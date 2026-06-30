Ayşe Tokyaz davası perşembe günü devam edecek

*Duruşma öncesi adliye önünde basın açıklaması yapan kadın örgütleri, Esra'nın ifadelerinin Cemil K.'ye polis arkadaşları tarafından sızdırıldığını, polislerin görevini yapmadığını ve Ejegül Ovezova cinayetinin soruşturulmaması nedeniyle Ayşe'nin öldürüldüğünü vurguladı. Örgütler, cinayet şebekesinde yer alan tüm faillerin cezalandırılmasını talep etti.

*Duruşmada Ayşe'nin kardeşi Esra Tokyaz, Cemil K.'nin 2020'li yıllardan beri sistematik şiddet uyguladığını ve Diyarbakır'da 2023'te ölen Ejegül Ovezova'ya yönelik darp görüntüleri sunacağını belirtti. Cemil K. savunmasında iddiaları reddederek bazı delillerin eksik değerlendirildiğini öne sürdü.

İstanbul’da üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın öldürülmesine ilişkin davada, ihraç polis Cemil K.’nin baş sanık olduğu davanın üçüncü duruşması bugün Küçükçekmece Adliyesi’nde görüldü. Duruşmaya pğeşembe günü devam edilecek. Bugünkü duruşmada, sanık Cemil K. ve tanıklar dinlenildi.

Davada Cemil K.'ye Esra Tokyaz’ın ifadelerini gönderen polislerin de dosya kapsamına alınmasıyla 9’u tutuklu 11 erkek bu dosyada yargılanıyor.

Duruşmaya Cemil K.’nin savunmasıyla başlandı. Savunmanın ardından üç tanığın dinlenmesi bekleniyor. Ayrıca Esra Tokyaz, Diyarbakır’da öldürülen Ejegül Ovezova’ya yönelik şiddet iddialarıyla ilgili görsel deliller sunacağını açıkladı.

Esra Tokyaz, duruşmada Cemil K.’nin 2020’li yılların başından bu yana sistematik şiddet uyguladığını anlattı. Bu iddialarla ilgili görsel deliller ve tanıklar bulunduğunu söyledi.

Tokyaz sunduğu belirtilen deliller arasında, Cemil K.’nin Ejegül Ovezova’ya yönelik darp iddialarına ilişkin görüntüler, darp raporu ve tanık beyanlarının olduğunu söyledi.

İddialara göre görüntülerde Ovezova’nın iple bağlandığı, darbedildiği, saçından sürüklendiği ve Cemil K.’nin bu sırada sigara içtiği görülüyor.

Esra Tokyaz ayrıca, Cemil K.’nin daha önce Ejegül Ovezova’ya yönelik baskı ve işkence uyguladığını, bazı kişilere yönelik tehdit ve manipülasyon girişimlerinde bulunduğunu iddia etti.

Duruşmaya Cemil K. cezaevinden SEGBİS'le bağlandı.

Cemil K.’nin savunması

Cemil K. savunmasında, dosyaya sunulan bazı delillerin eksik değerlendirildiğini öne sürdü. Avukatların soruşturma dosyasına ek deliller sunduğunu belirten Cemil K., kendisinin de bazı kayıtların incelenmesini istediğini söyledi.

Cemil K., Esra Tokyaz ile polis Mert arasında geçen konuşmalara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Avukat soruşturma dosyasına beş ek sundu, bunların bizim delilimiz olduğunu söyledi. Sonrasında iki delil daha gönderdi. Ortaya çıkmasını istemedikleri delilden söz etmiyorlar. Ben o delilden bahsetmek istiyorum. Bu delil, Esra ile polis Mert arasındaki konuşmalar. ‘Esra’nın eşyaları mı?’ diye soruyor. Esra da ‘evet’ diyor. ‘Bu zorlama mı?’ diye soruyor. Aralarında ilişki olduğunu söylüyorlar. Mayosunun ıslak olduğunu söylüyor. Adli tıp incelemesinde ise kan olmadığı ortaya çıkıyor.”

Cemil K., kamuoyunda Esra Tokyaz’ın anlatımlarına inanıldığını ancak kendi iddialarını kanıtlayacağını savundu.

