İsrail, Gazze’deki hastanelere saldırmaya devam ediyor

İsrail, savaşla yıkıma uğrattığı Filistin topraklarına askeri saldırılarını sürdürüyor.

Ateşkes anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesi ve ikinci aşamaya ilişkin müzakerelerin tıkanmasının ardından 18 Mart'ta başlayan saldırılarda son hedef El-Ehli Baptist Hastanesi oldu.

İsrail, gece saatlerinde düzenlediği saldırıda Gazze’nin tam kapasite hizmet veren tek hastanesi olan El-Ehli Baptist Hastanesi'nin kabul ve acil servis binasını hedef aldı. Saldırıda hastanenin cerrahi operasyon binası ve yoğun bakım hastaları için kurulan tıbbi oksijen üretim istasyonu da vuruldu.

Saldırı nedeniyle hastanedeki hastalar ve sağlık personeli tahliye edildi. Tahliye edilen hastane nedeniyle yaralı bir kız çocuğu hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklar, hastanenin hizmet dışı kalması nedeniyle çok sayıda ağır yaralının da risk altında olduğunu aktardı.

Sağlık Bakanlığı uluslararası kuruluşlara çağrı yaptı

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı sabah saatlerinde bir açıklama yaparak hedef alınana hastane binasının tamamen yıkıldığını duyurdu.

Saldırı nedeniyle hastanedeki hastalar ve sağlık personelinin tahliye edildiği aktaran Sağlık Bakanlığı, bu durumun sağlık hizmetlerini ciddi şekilde sekteye uğratacağını kaydetti. Uluslararası kurum ve kuruluşlara çağrıda bulunulan açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası kurumlar ve ilgili taraflardan uluslararası hukuk ve anlaşmalar çerçevesinde Gazze'deki sağlık sektörünü korumalarını talep ediyoruz. Gazze'deki sağlık sisteminin korunması için acil müdahale çağrısında bulunuyoruz."

Bakanlık, uluslararası hukuk ve insani anlaşmalarla güvence altına alınan sağlık sektörüne yönelik bu ihlallerin derhal durdurulması gerektiğini belirterek, söz konusu saldırıyı sert şekilde kınadı.

Hamas: Hastaneye saldırı yeni bir savaş suçudur

Hamas da bir açıklama yaparak hastaneye yönelik saldırısının doğrudan sivillerin ve sağlık altyapısının hedef alındığını kaydederek bunun yeni bir savaş suçu olduğunu söyledi.

Hamas, yaptığı yazılı açıklamada, "El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırı ve hastanenin acil servis binasının tamamen yıkılması, içerideki hasta ve yaralıların yerinden edilmesi; faşist işgal ordusunun Gazze'de işlediği cani suçlar zincirine bir yenisini eklemiştir." dedi.

İsrail'in hastaneleri hedef alarak uluslararası hukuku bir kez daha açıkça ihlal ettiğini ve ABD yönetiminin bu saldırının doğrudan sorumlusu olduğunu belirten Hamas açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bu vahşi saldırı, tüm yasa ve insanlık normlarını hiçe sayan suç örgütü niteliğindeki bir yapıyla karşı karşıya olduğumuzu bir kez daha göstermektedir. Bu suçlar, ABD'nin verdiği doğrudan siyasi ve askeri destek sayesinde gerçekleşmektedir."

Hamas açıklamada, uluslararası toplumun sessizliği de eleştirdi:

"Modern çağda benzeri görülmemiş bu suçlar karşısında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) başta olmak üzere uluslararası hukuk mekanizmalarının sessizliği kabul edilemez. Hastaneleri hedef almak, içlerindeki yaralıları ve sağlık çalışanlarını sokağa atmak hiçbir şekilde meşrulaştırılamaz."

Hamas, Arap ve İslam ülkeleri ile uluslararası kuruluşlara da çağrıda bulunularak, "Gazze'de devam eden bu vahşi soykırımı durdurmak için acilen harekete geçilmeli, siyasi ve ahlaki sorumluluklar yerine getirilmelidir." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, hastaneyi bombaladığını kabul etti

İsrail ordusu, Gazze kentinde tam kapasiteyle hizmet veren tek hastane olan El-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombaladığını itiraf etti.

Ordudan yapılan açıklamada, hava saldırısıyla hedef alınan El-Ehli Baptist Hastanesi'nin içinde Hamas'a ait bir "komuta ve kontrol merkezi" bulunduğunu öne sürüldü.

İsrail, Gazze’de 36 hastaneyi bombaladı

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Hükümetinin Medya Ofisi’ne göre İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana en az 36 hastaneyi bombalandı, ateşe verdi veya kullanılamaz hale getirdi.

Söz konusu hastaneler arasında Gazze'nin en büyük sağlık merkezleri olan Şifa Tıp Kompleksi, Nasır Tıp Kompleksi, Endonezya Hastanesi, El-Ehli Baptist Hastanesi, Kudüs Hastanesi ve Türk-Filistin Dostluk Hastanesi de bulunuyor.

İsrail'in bombaladığı hastanelerin bazıları tamamen yıkılırken, bazıları ise ciddi hasar gördüğü için hizmet dışı kaldı.

“Sağlık sistemi çöküşün eşiğinde”

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gazze’deki sağlık sisteminin çöküşün eşiğinde olduğunu vurgulamış ve tüm taraflara sağlık tesislerine saygı gösterilmesi çağrısında bulunmuştu.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 10 Nisan'da yaptığı açıklamada, "Hastaneler hedef değil, sığınak olmalıdır. Tıbbi tesislere yapılan saldırılar savaş suçu teşkil eder" ifadelerini kullanmıştı.

Gazze'ye 2 Mart'tan bu yana tam bir abluka uygulandığını, tüm gıda ve ilaç girişinin engellendiğini hatırlatan Ghebreyesus, "Geçen hafta Gazze'deki BM misyonlarının yüzde 75'i reddedildi veya engellendi. Bu abluka aileleri aç ve yetersiz beslenmiş bırakıyor, temiz su, barınak ve yeterli sağlık hizmetine ulaşmalarını engelliyor. Bu durum hastalık ve ölüm riskini artırıyor." demişti.

İsrail 50 binden fazla kişiyi öldürdü

Gazze'nin en eski hastanesi olarak bilinen El-Ehli Baptist Hastanesi'ne 17 Ekim 2023'te düzenlenen İsrail hava saldırısı can kaybının en yüksek olduğu saldırılardan biri olarak kayıtlara geçmişti.

El-Ehli Baptist Hastanesi'ne sığınan veya tedavi gören çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 500'ün üzerinde Filistinli saldırıda yaşamını yitirmişti.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlattığı 18 Mart’ta itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1563 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 4 kişi de yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 933’e yaralıların sayısı 116 bin 45’e yükseldi.

(HA)