ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN
YT: Yayın Tarihi: 15.01.2026 14:27 15 Ocak 2026 14:27
 ~  SG: Son Güncelleme: 15.01.2026 14:31 15 Ocak 2026 14:31
Okuma Okuma:  2 dakika

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’nden İstanbul Sözleşmesi çağrısı

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, İstanbul Sözleşmesi’ne derhal geri dönülmesini, etkili, koruyucu ve önleyici politikaların ivedilikle uygulanmasını istedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’nden İstanbul Sözleşmesi çağrısı
Fotoğraf: csgorselarsiv.org

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, Türkiye’de kadına yönelik şiddete karşı uygulanan politikalara sert tepki gösterdi. Dernek, iki yıl boyunca kadına yönelik şiddeti önleme biriminde görev yapan bir savcının, kadın bir hakimi silahla vurarak öldürmeye teşebbüs etmesini hatırlatarak İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasının ağır sonuçlarına dikkat çekti.

Dernek açıklamasında, uluslararası sözleşmelerin bağlayıcı niteliğini vurguladı. İstanbul Sözleşmesi’nin, devletlere kadına yönelik şiddeti önlemek için kamu personelini düzenli ve hak temelli eğitimlerle güçlendirme yükümlülüğü getirdiğini belirtti. Açıklamada, bu yükümlülüklerin 6284 sayılı Kanun gibi destekleyici mevzuatla birlikte etkili bir koruma mekanizması sunduğu ifade edildi.

SODEV raporu: İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması şiddeti arttırdı
SODEV raporu: İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması şiddeti arttırdı
26 Aralık 2024
EŞİK: İstanbul Sözleşmesi hâlâ yürürlükte
EŞİK: İstanbul Sözleşmesi hâlâ yürürlükte
1 Ağustos 2025

Dernek, hükümetin “İstanbul Sözleşmesi’ne ihtiyacımız yok, Ankara Sözleşmemizi yaparız” söylemini hatırlatarak, bu yaklaşımın ardından koruyucu ve önleyici tedbirlerin hayata geçirilmediğini vurguladı. Açıklamada, İstanbul Sözleşmesi’nden bir gecede çıkılmasının kadınların yaşam hakkını doğrudan tehlikeye attığı vurgulandı.

İstanbul Sözleşmesi'nin tüm maddeleri...
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YAŞATIR
İstanbul Sözleşmesi'nin tüm maddeleri...
20 Ağustos 2020

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, kamuoyuna ve yetkililere şu soruları yöneltti:

Kadınlara yönelik şiddetin, baskının ve hedef göstermenin arttığı politikalardan ne zaman vazgeçilecek?
“Aile yılı” gibi uygulamalarla kadınların ve LGBTİ+’ların güvenliğini yok sayan anlayış ne zaman terk edilecek?
Devletin yetki ve silah verdiği erkeklerin kadınlara ve LGBTİ+’lara karşı suç işlemesini nasıl önleyeceksiniz?

Dernek, açıklamasını net bir taleple sonlandırdı. Yaşanan saldırının cezasız kalmaması gerektiğini vurgulayan Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, İstanbul Sözleşmesi’ne derhal geri dönülmesini, etkili, koruyucu ve önleyici politikaların ivedilikle uygulanmasını istedi.

İstanbul Sözleşmesi, işaret dili ile anlatıldı
İstanbul Sözleşmesi, işaret dili ile anlatıldı
4 Ağustos 2020

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
istanbul sözleşmesi erkek şiddeti cinsel şiddetle mücadele derneği
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git