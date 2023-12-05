Abdurrahman Gök kimdir?

Mezopotamya Ajansı muhabiri. 1980'de Batman'da doğdu. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldu. 20 yılı aşkın süredir gazetecilik yapıyor.

2004'te Dicle Haber Ajansı'nda (DİHA) çalışmaya başladı. Daha sonra kapatılan Zarok TV, DiHaber Ajansı ve Mezopotamya Ajansı'nda çalıştı. Yazıları bianet'te de yayımlandı.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından ilan edilen Olağanüstü Hal kapsamında DİHA TV, Zarok TV ve DiHaber Ajansı KHK ile kapatıldı.

2011'de Sınır ve Ölüm adlı belgeselin yönetmenliğini yaptı. Bu belgeselle 2012'de düzenlenen Yılmaz Güney 2. Kültür ve Sanat Festivali'nde belgesel dalında Yılmaz Güney Onur Ödülü adlı.

2017'de Diyarbakır Newroz'unda üniversite öğrencisi Kemal Kurkut'un polisler tarafından kurşunlanarak öldürülmesi anını kare kare fotoğrafladı. Fotoğrafları Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri – Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Elif Akgül ve Canan Coşkun'a Metin Göktepe Jüri Özel Ödülü

Jîna Mahsa Amini'nin ölümünün ardından İran'a geçti. Burada haberlere, yazı dizilerine imza attı. IŞİD saldırılarında Şengal’de, Maraş depreminde “Fidan Abla”nın yanındaydı.

Defalarca gözaltına alındı. Hakkında birçok dava açıldı. Kemal Korkut fotoğraflarından birkaç hafta sonra 20 Nisan 2017'de polisler Gök'ün Diyarbakır Bağlar'daki evine baskın yaptı, "örgüt üyeliği" ve "örgüt propagandası" suçlamasıyla 7 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılandı. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi 30 Haziran 2022'de propaganda suçlamasıyla Gök'e 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi.

Abdurrahman Gök'e verilen hapis cezasının gerekçesinde suçlandığı haberler yok

Diyarbakır'da yürütülen "KCK soruşturması" kapsamında da 9 Ekim 2018'de çok sayıda gazeteciyle birlikte gözaltına alındı. İddia Gök'ün KCK'nın basın yayın komitesi içerisinde faaliyet yürüttüğüydü. Gözaltı işlemleri üç gün sürdü. 12 Ekim 2018'de adli kontrolle serbest bırakıldı. Gök'le ilgili iddianame, gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan yaklaşık iki yıl sonra tamamlandı.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "basın yoluyla terör örgütü ardıl propagandası yapmak" ile suçlandı. Savcılık, Gök'ün 9 yıl 4 ay 15 gün 28 yıl 1 ay 15 gün arasında değişen hapis cezalarını talep etti. Dava sürüyor.

7 aylık tutukluluk

Son olarak, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında 25 Nisan 2023 günü aralarında gazeteci, siyasetçi, hukukçu, sendikacı, sanatçı ve insan hakları savunucularının bulunduğu 128 kişiyle birlikte gözaltına alındı.

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından 27 Nisan günü adliyeye sevk edildi. Meslektaşı Beritan Canözer, Mehmet Şah Oruç ve Remzi Akkaya ile birlikte “örgüt üyeliği” suçlamasıyla tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianamesini Haziran 2023’te hazırladı. 14 sayfalık iddianamede "terör örgütü üyeliği" ve "terör örgütü propagandası" suçlaması vardı.

Savcılık bu suçlamalra gerekçe olarak herkesin internetten sipariş edebileceği kitapları, çalıştığı kurumun kendisi için yaptığı SGK kaydını, haber peşinde gittiği Kuzey Suriye’de çektiği fotoğrafları delil olarak gösterdi. Ayrıca dosyayı 800'den dosyada beyanı olan Ümit Akbıyık’ın ifadesi üzerine kurdu.

Gazeteci Abdurrahman Gök iddianamesi: 20 yıla kadar hapsi isteniyor

Örnek haberleri:

TIKLAYIN- Jîna'nın memleketinde herkesin kafasında aynı soru

TIKLAYIN - Bir komutanın hayat hikayesi: General İhsan Nuri Paşa