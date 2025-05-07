“İstanbul Sözleşmesi’nden çıkınca katillerin sırtı sıvazlandı”

İstanbul Şişli’de 5 Mayıs’ta Rüsmen Elibol’un Bahar Aksu’yu önce kaçırmaya çalışıp ardından ateşli silahla öldürmesi, kamuoyunda “erkek şiddeti ve cezasızlık” sorununu yeniden gündeme getirdi.

bianet erkek şiddeti çetelesi verilerine göre 2025’te erkekler Türkiye’de en az 105 kadını ve 25 çocuğu öldürdü.

Not: Elibol ve Aksu 2022'de boşanmıştı. Bahar Aksu, ayrıldıktan sonra da Elibol’un şiddetinden korunmak için farklı tarihlere iki kez karakola başvurdu. Ayrıca, Elibolu’nun kasten yaralama suçundan da 5 ayrı kaydı olduğu basına yansıdı.

“Karakol erkek şiddetine karşı 3 maymunu oynuyor”

Avukat Selin Nakıpoğlu, uzun yıllardır Türkiye’deki erkek şiddeti ile hem sokakta hem de mahkeme koridorlarında mücadele eden isimlerden. Mahkemelerin erkek şiddetine dair cezasızlık içeren kararlarının en yakın tanıklarından.

Nakıpoğlu, “AKP iktidarı, erkek şiddetini nasıl önleyebileceği üzerine düşünmek ve buna yönelik politikalar geliştirmek yerine İstanbul Sözleşmesi’nden imza çekiyor. Böylece katillerin sırtını sıvazlıyor” diyor.

Nakıpoğlu’na göre erkek şiddetinden kaçan erkeklere dair karakola sığınan kadınlara yetkililer “üç maymunu” oynuyor. Nakıpoğlu, “Kadınlar bir araya gelip, ‘Hayatlarımıza sahip çıkıyoruz, erkek şiddetini önleyin’ diyorlar ve kolluk kuvvetleri kadınları takip edip, oturdukları kafelerden gözaltına alıyor. Ama ‘Tehlikedeyim bu erkek bana şiddet uygulayabilir ya da beni öldürebilir, korunmak istiyorum, bu erkeğin cezalandırılmasını istiyorum’ diyen kadınlara karşı üç maymunu oynuyor. Bahar’ın, katili Rüstem Elibol’dan iki kez şikâyetçi olduğu gibi” diyor.

“Şiddet görünmezleşiyor, normalleşiyor”

Fotoğraf: Ekmek ve Gül Selin Nakıpoğlu

8 Mart ve 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde kolluk kuvvetlerinin, erkek şiddetini protesto edenlere karşı ağır şiddet uyguladığını ve LGBT+’ların devlet eliyle hedef gösterildiğini vurgulayan Nakıpoğlu, “81 ilde cemaat ve vakıfların çağrısı ile nefret mitinglerinin düzenlendiği zamanlardan geçiyoruz” diye de ekliyor.

Kadın, çocuk ve LGBT+’lara karşı baskılardan bahseden Nakıpoğlu, “Şiddetin dozu o kadar yüksek, başvurulan yöntemler o kadar fecaat ki. Öte yandan, en korktuğumuz durum hâkim olmaya başladı. Şiddet görünmezleşiyor, normalleştiriliyor” diyor.

Erkek şiddetinin her geçen gün devam etmesine ve önünün kesilmemesine tepki gösteren Nakıpoğlu, şöyle diyor:

“Böyle bir haberin sonrasında ortalığın yıkılması lazım!” Kaç kez kurduk bu cümleyi? Ama yıkılmıyor. Daha fenası Bahar’ın Sokak ortasında vücuduna defalarca kurşun sıkılarak katledilmesi hakikaten gündem bile olmadı. Bahar Aksu’nun katili Rüstem Elibol, Bahar’ı kaçırmak için orada olanlar, erkekler ve AKP iktidarıdır.”

ERKEK ŞİDDETİ 2024 bianet erkek şiddeti videosu ve infografiği yayında

(SI/EMK)