Kadın Cinayetlerine Karşı Feministler'den Ayşe Tokyaz davasına çağrı

İstanbul’da üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın öldürülmesine ilişkin davada, ihraç polis Cemil K.’nin baş sanık olduğu yargılandığı dava yarın Küçükçekmece Adliyesi’nde devam edilecek.

KADINLARIN GÜNDEMİ Ayşe Tokyaz cinayeti: Erkek-devlet aklı nasıl çalışır?

Bir önceki duruşmada 24 Mart’ta, savcı tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamı yönünde mütalaa açıklamıştı. Ayrıca aynı duruşmada, mahkeme, adli kontrol altındaki sanıklar hakkındaki tedbirlerin devamına karar vermişti.

Yine aynı duruşmada, sanık Cemil K. dosyadaki delillerin kendisine ulaşmadığını iddia edince mahkeme dosyadaki delillerin sanığa gönderilmesine hükmetmişti.

Yarın görülecek duruşmada sanık Cemil K.'nin savunma yapması bekleniyor.

Aralık Feminist: “Cemil Koç yalnız değildi, Ayşe Tokyaz’ı suç ortaklığı içindeki erkekler ve görevini yapmayan kamu görevlileri öldürdü”

"Cemil Koç yalnız değildi"

Kadın Cinayetlerine Karşı Feministler, Ayşe Tokyaz’ın öldürülmesine ilişkin X'te yaptığı açıklamada, davadaki sürece dikkat çekerek “Cemil Koç yalnız değildi” dedi. Grup, cinayet sonrası yaşananlara ilişkin sorumluların açığa çıkarılmasını talep etti ve 30 Haziran’daki duruşma için çağrı yaptı.

Tüm kadınları 30 Haziran Salı günü saat 9.30’da Ayşe Tokyaz davasının takipçisi olmak, kadın cinayetlerine karşı erkek adalet değil gerçek adalet demek için Küçükçekmece Adliyesi’ne çağırıyoruz. pic.twitter.com/7ZMyMjIlQP — Aralık Feminist Kolektif (@AralikFeministK) June 29, 2026

Kadın Cinayetlerine Karşı Feministler, Ayşe Tokyaz’ın Cemil Koç tarafından öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada, davanın yalnızca fail üzerinden değil, “suç ortaklığı ve ihmaller zinciri” üzerinden ele alınması gerektiğini belirtti.

Açıklamada, Cemil Koç’un geçmişte çeşitli suç kayıtlarının bulunduğu ve 2024 yılında meslekten ihraç edilmiş eski bir polis olduğu ifade edilerek, “Cemil Koç yalnız değildi” denildi.

Kadın Cinayetlerine Karşı Feministler, iki duruşmada ortaya çıkan bilgiler üzerinden Cemil Koç’un çevresindeki erkeklerin ve bazı kamu görevlilerinin de sorumluluğunun araştırılması gerektiğini savundu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Cemil Koç’un ‘geçmişte bazı sorunlu işlere karışmış biri, yardım eder diye düşündüm, aradım’ dediği, Ayşe’nin bedeninin bulunduğu bavulu taşıması için yüz binlerce lira verilen erkeklerin suç ortaklığı var.”

Açıklamada ayrıca cinayet sonrası süreçte bazı erkeklerin ve polislerin tutumuna ilişkin iddialara dikkat çekildi. Aralık Feminist, “Katilin getir götür işlerini yapan, cinayet sonrası evi temizleten erkeklerin; Esra kardeşini ararken Küçükçekmece ve Halkalı karakollarında onu oyalayan, Instagram’dan ekleyip taciz eden, ifade tutanağını katil Cemil Koç’a gönderen polislerin suç ortaklığı var” ifadelerini kullandı.

Kadın Cinayetlerine Karşı Feministler, Ayşe Tokyaz’ın ölümünün yalnızca fail Cemil Koç üzerinden değerlendirilemeyeceğini belirterek şöyle devam etti:

“Ayşe Tokyaz’ı sadece Cemil Koç değil, görevini yapmayan, katili kollayan kamu görevlileri ile suç ilişkileri içinde olduğu erkekler el birliği ile öldürdü.”

Açıklamada, Ayşe Tokyaz’ın kardeşi Esra Tokyaz’ın çabasının olayın aydınlatılmasında önemli rol oynadığı vurgulandı. Aralık Feminist, “Esra’nın çabası olmasa tüm bunları hiç bilmeyecektik, Ayşe’nin öldürülmesinin üstü örtülecek, kayıtlara şüpheli ölüm olarak geçecek, dosya kapanacaktı” dedi.

Kadın cinayetlerinde cezasızlık ve etkin önleyici politikaların eksikliğine dikkat çeken grup, “Kadın cinayetlerini önlemekle yükümlü kurumlar etkin bir şekilde işletilene ve erkek şiddeti son bulana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” açıklamasında bulundu.

Kadın Cinayetlerine Karşı Feministler, Ayşe Tokyaz davasının duruşması için çağrı yaparak kadınları 30 Haziran Salı günü saat 09.30’da Küçükçekmece Adliyesi’ne davet etti.

Hatırlatma: Dosyada başlangıçta 9 erkek sanık yer alıyordu. Bunların 8’i tutuklu, 1’i adli kontrol şartıyla serbestti. 24 Mart 2026 tarihli duruşmada iki polis hakkında açılan dava da dosyaya eklendi. Böylece sanık sayısı 11’e yükseldi. Sonradan dosyaya giren iki polis hakkında “görevi kötüye kullanma” ve “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme veya yayma” suçlamaları bulunuyor. 29-30-31 Aralık 2025’teki ilk duruşmalarda, Cemil K. dışındaki sanıkların savunmaları alındı. Sanıklar suçlamaları reddetti, tahliye talebinde bulundu. Mahkeme tutukluluk halinin devamına hükmetti.

(EMK)