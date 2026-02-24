Demirtaş’ın avukatı Ramazan Demir’e ikinci kez hapis cezası

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın avukatı Ramazan Demir ile Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) üyesi çok sayıda avukat hakkında geçtiğimiz günlerde hapis cezaları verilmişti. Bu gelişmenin ardından Demir hakkında görülen bir başka davada daha karar çıktı.

İlke TV'den Ahmet Ayva'nın haberine göre, İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Ramazan Demir’e, 2013–2015 yılları arasında yaptığı sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek hapis cezası verildi.

Mahkeme, Demir’i Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 301/2. maddesi delaletiyle 301/1. maddesi uyarınca "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlamasıyla 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Söz konusu paylaşımların, ağırlıklı olarak sokağa çıkma yasakları döneminde yaşanan hak ihlallerine ilişkin olduğu belirtildi.

Yaklaşık 10 yıldır süren davada karar bugün açıklanırken, Ramazan Demir karara itiraz edeceklerini söyledi. Demir, verilen cezanın hukuki olmadığını belirterek üst mahkemeye başvuracaklarını ifade etti. Demir, aynı zamanda söz konusu paylaşımların ilgili olarak, "O hak ihlallerinin avukatıyım, dosyaları AİHM’e taşıdım, hepsini orada devletin yüzüne ve dünyaya söyledim" ifadelerini kullandı.

Bu kararla birlikte Demir hakkında verilen hapis cezalarının sayısı ikiye yükselmiş oldu.

Ramazan Demir hakkında daha önce görülen bir başka davada ise ağır bir hapis cezası kararı çıkmıştı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme heyeti, Demir’i "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamalarından toplam 11 yıl 3 ay hapis cezasına mahkûm etmişti.

Söz konusu davada mahkeme, herhangi bir takdiri indirim (iyi hal indirimi) uygulamamıştı.

Sokağa çıkma yasakları

2013–2015 yılları arasında özellikle güneydoğu illerinde, çözüm sürecinin sona ermesi ve çatışmaların yeniden başlamasıyla birlikte bazı il ve ilçelerde uzun süreli sokağa çıkma yasakları ilan edildi.

Başta Diyarbakır’ın Sur ilçesi olmak üzere Cizre, Silopi, Nusaybin ve Yüksekova gibi birçok yerleşim yerinde ilan edilen yasaklar, günlerce hatta bazı bölgelerde aylarca sürdü.

Yetkililer, yasakların kamu düzenini sağlamak ve silahlı gruplara yönelik operasyonlar yürütmek amacıyla ilan edildiğini açıkladı. Ancak bu süreçte çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği, yerleşim alanlarının ağır hasar gördüğü ve temel haklara erişimde ciddi sorunlar yaşandığı yönünde insan hakları örgütleri tarafından raporlar yayımlandı.

Sokağa çıkma yasakları ve bu dönemde yaşanan hak ihlalleri, hem Türkiye’de hem de uluslararası kamuoyunda uzun süre tartışma konusu oldu.