrylo Budanov, Rusya'nın iki Iskander-M füzesi fırlattığı bilgisini verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de Rusya'yı kasıtlı bir ‘terör eylemi’ gerçekleştirmekle suçladı. ABD, Avrupa ve dünyanın geri kalanından "sert bir tepki" gerektiğini söyledi.

Zelenski "Düşman füzeleri sıradan bir şehir sokağını, sıradan bir hayatı vurdu. Evler, eğitim kurumları, sokaktaki arabalar... Ve bu, insanların kiliseye gittiği bir günde oldu: Palmiye Pazarı, Rab'bin Kudüs'e girişinin bayramı" dedi.

Ayrıca, Kremlin'in ABD'nin "tam ve koşulsuz ateşkes" önerisini görmezden geldiğini söyledi. "Ne yazık ki, Moskova'da cezasız bir şekilde öldürmeye devam edebileceklerine ikna oldular. Bu durumu değiştirmek için harekete geçilmesi gerekiyor" dedi.

Ukraynalılar sosyal medyada ABD'nin elçisini hedef aldı

Ukraynalılar, Sumi'deki ölü bedenlerin görüntülerini sosyal medyadan ABD Başkanı Donald Trump'ın özel elçisi Steve Witkoff'a gönderdi. Cuma günü Vladimir Putin ile el sıkıştığı fotoğraflara gönderme yaptı. İkili, St. Petersburg'da dört saatlik bir görüşme yapmıştı.

Fotoğraf: Gavriil Grigorov/Rusya Cumhurbaşkanlığı Basın ve Enformasyon Ofisi/TASS

(HA)