Esra Tokyaz’dan çağrı: Ben sizden güç almak istiyorum

*Ayşe'nin ikizi Esra Tokyaz, duruşmada sanıklar ve avukatlar tarafından hakaret ve tehditlere maruz kaldığını söyledi.

*Cemil K., Oğuz K. ve Cemal A. hakkında "kadına karşı canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ceza talep edilmesi olumlu karşılandı. Ancak bavulu taşıyanlar ve bilgi sızdırdığı iddia edilen polisler hakkında sadece "suç delillerini ortadan kaldırma" suçundan ceza istenmesi eleştirildi.

*Ayşe Tokyaz cinayeti davasında savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Kadın Cinayetlerine Karşı Feministler adına Feride Eralp, iddianamenin cinayeti yalnızca faile değil, Esra'yı yanlış yönlendiren, Ayşe'nin bedenini bavula koyup taşıyan, faile eşlik eden polisler ve bavulu gömmeye çalışanlara kadar tüm suç ağına yayması yönüyle önemli olduğunu belirtti.

Ayşe Tokyaz cinayeti davasında savcı, bugün esas hakkındaki mütalaa açıkladı. Davayı başından bu yana takip eden Kadın Cinayetlerine Karşı Feministler, duruşma sonrasında yaptıkları açıklamada, iddianamenin en önemli yönlerinden birinin cinayetin yalnızca failiyle sınırlı tutulmaması olduğunu vurguladı.

Açıklamayı Kadın Cinayetlerine Karşı Feministler adına Feride Eralp okudu.

Eralp, iddianamenin en önemli yönlerinden birinin cinayetin yalnızca faille sınırlandırılmaması olduğunu söyledi. Esra’yı oyalayan ve yanlış yönlendirenler, Ayşe’nin cansız bedenini bavula koyanlar, günlerce farklı noktalara taşıyanlar, polis kontrolüne takılmaması için faile eşlik eden polisler ve bavulu gömmeye çalışanların tamamının “kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle kasten öldürme” suçundan yargılanmasının önemli bir adım olduğunu belirtti.

Eralp, bu yaklaşım sayesinde “ben görmedim, bilmiyordum” savunmalarının arkasına saklanılamayacağını, cinayetin üzerini örtmeye yönelik organizasyonun bizzat cinayeti mümkün kılan yapı olduğunun ortaya konulduğunu ifade etti.

Mütalaanın bir yönüyle önemli olduğunu söyleyen Eralp, Cemil K. hakkında tüm manipülasyon ve çelişkili beyanlarına rağmen “kadına karşı canavarca hisle kasten öldürme” suçundan ceza talep edilmesini, ayrıca Oğuz K. ve Cemal A.hakkında da aynı suç kapsamında değerlendirme yapılmasını olumlu bulduklarını dile getirdi.

Ancak Eralp, aynı mütalaada Ayşe’nin içinde bulunduğu bavulu taşıyan, onu gömmek için para karşılığı harekete geçen Barış C., Yusuf Z., Erhan ve Necmettin ile Cemil K.'ye içeriden bilgi sızdırdığı öne sürülen polisler ve kontrol noktasına takılmaması için faile eşlik ettiği belirtilen polis İlker hakkında yalnızca “suç delillerini ortadan kaldırma” suçundan ceza istenmesini kabul edilemez bulduklarını söyledi.

Kadın Cinayetlerine Karşı Feministler bugün duruşmada olanı ve tüm süreci anlattılar lütfen bu videoda anlatılanları izleyin çünkü gerçeğin kendisi budur. pic.twitter.com/oJI3rZTRDN — Evrim Kepenek (@kepenekevrimm) July 2, 2026

Söz konusu “suç delilinin” Ayşe Tokyaz’ın bavula konulmuş bedeni olduğunu hatırlatan Eralp, bu kişilere alt sınırı düşük ve fiilen cezasızlık anlamına gelebilecek bir suç isnat edilmesinin “ceza değil ödül, yeni suçlara teşvik” olduğunu savundu.

Eralp, erkek dayanışmasının cinayetlerin üzerinin örtülmesinde oynadığı role dikkat çekerek, Cemil K.'nin daha önce Ejegül Ovezova cinayetinde de benzer biçimde hareket ettiğinin görüldüğünü söyledi. Duruşma salonunda tanık oldukları tablonun, failin tek bir telefonla yardımına koşacak kişiler, bilgi sızdıracak polisler ve delilleri ortadan kaldıracak isimler bulunduğunu bildiğini açıkça gösterdiğini ifade etti.

Kadınların yaşamak istediği ülkenin, bir erkeğin suç işlediğinde arkadaşlarının kokan bir bavulu gömmeye çalışmak yerine faili adalete teslim ettiği bir ülke olduğunu söyleyen Eralp, Eje’nin, Ayşe’nin ve duruşmada dinlenen kadın tanığın yaşadıklarını başka hiçbir kadının yaşamaması gerektiğini ifade etti.

Bunun için yalnızca Cemil K.'nin değil, birlikte hareket ettiği belirtilen suç ağının da yalnızca delil karartma suçundan değil, en azından “kasten öldürmeye yardım” suçundan cezalandırılması gerektiğini belirten Eralp, “Bu adamların kurduğu şey suç şebekesi değilse, suç şebekesi nedir bilmiyoruz” dedi.

"Sanıklar beni suçladı"

♀️ Ayşe Tokyaz'ın kardeşi Esra Tokyaz sanıkların duruşmadaki tavırlarına isyan etti.



🗣️ " Sanıkların avukatları beni tehdit ediyorlar. "Şerefsiz, s..... git" diyorlar."



🗣️ "Cemil Koç duruşmada yemek yemek istiyorum ara verilsin diyor. Resmen bizimle oyun oynuyorlar."



🗣️"Tüm… pic.twitter.com/hdykMQRQB6 — bianet (@bianet_org) July 2, 2026

"Suç mu ben miyim anlamıyorum?"

Açıklamanın ardından konuşan Ayşe Tokyaz’ın ikizi Esra Tokyaz, duruşma salonunda yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“İçerde sanıklar avukatlar bana hakaret ediyor. Bunları açıkça söylüyorum özür dilerim ama ben tahammül edemiyorum. Neden o gün Ayşe’nin yanına gittiğim sorgulanıyor. En son sorgulanan kişi benim ben. Ejegül’ün ailesi sana ne Ejegül zaten ölmüş diyor. Ben tüm kadınlar için adalet sağlamaya çalışıyorum. Suçlu ben mi oluyorum anlamıyorum. Fail diyor ki yemek yemek istiyorum su içmek istiyorum. Sonra Ejegül’ün görüntülerini atıp sen nasıl dayanıyorsun diyorlar ben bunları düşünmek istemiyorum. Ben sizden güç almak istiyorum.”

"Suçu gizlemeye çalıştı"

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu adına konuşan Şirin Yalınçakoğlu da davada kamu görevlilerinin rolüne dikkat çekti. Cemil K.'nin ihraç edilmiş bir polis olmasının tek başına cinayetin üzerinin örtülmesini açıklamadığını söyleyen Yalınçakoğlu, failin kamu görevlileriyle kurduğu ilişkiler sayesinde cinayeti gizlemeye çalıştığını öne sürdü.

Yalınçakoğlu, duruşmada dinlenen bir kadın tanığın da şiddet gördüğünü söylemesine rağmen şikâyetini geri çekmeye zorlandığını hatırlatarak, kadınların korunması için uygulanması gereken 6284 sayılı Kanunun etkili biçimde işletilmediğini ifade etti.

(EMK)