“Esra ne derse herkes inanıyor. Bunu anlıyorum ama ben tüm söylediklerimi ispatlayacağım” diyen Cemil K., Esra Tokyaz’ın kendisiyle ilgili bazı iddialarının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Cemil K., WhatsApp üzerinden yapılan bir görüşmeye ilişkin de “Ses kaydının kesildiğini söyledim. Sonrasında yanlış anlaşıldığını söylediler. Esra Tokyaz’ın iddia ettiği bazı cümleler o kayıtta yok” ifadelerini kullandı.

Savunmasında Ayşe Tokyaz’ın ölümü öncesine ilişkin iddialara da değinen Cemil K., “Ayşe’nin düştüğü gün hiç tartışmadık” dedi.

Cemil K., “Benim indirim talebim yok” diyerek herhangi bir ceza indirimi istemediğini belirtti.

Esra Tokyaz’ın bazı ifadelerine karşı çıkan Cemil K., “Burada iftira var. Üç farklı algı oluşturuluyor. Bu ses kaydının tamamı bende var” dedi.

Cemil K. ayrıca, Esra Tokyaz’ın “sürprizim var” şeklindeki sözlerine ilişkin de “Ben söylediklerimin arkasındayım” dedi.

Polis Mert ile ilgili iddialara da değinen Cemil K., kayıtları yedeklediğini ve bu nedenle inkâr edilmesini engellemek istediğini söyledi.

Duruşmada ayrıca Esra Tokyaz’ın Ayşe Tokyaz’a ilişkin değerlendirmeleri de gündeme geldi. Esra Tokyaz, Ayşe’nin şiddet gördüğünü gösteren görüntü ve belgelerin bulunduğunu belirterek, “Bu görüntülere bakınca kızın dayak yediği belli. Adam onu eczaneye götürmüş, Ayşe de adamın elini tutmuş” dedi.

Cemil K. savunmasına devam ederken, Ayşe Tokyaz ile yaşadıklarını anlattı. Cemil K., Ayşe’nin kendisine “Sana bir şey söylesem dinler misin? Sana her şeyi anlatsam, bir daha yalan söylemeyeceğim desem beni affeder misin?” dediğini, kendisinin ise “hayır” yanıtını verdiğini öne sürdü.

Cemil K., Ayşe’ye “Benimle konuşurken kaç kişiyle konuşuyordun?” diye sorduğunu, Ayşe’nin de “dört” yanıtını verdiğini iddia etti.

Cemil K., daha sonra yaşananları şöyle anlattı:

“Sonrasında hastaneye gitmedik, eczaneye gittik. Göz damlası aldık. Esra’ya ne diyeceğiz dedim, Ayşe ‘ben hallederim’ dedi. Eve gelince kapıya vurduk. Esra ‘gözüne ne oldu?’ dedi. Ayşe ‘lens kaçtı gözüme’ dedi.

Esra’ya öfkeliydim. Ona kinim vardı. ‘Bu evde sana yer yok, seninle görüşmeyeceğiz’ dedim. Ayşe ile gitmeye çalıştı. Ayşe ile odada konuştular. Ayşe gelmiyor, ben de gideceğim dedim. Ben zorla tutmuyorum, gitsin dedi. Esra ‘kalıyorsa kalacağım’ dedi. Ayşe ve Esra’yı kovdum. Onlar gitti.

Aradan on beş dakika geçmedi, kapı çaldı. Esra ve Ayşe kapıdaydı. Ayşe ‘telefonumu unuttum’ dedi. Bahane tabii. Bulamadı Ayşe de. ‘Ben gitmek istemiyorum’ dedi Ayşe.

O esnada Esra yine geldi, odaya gittiler. Bu iş çocuk oyuncağına döndü. Esra gitsin istiyorum. Esra gitti, Ayşe kaldı.”

Cemil K., ertesi gün Ayşe Tokyaz ile birlikte havuza gittiklerini ve iyi bir gün geçirdiklerini söyledi.

Savunmasına devam eden Cemil K., ayın 9’unda Ayşe’nin Esra ile görüştükten sonra “Esra’yı eve davet edelim” dediğini iddia etti. Kendisine “Ben çağıramam, evden kovduğum kişiyi nasıl davet edeyim” dediğini aktaran Cemil K., ayın 10’unda Ayşe’nin bu konuda tekrar ısrar ettiğini söyledi.

