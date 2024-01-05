DFG’nin raporuna göre Türkiye'de 57 gazeteci hapis

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) kuruluşunun dördüncü yılında 2023 Gazetecilere Yönelik Hak İhlalleri Raporu açıkladı. Rapora göre Türkiye’de 57 gazeteci hapis.

Ayrıca 2023’te 75 gazeteci hakkında soruşturma, 66 gazeteci hakkında yeni dava açıldı. 280 gazeteci yargılandı. Yargılanan gazeteciler en az 821 kez hakim karşısına çıktı. 44 gazeteci ceza aldı. Gazetecilere toplamda 48 yıl 9 ay 14 gün hapis, 147 bin 486 TL para cezası verildi.

36 gazeteci saldırıya uğradı, 43 gazetecinin evi basıldı, 119 gazeteci gözaltına alındı, 36 gazeteci tutuklandı. Yıl içerisinde 64 gazeteci kötü muameleye maruz kalırken, 38 gazeteci tehdit ve ajanlık dayatmasına, 110 gazeteci de haber takibinde engellemelerle karşılaştı. 37 gazeteci cezaevinde ihlallere maruz kaldı.

58 gazetecinin işine son verildi. RTÜK 68 yayına 84 ceza verdi. 112 habere de yayın yasağı getirildi. 83 internet sitesi kapatılırken, 7 bin 106 habere erişim engeli getirildi.

"Gazeteciler mesailerinin büyük bölümünü adliyede geçiriyor"

DFG Eşbaşkanı Serdar Altan, derneğin Diyarbakır’daki binasında raporu kamuoyuna açıklarken “Ülkemizde basın ve ifade özgürlüğünün sağlanacağını umduğumuz 2023’ü ne yazık ki tam tersi bir tablo ile kapattık” dedi. Altan şunları kaydetti:

Türkiye, her yıl olduğu gibi 2023’te de gazetecilere yönelik şiddet ve baskı tutumundan vazgeçmedi. Deprem gibi büyük bir krizin yaşandığı zamanlarda bile depremi sahada takip eden meslektaşlarımız defalarca kolluk kuvvetleri tarafından engellendi. Onlarca gazeteciye deprem merkezli yaptıkları haberlerden ötürü soruşturmalar açıldı. Kriz anlarında toplumun ihtiyacı olan doğru ve faydacı gazetecilik iktidar eliyle engellenerek, insanların haber alma hakkı da bu şekilde yok sayıldı. Yıl içerisinde onlarca gazeteci soruşturmalara, gözaltılara, haksız hukuksuz tutuklamalara maruz kaldı. 2023’te yaşananlara baktığımızda gazetecilerin mesailerinin büyük bölümünü adliyede geçirdiğini görmekteyiz.

Altan, 2023’te sansürden haber takibinin engellenmesine, tutuklamalardan basın ve medya organlarına yönelik baskılara kadar tüm engellemelere rağmen, gazetecilerin karşı karşıya kaldıkları saldırılara karşı direndiğini söyledi.

Altan, “Başta özgür basın emekçileri olmak üzere onurlu gazeteciler bu saldırılar karşısında kalemi, fotoğraf makinesi ve kamerasını hakikatten yana tutarak gerçeğin karartılamayacağını ortaya koydu. Yeni yıla girdiğimiz şu günlerde 2024'ün başta derneğimizin Eşbaşkanı Dicle Müftüoğlu olmak üzere tüm gazetecilerin özgür olduğu, güvenli bir ortamda mesleğini icra ettiği bir yıl olması dileğiyle” diyerek sözlerini noktaladı.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz

(HA)