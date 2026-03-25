DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 25.03.2026 14:55 25 Mart 2026 14:55
 ~  SG: Son Güncelleme: 25.03.2026 15:05 25 Mart 2026 15:05
Okuma Okuma:  2 dakika

Neçirvan Barzani: İran saldırının hata olduğunu kabul etti

Barzani, İran yönetiminin Erbil'de 6 Peşmerge’nin hayatını kaybettiği füze saldırısıyla ilgili soruşturma başlatma sözü verdiğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Neçirvan Barzani: İran saldırının hata olduğunu kabul etti
Fotoğraf: Rudaw

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, 6 Peşmerge’nin hayatını kaybettiği ve 30’unun yaralandığı füze saldırısının ardından İran ile temasa geçtiklerini belirterek, Tahran’ın “bir hata yapıldığını kabul ettiğini” ve konuyla ilgili soruşturma başlatma sözü verdiğini söyledi.

Erbil'de füze saldırısı: 6 Peşmerge hayatını kaybetti
Erbil’de füze saldırısı: 6 Peşmerge hayatını kaybetti
24 Mart 2026

Erbil merkezli Rudaw televizyonunun haberine göre, Barzani, hayatını kaybeden 6 Peşmerge için bugün düzenlenen taziye törenine katıldı.

Taziye sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Barzani, saldırının ardından İran’la iletişime geçtiklerini belirterek “Bir hata yapıldığını kabul ettiler ve bu konu üzerine ciddi bir soruşturma yapacaklarının sözünü verdiler. Kürdistan Bölgesi’ne hem üzüntülerini hem de taziye mesajlarını ilettiler” dedi.

“Hiçbir zaman tehdit kaynağı olmadık”

Barzani, IKBY olarak bölgedeki savaşın tarafı olmadıklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz bu bölgede her zaman bir barış ve istikrar faktörü olduk. Komşu ülkeler, özellikle de İran İslam Cumhuriyeti için hiçbir zaman bir tehdit kaynağı olmadık. Her zaman bu politikayı izledik. Savaşın başlangıcından beri bu savaşın bir parçası olmadık ve olmayacağız da.”

Barzani ayrıca, Irak merkezi hükümetine çağrıda bulunarak, IKBY topraklarına yönelik saldırıların durdurulmasını istedi.

Ne olmuştu?

Erbil’in Soran ilçesindeki IKBY’ye bağlı Peşmerge güçleri karargahına 24 Mart’ta 6 balistik füzeyle düzenlenen saldırıda 6 Peşmerge hayatını kaybetmiş, 30 Peşmerge yaralanmıştı.

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, saldırı sonrası yaptığı açıklamada, olaydan İran’ı sorumlu tuttuklarını belirterek “şiddetle kınadıklarını” ifade etmişti.

İran ordusundan yapılan açıklamada, dün gece Erbil Havalimanı’nda bulunan ABD üssüne karadan karaya füzelerle saldırı düzenlendiği, oradaki ABD güçleri ile İran’da faaliyet yürüten Erbil’deki muhalif Kürt grupların hedef alındığı belirtilmişti.

Ayrıca İran ordusundan yapılan bir başka açıklama da 24 Mart sabahı Erbil’e düzenlenen saldırının da karadan karaya füzelerle ordu tarafından gerçekleştirildiği bildirmişti.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
neçirvan barzani 2026 ABD-İsrail'in İran saldırıları İran Devrim Muhafızları Ordusu Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi peşmerge IKBY füze saldırısı