Cemil K., “Esra’ya haber verelim, yüzükleri getirsin” dediğini, Bahçelievler’de buluşmak için plan yaptıklarını belirtti.

Cemil K., devamında şunları söyledi:

“Cemal’i aradım. ‘Cemal, Esra’yı alırsın, Bahçelievler’e doğru gelin’ dedim. Ayşe yavaş hazırlanıyordu. ‘Sana aşağı inip meyve tabağı hazırlayayım’ dedi. Sonra düştü.”

Cemil K.’nin “kan” değil dediği delillere dair Tokyaz Ailesi’nin avukatı adli tıp raporunu okudu, “kan” olduğunu söyledi. Sordu, “Maktülün merdivenden düşerek öldüğünü söylüyor, ama merdivenin etrafında kan yok, bunu nasıl açıklıyor?”

Cemil K., “Tırnaktaki kanın benle bağı yok. Evde kan olan yerler dayak yediği yerdeki kandır. Bu dosyada aleyhime delil yok. Banyodaki kan da kadınsal durumdan olabililir. Bagaj kan olmuş diyoruz. Olay yeri incelme raporuna bakarsak vücudunda delici alet yaralamsı yok diyor. Bu yoksa vücudundaki elbiselerde yırtık yoksa, bu kan nereden geldi? Bilimsel açıklayayım. Ölüm sorması kan dolaşımı durur, kan pıhtılaşma özelliğini yitirir. En basit anlatımıyla morgda bulunan cesetlerdeki kan buradan oluşur. Ağzından kan dışarı çıkacaktır” dedi.

“Zaten kanama yok. Darp yok çünkü. O da önceki gün olan kan.”

Cemil K., “Ben yapmadım. Üç yerde kan var. Biri öncesinde dayak yediği yer” dedi. Cemil K., “Ayşe düşerken ben girmedim, güm diye bir ses geldi. 10 saniye sonra gitti kalkmak istemeye çalışıyor fakat kalkamıyor, Tuttum koltuğa yatırdım, ağzından köpükler geliyordu. Sonra öyle vakit geçti. Vefat edeceğin düşünmedim, dua etti. Telefona baktım bulamadım. Sanırım 40 dakika geçti, vücudu morarmaya başladı. Öncesinde kalp masajı yaptım. Sonrasında telefon cebimden çıktı”

Avukat Gülyeter Aktepe, “Eskort sitelerinin yazılımını siz mi yapıyorsunuz?” Cemil K., “Ben bu soruya yanıt vermiyorum. Hassas konu. Annesi burada” dedi. Gülyeter Aktepe, “Dayak attım, dövdüm derken ailesini düşünmüyorsan da şimdi mi hasar düşündün” dedi. Cemil K., “Yanıt vermeyeceğim” dedi.

Avukat Gülyeter Aktepe “Konuşmanızda cinayet ifadesini kullandınız bunun özel bir nedeni var mı?” Cemil K., “Aklıma öyle geldi öyle söyledim” dedi.

Tanık: Bana şiddet uyguladı, koruma kararı aldırdım

Duruşmada konuşan tanık şöyle dedi:

"Cemil’i 2020 yılında tanıdım. Kendisi beni darp etti. Suç duyurusunda bulundum. Evden çıkarken onun hakkında suç duyurusunda bulunmayacağımı söyledim ve evden çıktım. Sitenin dışında kendi fotoğrafımı çektim. Bu fotoğrafı kendisine gönderdiğimde, hakkında suç duyurusunda bulunacağımı söyledim. “Korumа kararı istemişsin” diyerek beni aradı ve ifademin bütün detaylarını anlattı. Kendisi hakkında o zaman herhangi bir işlem yapılmadı. Ben de bu durumu dosyaya sundum.

Ece isimli bir kız arkadaşı vardı. Ona da şiddet uyguluyordu. O videoları ben çektim. Ece’ye, “Şikâyetçi olursan istersen sana yardımcı olabilirim” dedim ama Ece çok korkuyordu.

