“Trump’ın İran’ın enerji santrallerine saldıracaklarını söylemesi savaş suçu işleme tehdididir”

Uluslararası Af Örgütü, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile “düşmanlıkların çözümüne” ilişkin görüşmeler sonuçlanana dek enerji altyapısına saldırıları erteleyeceğine yönelik açıklamalarına yanıt verdi.

Örgütün Araştırma, Savunuculuk, Politika ve Kampanyalar Kıdemli Direktörü Erika Guevara-Rosas, Trump’ın, milyonlarca sivili feci zararlara uğratacak eylemlerle ilgili son derece sorumsuz tehditlerden vazgeçmesi gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

“Bu tür saldırıları gerçekleştirmeme kararı, siyasi görüşmelerin sonuçlarına değil, ABD’nin uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki sivillere zarar vermekten kaçınma yükümlülüklerine dayanmalı.

Enerji santrallerinin, on milyonlarca sivilin temel ihtiyaçlarını ve geçimini sağlamak için elzem olduğu düşünüldüğünde, buralara saldırmak uluslararası insancıl hukuk uyarınca orantısız ve dolayısıyla hukuka aykırıdır, ayrıca savaş suçu kapsamına da girebilir.

ABD bu tür saldırı tehditlerinde bulunarak, bütün bir ülkeyi karanlığa gömmek, potansiyel olarak halkını yaşam, su, gıda, sağlık ve yeterli yaşam standardı gibi insan haklarından yoksun kılmak, onları acı ve ızdıraba maruz bırakmak niyetinde olduğunu açıkça ortaya koyuyor.

Aynı şekilde İran İslam Cumhuriyeti yetkilileri de Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinde ABD ve İsrail tarafından kullanılan enerji santrallerini, ekonomik, endüstriyel ve diğer enerji altyapısını vurarak misilleme yapma tehditlerinden vazgeçmeli. Tuzdan arındırma tesisleri, kurak bir bölgede milyonlarca sivile içme suyu tedarik etmek için kritik önem taşımaktadır. İran yetkilileri Hürmüz Boğazı’ndaki ticari gemilere yönelik hukuka aykırı saldırıları da sonlandırmalı, ülke içinde derhal internet erişimini açmalı.”

Trump İran'ın enerji santrallerine saldırı tehditlerini beş gün erteledi

