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Yayın Tarihi: 22 Ekim 2024 14:33
 ~ Son Güncelleme: 22 Ekim 2024 14:52
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Gazeteci Abdurrahman Gök’e yeni soruşturma açıldı

Gazeteci Abdurrahman Gök’ün yargılandığı davanın duruşmasında, gazeteciye yeni bir soruşturma açıldığı ortaya çıktı. Ayrıca mahkeme gizli tanığı dinleme kararından vazgeçti.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Gazeteci Abdurrahman Gök’e yeni soruşturma açıldı

Mezopotamya Ajansı (MA) editörü, gazeteci Abdurrahman Gök’ün ‘örgüt üyeliği’ ve ‘örgüt propagandası’ suçlamalarıyla yargılandığı davanın bugün Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde duruşması vardı.

Duruşmada Gök ile avukatları Resul Temur ve Mehmet Emin Aktar hazır bulundu. Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eşbaşkanı Dicle Müftüoğlu, DİSK Basın-İş Başkanı Turgut Dedeoğlu ile İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden (HRW) isimler de duruşmayı izledi.

Gök, Ortadoğu’daki çatışmalı ortama dikkat çekerek, yurt dışı yasağından dolayı mesleğini yapamaz durumda olduğunu söyledi.

“Yurt dışı yasağıyla kendimi tutuklu gibi hissediyorum” diyen Gök, adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını ve beraatını talep etti.

Gök'ün avukatları da adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını ve beraat talebinde bulundu. Savcı, adli kontrol tedbirinin devam etmesini istedi.

Gizli tanık kararından vazgeçildi

Mahkeme heyeti, Gök hakkında ‘örgüt adına basın yayın faaliyetleri sürdürdüğü’ iddiasını ortaya atan ‘CV23TY45UP78’ adlı gizli tanığın dinlenilmesi için yazılan müzakereye cevap verilmediğini belirtti. ‘Dosyanın sürüncemede kalmaması’ gerekçesiyle de tanığın dinlenmesi kararından vazgeçti.

Mahkeme, yurt dışı yasağının devamına, Yargıtay'da temyiz incelemesinde olan dosyanın dönüşünün beklenilmesine karar verdi.

Ayrıca, Gök hakkında yeni soruşturma açan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan dosyasının bir örneğinin istenilmesine hükmetti. Bir sonraki duruşma 30 Ocak 2025’te.

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(HA)

Haber Yeri
İstanbul
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