Beni darp ettiği sırada da “Seni burada öldürürüm, kimse bana bir şey yapamaz” diyordu. Ece ile imam nikâhı kıymıştı. Yasaklı madde kullanıyordu. Karakolda imza atması gerekiyordu ancak imza atması gerekirken “Bak, çıkmıyorum” diyordu.

Ben onu şikâyet ettikten sonra bana ulaştı, tehdit etti ve ifademi geri çekmem için para vereceğini söyledi. 2022 yılında bununla ilgili şikâyetimi geri çektim.

2024 yılında beni tekrar aradılar. Kendisine bir şey olacağını düşünmüyordum. Beni öldürmekle tehdit etti. Adımı değiştirdim, kendisi beni bulsun diye.

Beni döverek bazı şeyler söyletti ve bu ses kaydını ev arkadaşım Yağmur’a gönderdi. Kendisinin o tarihlerde silah ticareti yaptığını biliyorum. Samet isimli bir polis memuru da olayın içindeydi.

Eje’yi çok darp etti ve her defasında doktora götürüyordu. Ece’nin bütün aile bilgilerini ortaya çıkarmıştı.

Ben şiddet gördükten sonra Halkalı’daki karakola gittim. Oradaki polisler şikâyetimi almadı. Daha sonra Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi’ne gittim ve oradan darp raporu aldım. Ondan sonra şikâyetçi olabildim.

Koruma kararı çıkardım. Daha sonra beni aradı ve tüm ifademi okudu. Bana “Koruma kararını eve getirdiler” dediler ve buna gülerek tepki verdi. Bana bunu, polis memuru olan bir arkadaşından öğrendiğini söyledi."

🟣 #AyşeTokyaz | İstanbul’da üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın öldürülmesine ilişkin, ihraç polis Cemil K.’nin baş sanık olduğu dava Küçükçekmece Adliyesi’nde görülüyor.



🗣️ Ayşe'nin Kardeşi Esra Tokyaz: "Bu sefer onların (sanıkların) manipülasyonlarına uymayacağım. onların… pic.twitter.com/sWu4cq6Cfc — bianet (@bianet_org) June 30, 2026

🟣 #AyşeTokyaz | İstanbul’da üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın öldürülmesine ilişkin, ihraç polis Cemil K.’nin baş sanık olduğu dava Küçükçekmece Adliyesi’nde görülüyor.



🗣️ Kadın Cinayetlerine Karşı Feministler'den Evrim Gürenin "Cemil Koç serbest bırakılmasaydı Ayşe… pic.twitter.com/JEejVi52tL — bianet (@bianet_org) June 30, 2026

