Asu Kaya: Devlet faili tahliye ediyor, mağdura bildirmiyor: Adalet kimi koruyor?

*Gülistan Doku davası gibi şüpheli ölümlerin üzerinin örtülmeye çalışıldığını, kadınların defalarca şikayet etmesine rağmen çoğunlukla öldürüldükten sonra dosyaların açıldığını belirten Kaya, sistemin faili koruyan, mağduru yalnız bırakan bir yapıda olduğunu vurgulayarak milletvekillerini vicdani sorumluluk almaya çağırdı.

*Kaya, İstanbul Esenyurt'ta cinsel saldırı mağduru bir kadının, failine verilen 12 yıl hapis cezasının Yargıtay tarafından bozulduğunu ve failin tahliye edildiğini resmi bildirimle değil sosyal medyadan öğrenmesini örnek gösterdi.

TBMM Genel Kurulu’nda kadına yönelik şiddetin nedenlerinin ve boyutlarının araştırılmasına ilişkin önerge üzerine YENİ Parti Grubu adına söz alan Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Türkiye'de her geçen gün derinleşen kadın güvenliği krizini ve failleri koruyan cezasızlık politikalarını Meclis gündemine taşıdı.

E.Ö: "ADALET ARAYIŞIM TÜM KADINLAR İÇİN" Cinsel saldırı faili erkek tahliye edildi, kadın kararı sosyal medyadan öğrendi

Cinsel saldırı faillerinin tahliye kararlarının mağdurlardan saklandığı, Gülistan Doku davası başta olmak üzere şüpheli ölümlerin üzerinin örtülmeye çalışıldığı bir yargı düzeninin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Asu Kaya; kadını eşit bir birey olarak görmeyip "aile içi nesne" haline getiren zihniyetin ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bu tablo karşısındaki sorumluluğuna dikkat çekti.

Kaya, "Siz bugün vereceğiniz oyla ya kadınların yaşam hakkının yanında olacaksınız ya da bu cezasızlık düzeninin. Karar sizin! Ama takdir de kadınların, miletimizin!" diyerek tüm milletvekillerini vicdani ve tarihi bir sorumluluk almaya davet etti.

Kaya özetle şöyle dedi:

“Bakın, geçtiğimiz günlerde İstanbul Esenyurt’ta bir kadın, kendisine cinsel saldırıda bulunan fail hakkında yerel mahkemenin verdiği ve istinaf mahkemesinin de onadığı 12 yıl hapis cezasının Yargıtay tarafından bozulduğunu, failin ise tahliye edildiğini mahkemenin resmî bildirimiyle değil, sosyal medyadaki paylaşımlardan öğrendi.

Düşünebiliyor musunuz?

Devlet, faili tahliye ediyor; ama bunu mağdura bildirmeyi bile gerekli görmüyor.

Fail özgürlüğüne kavuşuyor, kadın ise bunu internetten öğrenerek bir kez daha dehşeti yaşıyor.

Peki bu ülkede adalet kimi koruyor?

Mağduru mu, faili mi?

Bir kadını, kendisine cinsel saldırıda bulunan kişinin serbest bırakıldığından haberdar etmeyen bir sistem, o kadının güvenliğini nasıl sağlayacak?

İşte cezasızlık dediğimiz şey tam da budur.

İşte sizin adaletinizin özeti budur: Faili koruyan, mağduru yalnız bırakan, kadının yaşam hakkını hiçe sayan bir çürümüşlük!

Yıllardır katili saklanan, dosyası karartılmak istenen Gülistan Doku davası işte bu cezasızlık zırhının, bu karanlık düzenin en somut kanıtıdır!

Kadınlar defalarca şikayet ediyor, koruma talep ediyor, yardım istiyor. Ama çoğu zaman ancak öldürüldükten sonra dosyaları açılıyor."

(EMK)