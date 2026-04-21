Waliyê Berê Tuncay Sonel birin edliyeyê

Tuncay Sonel li Xarpêtê hatibû desteserkirin û piştre biribûn Erziromê. Li emniyetê îfadeya Sonel hate girtin û ji bo kontrola tendrustiyê birin Nexweşxaneya Şehîr a Erzîromê û ji wir jî ew birin edliyeyê.
Serdozgeriya Komarî ya Tunceliyê ku lêpirsîna Gulîstan Dokuyê birêve dibe, ji Serdozgeriya Komarê ya Erziromê daxwaza girtina îfadeya Sonel kiriye. Di nivîsa ku ji dozgeriyê re hat şandin de hat diyarkirin ku Sonel “delîlên suc ji holê rakiriye, veşartiye ango guheriye û ji bo van sûcan jî têra xwe guman hene”.
Bi fermana Wezîrê Navxweyî Mustafa Çiftçi ji bo Gulîstan Dokuyê Sonel ji wezifeyê hatibû girtin.
Sonel, di navbera 13ê Hezîrana 2017an û 9ê Hezîrana 2020an de li Dersîmê wezîfedarbû û di 17ê Nîsanê de li Xarpêtê hatibû desteserkirin
