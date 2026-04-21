NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 21.04.2026 12:25 21 Nîsan 2026 12:25
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 21.04.2026 12:29 21 Nîsan 2026 12:29
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Waliyê Berê Tuncay Sonel birin edliyeyê

Gulistan Doku di 5ê Kanûna Paşîna 2020an de li Dêrsimê winda bû û careke din agahî jê nehat stendin. Waliyê wê demê yê Tunceliyê Tuncay Sonel ji ber mijarê hatibû desteserkirin. Sonel şandin edliyeyê.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Tuncay Sonel li Xarpêtê hatibû desteserkirin û piştre biribûn Erziromê. Li emniyetê îfadeya Sonel hate girtin û ji bo kontrola tendrustiyê birin Nexweşxaneya Şehîr a Erzîromê û ji wir jî ew birin edliyeyê.

Serdozgeriya Komarî ya Tunceliyê ku lêpirsîna Gulîstan Dokuyê birêve dibe, ji Serdozgeriya Komarê ya Erziromê daxwaza girtina îfadeya Sonel kiriye. Di nivîsa ku ji dozgeriyê re hat şandin de hat diyarkirin ku Sonel “delîlên suc ji holê rakiriye, veşartiye ango guheriye û ji bo van sûcan jî têra xwe guman hene”.

Şahidê bûyera Gulistan Dokuyê: Dema hat kuştin ez di wesayîtê de bûm
16 Nîsan 2026

Bi fermana Wezîrê Navxweyî Mustafa Çiftçi ji bo Gulîstan Dokuyê Sonel ji wezifeyê hatibû girtin.

Sonel, di navbera 13ê Hezîrana 2017an û 9ê Hezîrana 2020an de li Dersîmê wezîfedarbû û di 17ê Nîsanê de li Xarpêtê hatibû desteserkirin

Di lêpirsîna Gulistan Dokuyê de 11 kes hatin desteser kirin
14 Nîsan 2026

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Tuncay Sonel Gulistan Doku
