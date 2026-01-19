Demirtaş'ın 15 yıl hapis talebiyle yargılandığı davanın duruşması birkaç dakika sürdü

Eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, 2016 yılında yaptığı yedi ayrı konuşma gerekçe gösterilerek açılan davanın ikinci duruşması görüldü. Duruşma, savunmalar alınmadan birkaç dakika içinde sona erdi.

Selahattin Demirtaş’a hapis cezası: Barış umuduna darbe

Kasım 2016’dan bu yana Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından verilen tahliye kararına rağmen cezaevinde tutulmaya devam ediyor. Konuya ilişkin daha önce açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AİHM kararının Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi tarafından değerlendirileceğini belirtmişti.

Dava ertelendi

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği'nin (MLSA) aktardığına göre, dava kapsamında yapılan ikinci duruşma Diyarbakır 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirildi. Demirtaş, "Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Hükümetini, Yargı Organlarını, Emniyet ve Askeri Teşkilatını Alenen Aşağılama", "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" ve benzeri beş ayrı suçlamayla yargılanıyor. Duruşmada Demirtaş’ı avukatı Mahsuni Karaman temsil etti.

Mahkeme, savunmaların alınmamasına karar vererek, Mersin ve Ankara’da açılan soruşturmalarla dosyaların birleştirilmesi talebinin değerlendirilmesine hükmetti. Dava, bu gerekçeyle 3 Haziran saat 09.00’a ertelendi.

15 yıla kadar hapsi isteniyor

Demirtaş'ın, basın açıklaması, miting ve televizyon programında yaptığı konuşmalar gerekçe gösterilerek "Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Hükümetini, Yargı Organlarını, Emniyet ve Askeri Teşkilatını Alenen Aşağılama", "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme", "Suç İşlemeye Alenen Tahrik Etme", "Suçu ve Suçluyu Övmek", "Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Düzenleme Yönetme Bunların Hareketlerine Katılma" suçlamalarıyla hakkında siyasi yasak ve 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

(AB)