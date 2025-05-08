Mardin’de köylülerin direnişi sonucu kepçeler geri çekildi

Mardin’in Yeşilli ilçesine bağlı kırsal Zeytuna (Zeytinli) mahallesinde AKP’li Yeşilli Belediyesi tarafından yapılmak istenen güneş enerji santraline (GES) karşı iki gündür eylem gerçekleştiren köylüler, dün (7 Mayıs) kepçelerin alana girişine izin vermedi.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, kepçelerin önüne oturan köylüler, saatlerce bekleyişlerini sürdürdü.

Köylüler, eylemleri boyunca sık sık "Başkan istifa" sloganı attı.

İlerleyen saatlerde takviye jandarma birliklerinin gönderildiği eylem alanına gelen İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ahmet Erekici, köylülerden dağılmalarını istedi. Ancak köylüler, kepçelerin bölgeden çıkmaması durumunda eylemlerini devam ettireceklerini söyledi.

Köylülerin taleplerinin kabul edilmesinin ardından kepçeler bölgeden ayrılmak zorunda kaldı ve köylüler, eylemlerini sonlandırdı.

Belediye başkanından açıklama

Öte yandan, İLKHA’da yer alan habere göre, Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada “Köylerimize bedava elektrik sağlamak için GES projesini hayata geçirmek üzere çalışmalara başladık. Santralin yeri tamamen bakanlık ve uzman ekiplerin yaptığı etüt çalışmaları sonucunda belirlendi. En uygun alan Zeytinli bölgesi olarak tespit edildi,” dedi.

Projenin Yeşilli Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Enerji Bakanlığı’nın ortak çalışması olduğunu vurgulayan Demir, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu projenin ruhsatını devlet verdi, sahibi de devlettir, Yeşilli Belediyesi’dir. Burada ne bir şirket, ne taşeron, ne de şahıs var. Alan, mera alanı değildir. ÇED raporu, mera komisyon kararları, zemin etütleri ve 21 kurumun görüşleri alınmıştır. Her sorunuza belgeli cevap vermeye hazırım. Projeyi bir şirket yapsa 5,5 milyon TL, İller Bankası yapsa 8,9 milyon TL. Biz belediye meclisi olarak kararımızı aldık, İller Bankası’na götürdük ve süreci hızlandırdık.

“Kimse aramıza fitne sokmasın, kardeşliğimizi bozmasın. Zeytinli köyü dün olduğu gibi bugün de bizim kardeşimizdir. 30-40 dönüm arazi için asla kardeşlerimi karşıma almam. Bu tesiste bekçi, güvenlikçi ve çalışanlar Zeytinli’den olacak. Hiçbir işlem köylünün rızası dışında yapılmayacak. Ancak tehdit ederek, bağırarak bu proje engellenemez. Biz konuşarak, uzlaşarak çözüm buluruz. Yanlış varsa oturur konuşuruz. Biz düşman değil, akrabayız.” (TY)