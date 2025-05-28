Çete sanığı karakol yapıyor

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde bulunan Hesandin Yaylası’ndaki altı köy, 17 yıldır maden şirketlerine karşı ekolojik mücadele veriyor.

Sahada maden araması yapan Kulp Madencilik ve Dış Ticaret Anonim Şirketi, daha önce “ÇED gerekli değildir” raporuyla gündeme gelmişti.

Hesandin Yaylası’nda 17 yıllık mücadele: Madenlere karşı yaşamı savunmak

Türkiye Sicil Gazetesi kayıtlarına göre şirketin yönetim kurulunda, Kulp’un Baloğlu Köyü’nden Mehmet Emin Eren ve Mehmet Nesim Eren bulunuyor.

Her iki isim, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın doktoru Kerim Diler ve bazı iş insanlarına yönelik yağma ve cinayete teşebbüs suçlarını işlediği iddiasıyla halen yargılanıyor.

Suçlamaya ilişkin hazırlanan iddianamede, Ahmet Yakut ve Cüneyt Yakut’un, Bakan Yerlikaya’nın doktoru Ali Kerim Diler’e silahlı eylem yapılması için, sanık Mehmet Nesim Eren [Kulp Madencilik ve Dış Ticaret AŞ’nin yönetim kurulu üyesi] aracılığıyla, kamuoyunda “Redkitler” olarak bilinen organize suç örgütünün görevlendirildiğine dair tespitlere de yer verildi.

İddianameden Yargılaması devam eden sanıklardan Mehmet Nesim Eren’e yönelik iddialarda, “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Tasarlayarak Öldürmeye Teşebbüs, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma ya da Bulundurma, Kasten Öldürmeye Teşebbüs” suçlamaları bulunuyor. Yargılaması süren Mehmet Emin Eren’e yöneltilen suçlar arasında ise “Tasarlayarak Öldürmeye Teşebbüs, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma” yer alıyor.

Maden arama sahasında yapılan ‘karakol’

Nisan 2025 tarihinde köylüler, şirketin maden arama alanında yeniden yol çalışmaları yapıldığını görerek durumu Diyarbakır Barosu’na bildirdi.

Bölgeye giden baro avukatlarına, karakol yapılacağı ve yol çalışmalarının da bu nedenle gerçekleştirildiği ifade edildi. Şirket yetkilileri, “yapımı süren karakolun şirketin faaliyetleriyle” bir ilgisinin olmadığını da belirtti.

Konuya ilişkin görüştüğümüz şirketin maden mühendislerinden Ö.K., yapılan karakolun Kulp Madencilik ve Dış Ticaret AŞ tarafından inşa edildiğini söyledi.

“Karakolu biz yapıyoruz”

Maden Mühendisi Ö.K. şöyle konuştu:

“Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nden ruhsat için izinlerimizi aldık. O bölgede madencilik yapacağımız için bütün girişimlerimizi yaptık. Ama aynı bölgede, Jandarma Genel Komutanlığı hem Kulp yolunu hem de bölgenin arka taraflarını denetlemek için bir karakol kuracak. Madenci olduğumuz için karakolu da bize yaptırmak istediler. O yüzden, Jandarma Genel Komutanlığı’nın yapması gereken karakolu da devlet adına biz yapıyoruz. Yani hibe edecek şekilde.”

(ED)