ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 25.03.2026 17:02 25 Mart 2026 17:02
 ~  SG: Son Güncelleme: 25.03.2026 17:24 25 Mart 2026 17:24
Okuma Okuma:  2 dakika

“Trump’ın İran’ın enerji santrallerine saldıracaklarını söylemesi savaş suçu işleme tehdididir”

Uluslararası Af Örgütü, Trump’ın İran’ın altyapısına yönelik saldırı açıklamalarını “Son derece sorumsuz tehditler” olarak nitelendirdi ve “Hukuka aykırı saldırıları sonlandır” çağrısı yaptı.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
“Trump’ın İran’ın enerji santrallerine saldıracaklarını söylemesi savaş suçu işleme tehdididir”
Fotoğraf: Sosyal medya

Uluslararası Af Örgütü, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile “düşmanlıkların çözümüne” ilişkin görüşmeler sonuçlanana dek enerji altyapısına saldırıları erteleyeceğine yönelik açıklamalarına yanıt verdi.

Örgütün Araştırma, Savunuculuk, Politika ve Kampanyalar Kıdemli Direktörü Erika Guevara-Rosas, Trump’ın, milyonlarca sivili feci zararlara uğratacak eylemlerle ilgili son derece sorumsuz tehditlerden vazgeçmesi gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

“Bu tür saldırıları gerçekleştirmeme kararı, siyasi görüşmelerin sonuçlarına değil, ABD’nin uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki sivillere zarar vermekten kaçınma yükümlülüklerine dayanmalı. 

Enerji santrallerinin, on milyonlarca sivilin temel ihtiyaçlarını ve geçimini sağlamak için elzem olduğu düşünüldüğünde, buralara saldırmak uluslararası insancıl hukuk uyarınca orantısız ve dolayısıyla hukuka aykırıdır, ayrıca savaş suçu kapsamına da girebilir.

ABD bu tür saldırı tehditlerinde bulunarak, bütün bir ülkeyi karanlığa gömmek, potansiyel olarak halkını yaşam, su, gıda, sağlık ve yeterli yaşam standardı gibi insan haklarından yoksun kılmak, onları acı ve ızdıraba maruz bırakmak niyetinde olduğunu açıkça ortaya koyuyor.

Aynı şekilde İran İslam Cumhuriyeti yetkilileri de Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinde ABD ve İsrail tarafından kullanılan enerji santrallerini, ekonomik, endüstriyel ve diğer enerji altyapısını vurarak misilleme yapma tehditlerinden vazgeçmeli. Tuzdan arındırma tesisleri, kurak bir bölgede milyonlarca sivile içme suyu tedarik etmek için kritik önem taşımaktadır. İran yetkilileri Hürmüz Boğazı’ndaki ticari gemilere yönelik hukuka aykırı saldırıları da sonlandırmalı, ülke içinde derhal internet erişimini açmalı.”

Trump İran'ın enerji santrallerine saldırı tehditlerini beş gün erteledi
24 Mart 2026

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
2026 ABD-İsrail'in İran saldırıları af örgütü İran abd trump
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git