Mardin’de GES projesine direniş: İş makineleri köye alınmadı

Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı Akres kırsal mahallesinde, enerji şirketinin Güneş Enerji Santrali (GES) kurma girişimi köylülerin direnişiyle karşılaştı.

Tarım alanlarının ve yaşam alanlarının zarar göreceğini savunan mahalle sakinleri, dün (4 Haziran) şirketin iş makinelerinin köylerine girmesine izin vermedi.

Start Elektrik Üretim ve Depolama Ticaret Anonim Şirketi tarafından yürütülüyor. Şirketin 14,01 hektarlık alanda gerçekleştirmeyi planladığı proje kapsamında hem enerji üretimi hem de elektrik depolama faaliyetleri öngörülüyor. Mardin Valiliği'nin sitesinde yer alan bilgiye göre proje,tarafından yürütülüyor. Şirketin 14,01 hektarlık alanda gerçekleştirmeyi planladığı proje kapsamında hem enerji üretimi hem de elektrik depolama faaliyetleri öngörülüyor.

Jandarma, yurttaşların alana girişini engellemeye çalışsa da, mahalle sakinleri şirketin iş makinelerini alandan çıkardı.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, yaşam alanlarını savunan yurttaşlar, projeye karşı mücadeleyi büyüteceklerini söyledi.

Mardin’de köylülerin direnişi sonucu kepçeler geri çekildi

Öte yandan, 7 Mayıs’ta da Mardin'in Yeşilli ilçesine bağlı Zeytuna (Zeytinli) mahallesinde AKP’li Yeşilli Belediyesi tarafından yapılmak istenen GES’e karşı iki gün boyunca eylem gerçekleştiren köylüler, direnişleriyle kepçelerin alana girişine izin vermemişti. (TY)