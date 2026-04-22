KADIN
YT: Yayın Tarihi: 22.04.2026 14:10 22 Nisan 2026 14:10
 ~  SG: Son Güncelleme: 22.04.2026 14:19 22 Nisan 2026 14:19
Okuma Okuma:  2 dakika

AKPM: Türkiye İstanbul Sözleşmesi’ne geri dönmeli

Rapor, Genel Kurul’da yapılan oylamada 141 kabul, 3 ret ve 2 çekimser oyla kabul edildi.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararını ve bunun kadın hakları üzerindeki etkilerini gündeme taşıdı.

Bankoğlu, AKPM Eşitlik ve Ayrımcılığın Önlenmesi Komisyonu’ndan Genel Kurul’a sunulan raporun, Türkiye’de yaşanan sürecin yalnızca geçmişte kalmış bir gelişme olmadığını, tüm Avrupa açısından bir uyarı niteliği taşıdığını ortaya koyduğunu belirtti.

“Gece yarısı kararı kadın haklarına karşı bir savaş”

AKP'nin Mart 2021’de aldığı çekilme kararının Meclis iradesini yok saydığını ifade eden Bankoğlu, bu adımı kadın haklarına yönelik bir “savaş” olarak nitelendirdi. Kararın ardından kadınların güvenliğinin zayıfladığını savunan Bankoğlu, milyonlarca kadının sesini temsil etmek için kürsüde olduğunu söyledi.

Türkiye’de kadınların yıllar süren mücadelelerle kazandığı hakların tehdit altında olduğunu vurgulayan Bankoğlu, çekilme kararının ardından kadın cinayetlerinde artış yaşandığına dikkat çekti.

“Bu sadece Türkiye’nin meselesi değil”

Bankoğlu, Türkiye’de yaşananların Avrupa’daki insan hakları sistemi için de bir alarm olduğunu belirterek, hakların korunmasında geri adım atılmasının tüm yapıyı zayıflatacağını ifade etti. Kadınların mücadeleden vazgeçmeyeceğini söyleyen Bankoğlu, değişimin toplumsal direnişle sağlanacağını dile getirdi.

AKPM raporu: Geri dönüş çağrısı

AKPM’de kabul edilen raporda, Türkiye’nin sözleşmeden çekilmesinin ardından kadın hakları alanında yaşanan sorunlara dikkat çekildi. Sivil toplum verilerine dayanarak kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümlerindeki artışın vurgulandığı raporda, Türkiye’ye İstanbul Sözleşmesi’ne yeniden taraf olması çağrısı yapıldı.

Kadının İnsan Hakları Vakfı da şu açıklamayı yaptı:

“Tasarı, Türkiye’ye İstanbul Sözleşmesi’ne yeniden taraf olma çağrısını da içeriyor. İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz!”

Raporun tamamını buradan okuyabilirsiniz

Ne olmuştu?

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 20 Mart 2021 Cumartesi İstanbul Sözleşmesi'nin tek taraflı olarak feshedildiğini duyurdu. Fesih kararı 23 Mart 2021 Pazartesi günü Avrupa Konseyi'ne de bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Fesih kararının" nedeni olarak "Sözleşme'nin eşcinselliği meşrulaştırıyor olması" iddia edildi.

Kadınlar ve LGBTİ+ Hareketi,  20 Mart'tan beri Türkiye'nin birçok ilinde İstanbul Sözleşmesi'ni savunmaya devam ediyor.

TIKLAYIN - Türkiye kadına yönelik şiddetle mücadelede öncü olabilirdi

TIKLAYIN - Türkiye kadınlarla açıkça savaşan bir ülke haline geldi

Kadının İnsan Hakları Derneği, İstanbul Sözleşmesi davasını AİHM’e taşıdı
2 Mayıs 2025
İstanbul Sözleşmesi'nin tüm maddeleri...
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YAŞATIR
20 Ağustos 2020

(EMK)

İstanbul
İstanbul
istanbul sözleşmesi Aysu Bankoğlu İstanbul Sözleşmesi Danıştay'da
