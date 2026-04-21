HABER
YT: Yayın Tarihi: 21.04.2026 18:26 21 Nisan 2026 18:26
 ~  SG: Son Güncelleme: 21.04.2026 21:48 21 Nisan 2026 21:48
Okuma Okuma:  3 dakika

Eski Tunceli Valisi Sonel tutuklandı

Dersim'de Gülistan Doku'nun katli şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı..

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Eski Tunceli Valisi Sonel tutuklandı
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel adliyede

Dersim'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında üç gün önce açığa alınarak gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel  tutuklandı

Savcılık ifadesinin ardından "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilmez kılma, sisteme veri yerleştirme", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma" ile "resmi belgeyi bozma, yok etme veya gizleme" suçlamalarından tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edilen Sonel adliyeye polisler eşliğinde kelepçesiz götürüldü.

Eski Valinin üç gün boyunca tutulduğu emniyette, "Ben devletin valisiyim. Emniyete cevap vermem" dediği ve 3 gün boyunca ifade vermeyi reddettiği ileri sürülüyor.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Sonel emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Erzurum Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi ve geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye götürüldü.

Adliyeye polisler eşliğinde götürüldüğü sırada kelepçesiz olduğu görülen Sonel, savcılık ifadesinin ardından "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilmez kılma, sisteme veri yerleştirme", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma" ile "resmi belgeyi bozma, yok etme veya gizleme" suçlamalarından tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

Sulh ceza hâkimliğindeki sorgusunun ardından Sonel hakkında tutuklama kararı verildi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Sonel'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

AA'nın haberine göre, Erzurum Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Sonel, yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye getirildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan Sonel, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi ve sorgusunun tamamlanmasından sonra tutuklandı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığından Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıda, Sonel hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçunu işlediğine ilişkin yeterli şüphe bulunduğu" belirtilmişti.

Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin, hakkında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla soruşturma başlatılan Sonel, açığa alınmıştı.

Sonel, 2017-2020 yılları arasında Dersim'de görev yapmış ve 17 Nisan'da Elazığ'da gözaltına alınmıştı.

11 kişi tutuklandı

Dersim'de üniversite öğrencisi olan Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020'den başlayarak haber alamayan yakınları, yaşadıkları Diyarbakır'dan Dersim'e gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuşlar, ancak arama çalışmaları sonuç vermemişti.

İçişleri ve Adalet Bakanlıklarında gerçekleştirilen atamaların ardından Gülistan Doku dosyasında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu tutuklanmış, Uğurcan A. ile Munzur Üniversitesi'nin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

(AEK)

Gülistan Doku Tuncay Sonel
bu haberin uzantıları
GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASI
Eski Vali Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi
Bugün 09:34
/haber/eski-vali-tuncay-sonel-adliyeye-sevk-edildi-318934
