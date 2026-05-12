KADIN
YT: Yayın Tarihi: 12.05.2026 10:47 12 Mayıs 2026 10:47
 ~  SG: Son Güncelleme: 12.05.2026 10:52 12 Mayıs 2026 10:52
Okuma Okuma:  2 dakika

EŞİK’ten İstanbul Sözleşmesi mesajı: Hukuken hâlâ yürürlükte

EŞİK, sözleşme tam anlamıyla uygulanana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek, “Hayatlarımızdan, haklarımızdan ve İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz” mesajını yineledi.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf:csgorselarsiv.org/Serra Akçan

Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK), 11 Mayıs’ta yaptığı açıklamayla İstanbul Sözleşmesi’nin imzaya açılış yıldönümüne dikkat çekerek sözleşmenin önemini ve Türkiye’deki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Türkiye 20 Mart 2021'de tüm kadın örgütlerinin itiazaına rağmen Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi. 

Platform, 11 Mayıs 2011’de İstanbul’da imzaya açılan ve Türkiye’nin ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi’nin, kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetle mücadelede temel uluslararası standartları belirlediğini hatırlattı.

EŞİK, sözleşmeden çekilme sonrası kadına yönelik şiddetin sona ermediğini, aksine cezasızlık politikaları ve yetersiz koruma mekanizmaları nedeniyle kadınların daha büyük bir güvencesizlikle karşı karşıya bırakıldığını vurguladı.

Platform açıklamasında, Türkiye’de kadın cinayetleri ve şiddet vakalarının artış gösterdiği belirtilirken, mevcut koruma kararlarının etkin uygulanmadığı ve başvuruların çoğu zaman sonuçsuz kaldığına dikkat çekildi. Bu durumun faillere cesaret verdiği ve şiddet döngüsünü derinleştirdiği ifade edildi.

İstanbul Sözleşmesi neden önemli?
4 Kasım 2023

EŞİK, İstanbul Sözleşmesi’nin hukuken hâlâ yürürlükte olduğuna da dikkat çekti. Anayasa’nın 90. maddesi, 6284 sayılı Kanun ve 6251 sayılı onay yasası kapsamında sözleşmenin Türkiye’nin hukuk düzeninin bir parçası olmaya devam ettiğini belirterek, “uygulamak ve uygulatmanın devletin sorumluluğu” olduğunu vurguladı.

Açıklamada ayrıca merkezi ve yerel yönetimler dahil tüm kamu kurumlarına çağrı yapıldı ve İstanbul Sözleşmesi’nin etkin biçimde uygulanması gerektiği ifade edildi. EŞİK, sözleşme tam anlamıyla uygulanana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek, “Hayatlarımızdan, haklarımızdan ve İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz” mesajını yineledi.

22 Nisan 2026
7 Mayıs 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
istanbul sözleşmesi İstanbul Sözleşmesi 11 yaşında eşik EŞİK'ten kadınlar
