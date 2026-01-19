ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 19.01.2026 13:20 19 Ocak 2026 13:20
 ~  SG: Son Güncelleme: 19.01.2026 13:28 19 Ocak 2026 13:28
Okuma Okuma:  2 dakika

Demirtaş'ın 15 yıl hapis talebiyle yargılandığı davanın duruşması birkaç dakika sürdü

Selahattin Demirtaş'ın 2016’da katıldığı basın açıklaması, miting ve televizyon programında yaptığı konuşmalar gerekçe gösterilerek hakkında siyasi yasak ve 15 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığı dava 3 Haziran'a ertelendi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Demirtaş'ın 15 yıl hapis talebiyle yargılandığı davanın duruşması birkaç dakika sürdü

Eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, 2016 yılında yaptığı yedi ayrı konuşma gerekçe gösterilerek açılan davanın ikinci duruşması görüldü. Duruşma, savunmalar alınmadan birkaç dakika içinde sona erdi.

Selahattin Demirtaş’a hapis cezası: Barış umuduna darbe
Selahattin Demirtaş’a hapis cezası: Barış umuduna darbe
6 Ocak 2026

Kasım 2016’dan bu yana Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından verilen tahliye kararına rağmen cezaevinde tutulmaya devam ediyor. Konuya ilişkin daha önce açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AİHM kararının Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi tarafından değerlendirileceğini belirtmişti.

Dava ertelendi

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği'nin (MLSA) aktardığına göre, dava kapsamında yapılan ikinci duruşma Diyarbakır 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirildi. Demirtaş, "Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Hükümetini, Yargı Organlarını, Emniyet ve Askeri Teşkilatını Alenen Aşağılama", "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" ve benzeri beş ayrı suçlamayla yargılanıyor. Duruşmada Demirtaş’ı avukatı Mahsuni Karaman temsil etti.

Mahkeme, savunmaların alınmamasına karar vererek, Mersin ve Ankara’da açılan soruşturmalarla dosyaların birleştirilmesi talebinin değerlendirilmesine hükmetti. Dava, bu gerekçeyle 3 Haziran saat 09.00’a ertelendi.

15 yıla kadar hapsi isteniyor

Demirtaş'ın, basın açıklaması, miting ve televizyon programında yaptığı konuşmalar gerekçe gösterilerek "Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Hükümetini, Yargı Organlarını, Emniyet ve Askeri Teşkilatını Alenen Aşağılama", "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme", "Suç İşlemeye Alenen Tahrik Etme", "Suçu ve Suçluyu Övmek", "Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Düzenleme Yönetme Bunların Hareketlerine Katılma" suçlamalarıyla hakkında siyasi yasak ve 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Selahattin Demirtaş AİHM Yılmaz Tunç mahsuni karaman edirne cezaevi
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git