ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 5 Aralık 2023 11:48
 ~ Son Güncelleme: 5 Aralık 2023 14:43
3 dk Okuma

Gazeteci Abdurrahman Gök 7 ay sonra tahliye edildi

Duruşmada ifade veren tanık Ümit Akbıyık, Abdurrahman Gök’ü tanıdığını iddia etti.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/05/savci-gazeteci-abdurrahman-gok-un-tahliyesini-istedi.jpg

Gazeteci Abdurrahman Gök’ün ‘örgüt üyeliği’ ve ‘örgüt propagandası’ suçlamalarıyla tutuklu yargılandığı davanın ikinci duruşmasında savcı tahliye istedi.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Gök getirilirken, avukatları Resul Temur ile Mehmet Emin Aktar da hazır bulundu.

800’den fazla dosyada beyanı olan ve teşhis yapan açık tanık Ümit Akbıyık ise ifade vermek için duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Duruşmayı Gök’ün ailesi, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG), Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKG), DİSK Basın-İş, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) temsilcileri ile çok sayıda gazetecinin yanı sıra siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri izleyici olarak takip etti.

Kadrolu tanık ifade verdi

Akbıyık, Gök’ü tanıdığını iddia etti. Gök’ü Pel Prodüksiyon’da gördüğünü belirten Akbıyık, tarihi hatırlamadığını söyledi. Akbıyık, “2020'nin Temmuz ya da Ağustos ayıydı. Yazdı. Şahısla ilgili bildiğim başka bir şey yoktur” dedi.

Ümit Akbıyık üç dakikada bir ifade verip teşhis yapmış
Ümit Akbıyık üç dakikada bir ifade verip teşhis yapmış
29 Kasım 2023

Gök'ün avukatı Resul Temur, Akbıyık’a Kemal Kurkut cinayetini bilip bilmediğini sordu. Akbıyık, bunu basından bildiğini fakat fotoğrafı çekenin kim olduğunu bilmediğini söyledi. Gök'ün sağlığı ile ilgili bir gözlemi olup olmadığı sorusuna ise Akbıyık, herhangi bir gözlemi olmadığı cevabını verdi.

“Akbıyık yönlendirme altında ifade verdi"

Sonrasında söz alan Gök, Akbıyık’ın iddialarının gerçek olmadığını söyledi. 20 yılı aşkın bir süredir gazeteci olduğu belirten Gök şunları söyledi:

"Gazeteciliğimin son 10 yılında çatışmalı alan gazeteciliği yapıyorum. Mezopotamya Ajansı (MA) çalışanıyım. Savcılığın ortaya koyduğu bütün deliller MA'da yaptığım haberlerdir. Buna rağmen Ümit Akbıyık, beni Pel Prodüksiyon'da gördüğünü belirtiyor. Ben Ocak 2020’de yaralıydım. Buradaki yargılamalara dahi bastonla geldim.

Tanığın yanlış söylediği burada bile ortaya çıkmış. 2009’da Meclis muhabiriydim. Siirt ve Diyarbakır’daki Newrozlara gittim. Newroz'da çektiğim fotoğraflar gerekçesiyle tutuklandım ve 8 ay sonra serbest bırakıldım. Bundan ötürü tanığın gerçek bir şey söylediğini sanmıyorum. Ben ilk kez onu burada gördüm. Dosyada bana ait bir ifadesi yoktu. Bu ifadeler savcılık ilk bana gösterdiğinde yoktu. Sonra bu tanığın 5 ifadesinde benim adım geçiyor. Ben yönlendirme altında ifade verdiğini düşünüyorum.”

Gök, iddianamedeki HTS kayıtlarıyla ilgili olarak da "Hepsi gazeteci. Gazeteciler kendi aralarında konuşurlar. Birbirleri ile haber sohbeti yapar, başsağlığı dilerler. Cezaevinde iken bile telefon görüşmesi yaptığım dosyaya eklenmiş. Kobanê Belgeseli suçlama konusu yapılmış. Gazetecinin amacı oradaki hakikati açığa çıkarmaktır. Ben de bunu yaptım. Gazze'de 60'dan fazla gazeteci öldü. İsrail de haber yapan gazetecileri tutukluyor, hedef alıyor. Bir gazeteci iktidarın dili ile gazetecilik yapmaz," diye konuştu.

