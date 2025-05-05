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EKOLOJİ
Yayın Tarihi: 5 Mayıs 2025 17:34
 ~ Son Güncelleme: 5 Mayıs 2025 17:34
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Diyarbakır Kulp’ta GES protestosu

Mahalle sakinleri: “Güneş panellerini istemiyoruz. Ekolojik dengeyi bozacak bu tür davranışlara karşıyız. Mücadele edeceğiz.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Diyarbakır Kulp’ta GES protestosu
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Diyarbakır’ın Kulp ilçesine bağlı Cixse (Ağaçlı) kırsal mahallesinde, yerleşim yerine 48 metre uzaklıktaki meraya kurulmak istenen 30 bin panellik Güneş Enerji Sistemi (GES) projesi dün (4 Mayıs) protesto edildi. 

Eskiağaçlı Buduka Köyü Koruma Platformu’nun çağrısıyla düzenlenen eyleme Kulp Belediye Eş Başkanı Murat İpek’in yanı sıra çok sayıda ekolojist ve sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı. 

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, eylemde “Doğamız varlığımızdır, vazgeçmiyoruz” pankartı taşındı.

Diyarbakır Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu üyesi Ahmet İnan, 3 Mayıs’ta hayatını kaybeden İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder’i anarak, “Ağaç kesimine karşı verdiği mücadeleyi yâd ediyorum, kendisini unutmayacağız,” dedi.

Barodan suç duyurusu

Ekoloji Derneği'nden Leyla Çite, köylülerin tutumunu “ekolojik bilinç” olarak nitelendirerek, “Doğamızı egemenlere teslim etmeyeceğiz,” dedi.

Diyarbakır Barosu’ndan Berfin Kılıçüstün ise GES projesine karşı dava açtıklarını belirterek, “ÇED raporunda yeşil alan yerine projeye ait olmayan çorak alanın fotoğrafı kullanılmış. Bu hileli duruma karşı suç duyurusunda bulunduk,” ifadelerini kullandı.

Hayvancılıkla geçinen mahalle sakinleri ise projeye tepki göstererek, “Güneş panellerini istemiyoruz. Ekolojik dengeyi bozacak bu tür davranışlara karşıyız. Mücadele edeceğiz,” dediler. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Diyarbakır Kulp Diyarbakır Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu
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/haber/kulp-ta-bir-mahalle-ve-uc-mezraya-girisler-yasaklandi-300211
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