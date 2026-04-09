Başaran Aksu tutuklandı

Milas'taki holding talanını ifşa ettiği için "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ile "yanıltıcı bilgiyi yayma" suçlamalarıyla dün gözaltına alınan Umut-Sen Örgütlenme Koordinatörü Aksu, mahkemeye sevk edilerek tutuklandı.

Başaran Aksu, tutuklanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Türkiye'de yargı bu durumda. Holdingler ne isterse onu yapıyorlar. Holdingleri üzmeye devam edeceğiz!" dedi.

Yaşam savunucusu Esra Işık tutuklandı

Aksu'nun tutuklanmasına gerekçe olarak şu paylaşımı gösterildi:

Nihat Özdemir’in talimatıyla Esra Işık’ı tutuklamak bağımsız yargımızın varacağı en üst leveli temsil ediyor!

Tüm Akbelen köylülerini tutuklayın utanmazlar!

Size bi milim eğilen alçak olsun! https://t.co/Xnh047vAJT — Başaran Aksu (@Basaranaksu_) March 31, 2026