Savcı tahliyesini istedi

Ardından söz alan avukat Resul Temur, müvekkilinin Pel Prodüksiyon’nda çalışmadığını söyledi. Temur, "Tanık doğrudan 'Ben Abdurrahman Gök’ün filine denk gelmedim' dedi. Bu sebepten tanığın beyanları kendini kurtarmaya dönük. Beyanları esas almamanızı öneriyoruz” diye konuştu.

Mehmet Emin Aktar ise, tanığın polisin kadrolu itirafçısı olduğunu söyledi. Aktar, bu sebeple tanığın beyanlarının esas alınamaması gerektiğini belirtti.

Duruşma savcısı, tutukluluk süresi göz önünde bulundurulup, Abdurrahman Gök’ün tahliye edilmesini istedi. Mahkeme de yurt dışı yasağı şartıyla Gök'ün tahliyesine kararı verdi. Davada bir sonraki duruşma 12 Mart'ta. 

Abdurrahman Gök kimdir?
Abdurrahman Gök kimdir?
Bugün 11:10

(HA)

gazeteci yargılamaları yargılanan gazeteciler Abdurrahman Gök
ilgili haberler
TAHLİYE SONRASI İLK AÇIKLAMA
Gazeteci Gök: Özgürlüğümü hiçbir zaman vicdanıma yeğlemedim
Bugün 17:59
/haber/gazeteci-gok-ozgurlugumu-hicbir-zaman-vicdanima-yeglemedim-288892
Ümit Akbıyık üç dakikada bir ifade verip teşhis yapmış
29 Kasım 2023
/haber/umit-akbiyik-uc-dakikada-bir-ifade-verip-teshis-yapmis-288620
600'den fazla kişinin dosyasında tanık olan bir isim: Ümit Akbıyık
26 Eylül 2023
/haber/600-den-fazla-kisinin-dosyasinda-tanik-olan-bir-isim-umit-akbiyik-285385
Tutuklu gazeteci Abdurrahman Gök'e tahliye yok
14 Eylül 2023
/haber/tutuklu-gazeteci-abdurrahman-gok-e-tahliye-yok-283978
Gazeteci Abdurrahman Gök iddianamesi: 20 yıla kadar hapsi isteniyor
26 Haziran 2023
/haber/gazeteci-abdurrahman-gok-iddianamesi-20-yila-kadar-hapsi-isteniyor-280869
Abdurrahman Gök’ten 'boş' mektup: İfade özgürlüğü sağlandığında tamamlanacak
9 Haziran 2023
/haber/abdurrahman-gok-ten-bos-mektup-ifade-ozgurlugu-saglandiginda-tamamlanacak-280086
DİYARBAKIR MERKEZLİ OPERASYON
Dört gazeteci tutuklandı
27 Nisan 2023
/haber/dort-gazeteci-tutuklandi-277877
bu haberin uzantıları
Abdurrahman Gök kimdir?
Bugün 11:10
/haber/abdurrahman-gok-kimdir-288854
ilgili haberler
TAHLİYE SONRASI İLK AÇIKLAMA
Gazeteci Gök: Özgürlüğümü hiçbir zaman vicdanıma yeğlemedim
Bugün 17:59
/haber/gazeteci-gok-ozgurlugumu-hicbir-zaman-vicdanima-yeglemedim-288892
Ümit Akbıyık üç dakikada bir ifade verip teşhis yapmış
29 Kasım 2023
/haber/umit-akbiyik-uc-dakikada-bir-ifade-verip-teshis-yapmis-288620
600'den fazla kişinin dosyasında tanık olan bir isim: Ümit Akbıyık
26 Eylül 2023
/haber/600-den-fazla-kisinin-dosyasinda-tanik-olan-bir-isim-umit-akbiyik-285385
Tutuklu gazeteci Abdurrahman Gök'e tahliye yok
14 Eylül 2023
/haber/tutuklu-gazeteci-abdurrahman-gok-e-tahliye-yok-283978
Gazeteci Abdurrahman Gök iddianamesi: 20 yıla kadar hapsi isteniyor
26 Haziran 2023
/haber/gazeteci-abdurrahman-gok-iddianamesi-20-yila-kadar-hapsi-isteniyor-280869
Abdurrahman Gök’ten 'boş' mektup: İfade özgürlüğü sağlandığında tamamlanacak
9 Haziran 2023
/haber/abdurrahman-gok-ten-bos-mektup-ifade-ozgurlugu-saglandiginda-tamamlanacak-280086
DİYARBAKIR MERKEZLİ OPERASYON
Dört gazeteci tutuklandı
27 Nisan 2023
/haber/dort-gazeteci-tutuklandi-277877
Sayfa Başına Git