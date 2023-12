Rojnameger Abdûrrahman Gok piştî 7 mehan tehliye bû

Rojnameger Abdûrrahman Gok bi tohmeta ku “endamê rêxistinê ye” û “propagandaya rêxistinê kiriye” tê darizandin. Dozger di 2emîn danişîna dozê de xwest Gok were tehliyekirin.

Danişîn li 5emîn Dadgeha Cezayê Giran a Amedê pêk hat. Gok û parêzerê wî Resûl Temûr û Mehmet Emîn Aktar beşdarî danişînê bûn.

Şahid Umît Akbiyikê ku ji 800î zêdetir dosyeyan de îfadeyên wî hene bi Sîstema Deng û Dîmenî(SEGBIS) tevlî danişînê bû.

Malbata Gok, Komeleya Rojnamegerên Dîcle Firatê (DFG), Komeleya Rojnamegerên Jin ên Mezopotamyayê (MKG), DÎSK-Basin Îş, Komeleya Medya û Lêkolînên Hiqûqî (MLSA), Sendîkaya Rojnamegerên Tirkiyeyê (TGS) û Nûnerên Cemiyeta Rojnamegerên Başûrêrojhilat û gelek rojnameger û nûnerên partiyên siyasî û rêxistinên sivîl danişîn şopandin.

İfadeyên bi derew

Akbiyik, got ku ew Gok nas dike û îdia kir ku li Pel Produksiyonê dixebite. Akbiyik, îdia kir ku Gok li Pel Produksiyonê dîtiye lê dîroka wê nayê bîra wî. Bi domdarî Akbiyik ev îdia kir: “Tîrmeh an jî Tebaxa sala 2020an bû. Têkildarî vî şexsî ez tu tiştekî din nizanim.”

Parêzerê Gok, Resûl Temûr jî ji şahidê eşkere pirsî bê ka haya wî ji kuştina Kemal Kurkut heye an na. Akbiyik jî got ku ev bûyer li ser çapemeniyê bihîstiye lê nizane bê ka kê wêne kişandine. Ji bo pirsa têkildarî çavdêriya tenduristiya Gok jî Akbiyik got ku tu çavdêriyên wî nînin.

Gok: Gotinên şahid rast nînin

Piştre jî rojnameger Gok axivî û got ku gotinên şahid rast nînin. Gok, da zanîn ku ev 20 sal in rojnamegeriyê dike û wiha domand: “Di 10 salên dawî yên rojnamegeriyê de rojnamegeriya qadên şer dikim. Ez xebatkarê Pel Produksiyonê nînim û xebatkarê MA’yê me. Tevahiya delîlên ku dozgerî nîşan dide, nûçeyên min ên di MA’yê de hatine weşandin in. Ev yek bi tena serê xwe van îdiayan vala derdixînin. Tevî vê yekê jî dibêje ku min li Pel Produksiyonê dîtiye. Di çileya 2020’an de ez birîndar bûm. Heta bi gopalî hatim darizandinên vê derê. Li vir jî xuya dike ku şahid rastiyan nabêje. Di sala 2009’an de ez nûçegihanê Meclisê bûm. Çûm Newrozên Sêrt û Amedê. Ji ber wêneyên min di Newrozê de kişandin hatim girtin û 8 meh piştre hatim berdan. Ji ber vê yekê li gorî min şahid tiştekî rast nabêje. Ez wî cara ewil e li vir dibînim. Di dosyayê de jî derheqê min de tu îfadeyên wî nînin. Dema cara ewil dozgeriyê nîşanî min dayî ev îfade tune bû. Piştre di pênc îfadeyên vî şahidî de navê min derbas dibe. Li gorî min dema îfade dida hatiye arastekirin.”

Gok, da zanîn ku bi wêneyên xwe îdiayên Midûriyeta Emniyetê ya Amedê yên têkildarî Kemal Kurkut vala derxistiye lewma 8 meh in girtî ye. Gok, bal kişand ser qeydên HTS’ê û wiha pê de çû: “Tevahiya kesên behsa wan tê kirin rojnameger in. Rojnameger di navbera xwe de diaxivin. Di navbera hev de û têkildarî nûçeyan sihbetan dikin û ji hev sersaxiyê dixwazin. Heta hevdîtinên min ên di dema girtîgehê de jî li dosyayê hatine zêdekirin. Belgefîlma Kobanê weke sûc hatiye nîşandan. Armanca rojnameger ew e ku heqîqeta li wê derê derxîne holê. Min jî ev yek kir. Li Xezeyê zêdetirî 60 rojnameger hatin kuştin. Îsraîl jî rojnamegerên nûçeyan çêdikin digire û hedef digire. Rojnamegerek, bi zimanê îktîdarê rojnamegeriyê nake.”

Dozger xwest Gok tehliye bibe

Piştre jî parêzerê Gok, Resûl Temûr axivî. Temûr, got ku miwekîlê wî li Pel Produksiyonê naxebite û wiha domand: “Şahid yekser got ‘Ez rastî tevgereke Abdurrahman Gok nehatime.’ Lewma îfadeyên şahid ji bo xelaskirina xwe ne. Pêşniyara min ew e ku hûn îfadeyên wî esas negirin.”

Parêzer Mehmet Emîn Aktar jî diyar kir ku şahid îtîrafkarekî kadro yê polîsan e lewma divê îfadeyên wî esas neyên girtin.

Dozgerê danişînê xwest Abdurrahman Gok were tehliyekirin. Dadgehê bi şertê qedexeya derketina derve biryara berdana Gok da û danişîn taloqî di 12ê Adarê kir.

(HA/AY)