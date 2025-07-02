bianet muhabiri Evrim Deniz ifadeye çağrıldı

Evrim Deniz, Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde Hesandin Yaylasına maden ve karakol yapmak isteyen şirketin çete ilişkilerini haberleştirdiği için ifadeye çağrıldı.

bianet, dün akşam saatlerinde polis tarafından arandı. Görevli memur, Evrim Deniz’in hakkında açılan bir soruşturma kapsamında ifade vermesi gerektiğini söyleyerek karakola çağırdı. Suçlamanın “Çete sanığı karakol yapıyor” haberiyle ilgili olduğu öğrenildi.

Deniz, söz konusu haberi 28 Mayıs’ta yapmıştı. Haberde Hesandin Yaylası’nda güvenlik gerekçesiyle yapılacak olan karakolun yapım ihalesini Kulp Madencilik ve Dış Ticaret A.Ş’nin aldığı anlatılıyordu.

Şirketin sahipleri Mehmet Emin Eren ve Mehmet Nesim Eren’in “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve başka suçlardan yargılandığı bilgisi aktarılıyordu.

Emin Eren ve Nesim Eren, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca haberde veri ihlali olduğunu belirterek bianet’e ihtarname göndermişti. Talep doğrultusunda kişisel bilgiler kaldırılmıştı.

Deniz, bu haberinden iki gün önce de Kulp’taki altı köyün, 2008 yılından bu yana Hesandin Yaylası’nı Kulp Madencilik ve Dış Ticaret A.Ş’den korumaya çalıştığını anlatan “Hesandin Yaylası’nda 17 yıllık mücadele: Madenlere karşı yaşamı savunmak” başlıklı haberi hazırlamıştı.

Meslek örgütleri: Gazetecilik suç değildir

Meslek örgütleri Deniz’in ifadeye çağrılmasına tepki gösterdi. DİSK Basın-İş, "Her gün en az bir meslektaşımız, haksız ve hukuksuz şekilde ya ifadeye çağrılıyor ya gözaltına alınıyor ya da soruşturma geçiriyor.” dedi.

Basın özgürlüğü temelinde harekete ederek halkın yararını gözetip haber yapan gazetecilere yönelik saldırıların günden güne arttığını kaydeden DİSK Basın İş “Mesleki faaliyetleri gerekçe gösterilerek gazetecilerin suçlanması kabul edilemez. Meslektaşımızın yanındayız. Gazetecilik suç değildir” ifadelerini kullandı.

Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği Deniz’in mesleki faaliyetiyle suçlandığını belirterek “Bunu kabul etmiyoruz. Meslektaşımızın yanındayız” dedi.

(HA)