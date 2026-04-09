HABER
YT: Yayın Tarihi: 09.04.2026 16:39 9 Nisan 2026 16:39
 ~  SG: Son Güncelleme: 09.04.2026 19:03 9 Nisan 2026 19:03
Okuma Okuma:  1 dakika

Başaran Aksu tutuklandı

Aksu, tutuklanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Türkiye'de yargı bu durumda. Holdingler ne isterse onu yapıyorlar. Holdingleri üzmeye devam edeceğiz!" dedi.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Milas'taki holding talanını ifşa ettiği için "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ile "yanıltıcı bilgiyi yayma" suçlamalarıyla dün gözaltına alınan Umut-Sen Örgütlenme Koordinatörü Aksu, mahkemeye sevk edilerek tutuklandı.

Başaran Aksu, tutuklanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Türkiye'de yargı bu durumda. Holdingler ne isterse onu yapıyorlar. Holdingleri üzmeye devam edeceğiz!" dedi.

31 Mart 2026

Aksu'nun tutuklanmasına gerekçe olarak şu paylaşımı gösterildi:

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Başaran Aksu nejla ışık Esra Işık ikizköy
