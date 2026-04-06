Evrim Deniz, “Çete sanığı karakol yapıyor” haberi nedeniyle hakim karşısında

bianet’te yayımlanan “Çete sanığı karakol yapıyor” başlıklı haberi nedeniyle hakkında dava açılan gazeteci Evrim Deniz, bugün hakim karşısına çıktı.

Dava, Diyarbakır’da Hesandin Yaylası’nda güvenlik gerekçesiyle yapılacak karakolun yapımını üstlenen Kulplu şirketinin sahipleri Mehmet Emin Eren ve Mehmet Nesim Eren’in şikayeti üzerine açılmıştı.

Deniz, iki ismin dönemin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın doktoru Kerim Diler ve bazı iş insanlarına yönelik yağma ve cinayete teşebbüs suçlamalarıyla yargılandığını yazmıştı.

Deniz’e haberde yer verdiği bilgiler nedeniyle “kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçlaması yöneltildi.

Deniz, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava kapsamında, İzmir 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde talimatla ifade verdi.

İfadesinde suçlamaları reddeden Deniz haberde yer alan bilgilerin kamuya açık Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde bulunduğunu ve bu bilgileri yasa dışı yollarla elde etmediğini söyledi.

Mahkeme, esas dosyanın görüldüğü İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde savunmaların alınmasına karar vererek duruşmayı sonlandırdı.

Deniz, söz konusu haberi 28 Mayıs 2025'te yapmıştı. Haberde Hesandin Yaylası'nda güvenlik gerekçesiyle yapılacak olan karakolun yapım ihalesini Kulp Madencilik ve Dış Ticaret A.Ş'nin aldığı anlatılıyordu. Şirketin sahipleri Mehmet Emin Eren ve Mehmet Nesim Eren'in "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve başka suçlardan yargılandığı bilgisi aktarılıyordu. Emin Eren ve Nesim Eren, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca haberde veri ihlali olduğunu belirterek bianet'e ihtarname göndermişti. Talep doğrultusunda kişisel bilgiler kaldırılmıştı. Deniz, bu haberinden iki gün önce de Kulp'taki altı köyün, 2008 yılından bu yana Hesandin Yaylası'nı Kulp Madencilik ve Dış Ticaret A.Ş'den korumaya çalıştığını anlatan "Hesandin Yaylası'nda 17 yıllık mücadele: Madenlere karşı yaşamı savunmak" başlıklı haberi hazırlamıştı.

(HA)