"Yaşasın feminist mücadelemiz" Duruşma öncesinde Kadın Cinayetlerine Karşı Feministler, Küçükçekmece Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Açıklama öncesinde polislerin kadınlara engel olmaya çalıştığı belirtildi. Rüya Kurtuluş, “Ayşe’yi korumayan Küçükçekmece Karakolu bizi engellemeye çalışıyor” diyerek tepki gösterdi. Engellemenin ardından açıklamaya geçildi. Açıklamayı okuyan Evrim Gürenin, Ayşe Tokyaz cinayetinin üzerinden geçen süreye ve dava sürecinde ortaya çıkan ilişkilere dikkat çekerek şunları söyledi: “Ayşe Tokyaz’ın Cemil K tarafından öldürülmesinin üzerinden neredeyse bir yıl geçti. Sicilinde kasten yaralama, rüşvet, gasp, tehdit ve uyuşturucu kullanımı gibi birçok suç kaydı bulunan Cemil K., 2024 yılında meslekten ihraç edilmiş eski bir polis. Aynı zamanda 2023 yılında Diyarbakır’da bir sitenin 8. katından düşerek hayatını kaybeden ve kayıtlara ‘şüpheli ölüm’ olarak geçen Ejegül Ovezova’nın da katili. Bu bir yılda görülen iki duruşmada, Cemil K.’nin ‘yardım eder diye düşündüm, aradım’ dediği ve Ayşe’nin bedeninin bulunduğu bavulu taşımak için para verdiği erkeklerin suç ortaklığı ortaya çıktı. Katilin getir götür işlerini yapan, cinayet sonrası evi temizleten, Esra kardeşini ararken karakollarda onu oyalayan, sosyal medyadan taciz eden ve ifade tutanaklarını Cemil K.’ye ileten erkeklerin bu cinayette rol aldığı görüldü. Cinayet sonrası yanında gezdirdiği başka bir polis erkeğin de suç ortaklığı bulunduğu ifade edildi. Ayşe Tokyaz’ın yalnızca Cemil K. tarafından değil; görevini yapmayan, eski meslektaşlarını korumayı bir kadının yaşamından üstün gören kişiler ve bu suç ilişkilerine dahil olan erkekler tarafından da öldürüldüğü vurgulandı. Kardeşi Esra Tokyaz’ın mücadelesi olmasaydı bu bağlantıların ortaya çıkmayacağı, dosyanın şüpheli ölüm olarak kapatılacağı ve olayın üzerinin örtüleceği belirtildi. Bir önceki duruşmada, Esra Tokyaz’ın ifadelerini Cemil K.’ye ilettiği iddia edilen polislerin dinlendiği hatırlatıldı. Açıklamada, bu polislerin POLNET sistemi üzerinden ifade ve olay bilgilerini nasıl aktardıklarını anlattıkları ifade edildi. Sanıkların büyük bölümünün tutukluluk gerekçelerini “medyanın olayı büyütmesi” olarak göstermesi eleştirilirken, gazetecilere ve davayı izleyen kadın örgütlerine yönelik tepkilere de dikkat çekildi. Dava sürecinde sorumluluğun görünmez kılınmaya çalışıldığı belirtildi. Açıklamada, “Bu bir kadın cinayeti dosyasıdır. Bu dava, erkek şiddetinin nasıl örgütlü bir yapı içinde işlendiğini ve kadınların nasıl savunmasız bırakıldığını gösteriyor” denildi. Evrim Gürenin, “Eğer Ejegül Ovezova dosyası kapatılmasaydı ve Cemil K. serbest bırakılmasaydı Ayşe hayatta olabilirdi. Esra’nın ihbarları ciddiye alınsaydı Ayşe hayatta olabilirdi” dedi. Açıklama, tüm faillerin açığa çıkarılması ve cezalandırılması talebiyle sona erdi. Feministler, “Kadın cinayetlerini önlemekle yükümlü kurumlar etkin işletilene ve erkek şiddeti son bulana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Yaşasın feminist mücadelemiz” dedi. "Şiddeti normalleştirmeyin" Basın açıklamasının ardından söz alan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri, davadaki erkek dayanışmasına dikkat çekti. Platform üyeleri, Cemil K.’nin Ayşe Tokyaz’ı öldürdükten sonra bedenini bir bavula koyduğunu belirterek, 11 sanıktan bazılarının cinayet sonrası delilleri karartma ve Ayşe’nin bedenini ortadan kaldırma sürecinde yardımcı olduğunu söyledi. Cemil K.’nin dava boyunca Ayşe Tokyaz hakkında cinsiyetçi ithamlarda bulunduğunu belirten platform üyeleri, “Kadın bedeni üzerinden üretilen yargılar ve nefret söylemleri, bu tür şiddetin normalleşmesine zemin hazırlıyor” dedi. Açıklamada, Esra Tokyaz’ın kardeşinin hayatından şüphelenerek karakola başvurduğu sırada verdiği ve gizli kalması gereken ifadenin Cemil K.’ye aktarıldığı hatırlatıldı. Platform üyeleri, Cemil K.’nin Ayşe Tokyaz’ın yanı sıra Diyarbakır’da ölümü önce “şüpheli ölüm” olarak kayda geçen Ejegül Ovezova dosyasıyla da bağlantılı olduğunu belirterek, “Etkili bir soruşturma yürütülseydi Ayşe bugün hayatta olabilirdi” ifadelerini kullandı. Açıklamada, “Cemil K. tedbiren bir gün bile tutuklanmadı. Bir şüpheli kadın ölümü soruşturulurken başka bir kadını daha öldürdü. Esra’nın mücadelesi olmasaydı Ayşe’nin ölümü de şüpheli kalacaktı” denildi. Platform üyeleri, “Suçlular yıllarca serbest dolaşıp yeni suçlar işlerken, kadınların yaşadığı şiddeti anlatanların hedef alınması adalet duygusunu zedeliyor” diyerek tepki gösterdi.

(EMK)