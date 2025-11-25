Mahkeme, gazeteci Abdurrahman Gök'ün adli tedbir kontrolünü kaldırmadı

Gazeteci Abdurrahman Gök'ün mesleki faaliyetleri ve itirafçı Ümit Akbıyık'ın beyanları gerekçe gösterilerek "örgüt üyeliği" ve "örgüt propagandası" iddialarıyla yargılandığı davanın 9'uncu duruşması Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Gök ile avukatları Resul Tamur ve Mehmet Emin Aktar duruşmada hazır bulundu. Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) ile Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) temsilcileri duruşmayı takip etti.

Mezopotamya Ajansı’nın duruşmadan aktardığına göre Gök, "K8Ç4B3L1T5" adlı gizli tanık ifadeleriyle hazırlanan ve bu dosyayla birleştirilen iddianameye karşı savunma yaptı. Şu ana kadar hem gizli tanık hem de açık tanıklarla işin dönüp dolaşıp Kemal Kurkut'un fotoğraflarını çekmesine geldiğini söyledi. Yargılama nedeninin de Kurkut'un fotoğrafını çekmesi olduğunu belirtti.

Bütün tanıkların bu noktaya dayanmasıyla, emniyetin hazırladığı "şablon ifadelerin" iddianameye dönüştüğünü dile getiren Gök, şöyle konuştu:

"Bu mahkemede Dicle Müftüoğlu yargılandı. Orada geçen gizli tanık benzer ifadeleri Müftüoğlu için kullanmıştı, beraat etti. Gazeteci Sedat Yılmaz içinde benzer ifadeler verilmiş ve beraat etmişti. Gazetecilik dışında bir meslekle uğraşmadım. Gazeteci meslek örgütleri dışında hiçbir yere üyeliğim yok. Söylenen her şey yalan.

Tanık silsilesiyle karşı karşıyayım. Bunun sonucunda yıllardır yurt dışı yasağıyla yargılanıyorum. Gizli tanığın gazetecilik yaptığım dışındaki söylemleri dışında söylediği doğru bir şey yoktur. Yeni işe başlayan gazetecilere eğitim verdiğim söyleniyor. Dicle Fırat Gazeteciler Derneği'nin düzenlediği atölyelerde, deneyimlerimi, birikimimi mesleğe yeni başlayanlarla paylaşıyorum. Bunun duyurusu yapılıyor, bunun sonucunda bu insanlar bu atölyelere katılıyor."

Gök, hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılarak beraatini talep etti.

Gizli tanık beyanı

Ardından, "K8Ç4B3L1T5" kod adlı gizli tanığın beyanları alındı. Gök'ün Mezopotamya Ajansı'nda (MA) yönetici olarak çalıştığı, Suriye'ye giderek örgütün amaç ve hedefleri doğrultusunda haber yaptığını iddia etti. Gizli tanık, Gök'ün örgüt lehine haber yaptığını iddia ederek, bunun dışında bir bilgisi olmadığını söyledi.

Gizli tanığın beyanlarına karşı söz alan Gök, en son 2017'de Suriye'ye gittiğini ve Mezopotamya Ajansı'nın 2018'de açılan bir ajans olduğunu hatırlattı. Bu anlamda tanığın beyanlarının doğru olmadığını ifade eden Gök, "Google’a benim adımı yazan herkes yaptığım haberli görür. Bu gizli bir şey değildir. Çatışmalı alanlarda gazetecilik yapan birisiyim. O yüzden yurt dışı yasağının ikinci bir cezalandırmaya dönüştüğünü söylüyorum. Burada suç teşkil eden bir şey yok" diye konuştu.

Mahkeme talepleri reddetti

Gök'ün Kurkut'un haberini yapması sonrası emniyetin hedefi haline geldiğine dikkat çeken avukat Mehmet Emin Aktar, müvekkilinin adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını istedi.

Avukat Resul Tamur da gizli tanığın yaptığı teşhis tutanaklarının dosyaya alınması durumunda, Gök hakkındaki iddiaların asılsız olduğunun ortaya çıkacağına dikkat çekti. Adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını isteyen Tamur, beraat talebinde bulundu.

İddia makamı adli kontrol tedbirinin devamına karar verilmesini ve eksik hususların giderilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, yurt dışına çıkış yönündeki adli kontrol tedbirinin devamına ve gizli tanığın teşhis tutanaklarının dosya arasına alınmasına yönelik talebin reddine karar verdi. Bir sonraki duruşma 26 Şubat 2026'da görülecek.

Ne olmuştu? Abdurrahman Gök, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 25 Nisan 2023 günü aralarında gazeteci, siyasetçi, hukukçu, sendikacı, sanatçı ve insan hakları savunucularının bulunduğu 128 kişiyle birlikte gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından 27 Nisan günü adliyeye sevk edildi. Meslektaşı Beritan Canözer, Mehmet Şah Oruç ve Remzi Akkaya ile birlikte “örgüt üyeliği” suçlamasıyla tutuklandı. İddianamesini Haziran 2023’te hazırladı. 14 sayfalık iddianamede "terör örgütü üyeliği" ve "terör örgütü propagandası" suçlaması vardı. Savcılık bu suçlamalara gerekçe olarak herkesin internetten sipariş edebileceği kitapları, çalıştığı kurumun kendisi için yaptığı SGK kaydını, haber peşinde gittiği Kuzey Suriye’de çektiği fotoğrafları delil olarak gösterdi. Ayrıca dosyayı 800'den dosyada beyanı olan Ümit Akbıyık’ın ifadesi üzerine kurdu. Tutuklandıktan 7 ay sonra 5 Aralık 2023'te görülen ikinci duruşmada tahliye edildi. Yargılama devam ederken Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Gök hakkında "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla birleştirme talepli yeni bir iddianame hazırladı. Daha önce birçok gazeteci hakkında ifade veren gizli tanık K8Ç4B3L1T5'in 18 Ekim 2022'de verdiği ifadelere dayandırılan iddianamede, Gök'ün "KCK Basın Komitesi'nde" "sorumlu düzeyde yer aldığı" öne sürüldü.

