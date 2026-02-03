Devlet Bahçeli: Anadolu huzura, Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin konuştu.

Tülay Hatimoğulları: Bahçeli'yi bizimle el sıkıştıran sebep hala duruyor

"Makul yollar bulmak hem zorunlu hem önemli"

Bahçeli, "Barış ve Demokratik Toplum" sürecine ve Edirne'de tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a ilişkin mesajlar verdi.

"Demokrasimizi el birliği ve iş birliği ile geliştirmenin makul yollarını bulup hayata geçirmek hem zorunlu hem de önemlidir. Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir. Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerini Türk milletinin kaderine sahip çıkma hamlesidir."

"Huzursuz ve istikrarsız bir dünyada kimse güvende değil"

Bahçeli'nin sürece ilişkin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Türkiyemizin geçtiği tarihi eşik, hepimize ihmal edilemez sorumluluklar yüklemektedir. Eğer taşımasını bildikten sonra insanda iki tür şuur hali vardır; birisi adalet, diğeri tarih şuurudur. Huzursuz ve istikrarsız bir dünyada hiç kimse güvende değildir. Bize bir şey olmaz mağrurluğu, bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın masalı alıcısı olmayan küflü mal gibidir."

İddianamesiz tutukluluk, disiplinle ayakta kalmak: Ebru Özdemir anlatıyor

"Türk milletinin hangi kökenden olursa olsun bütün mensuplarının bir arada yaşamasını temin etmek demokratik rejimin asli görevidir. Bu sürecin önünde engel oluşturan kurumsal ve yasal düzenlemeleri iyileştirmek de TBMM'nin temel varlık sebeplerinden birisidir."

"Demokratikleşme projeleri böyle bir duyarlılıkla ele alındığı sürece anlamlı ve kalıcı olacaktır. Bu sağlam temeller üzerine daha güçlü ileri demokratik yapıları ihya etmek de bizlere düşmektedir. Yapay çatışma alanları oluşturmak, oyun bozanlık yapmak, olmayan güven krizinden bahsetmek sorumsuzluk örneğidir. Terörsüz Türkiye ile bölge hedefleri bir yanda demokrasi namusunu savunmak diğer yanda insan hakları ve özgürlüklerinin açılan bayrağı altında toplanmaktır."

"Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan"

Bahçeli, Kuzey ve Doğu Suriye'de yaşanan gelişmelere de değindi:

"Suriye'deki malum olayları Türkiye'ye taşıyıp Kürt kardeşlerimizi provoke etmeye çalışmanın iyi niyetle bağdaşır bir tarafı yoktur. Kürt kardeşlerimiz ile terör örgütü YPG'yi yan yana getirmek gafilliktir. Suriye'de yeni bir yapı oluşmuştur. Bu durum devletin egemenlik hakları ile toprak bütünlüğü ile ilişkilidir. Askeri ve güvenlik entegrasyonunun tugaylar içinde bireysel bazda gerçekleştirileceği anlaşılmaktadır."

"27 Şubat 2025 tarihinde PKK'nın kurucu önderliği tarafından yapılan çağrı, 337 gün sonra Suriye'de karşılık bulmuş ve çok önemli bir etap böylelikle geçilmiştir. Elimizi vicdanımıza koyup düşünelim; PKK'nın kurucu önderliği verdiği tüm sözlerin ardında durdu mu? Durdu. Bölücü terör örgütünün lağvedilmesini sağladı mı? Sağladı. 27 Şubat çağrısı PKK ile birlikte örgütün tüm bileşenleri için bağlayıcı oldu mu? Oldu. Madem maksat hasıl oldu, o halde bize düşen de PKK'nın kurucu önderliğine, DEM Parti'den tüm örgüt uzantılarına kadar saygı gösterilmesini istemek ve beklemektir. Araplar, Kürtler, Türkmenler... Diğer halkların kardeşlik içinde yaşaması için tarihi bir fırsat kapısı aralanmıştır."

Tayip Temel: Kürtler, kendileri için neyin iyi neyin kötü olduğunu ayırt edebilecek bir halk

"Türkiye'de olduğu gibi Suriye'de provokasyonların yaşanması mümkündür. Azami derece sabırlı, tedbirli olmak herkesin ortak çıkarınadır. Nusaybin'de bayrağımızı indiren alçaklar, Diyarbakır'da ve Tarsus'ta sahaya çıkan provokatörler, milli birliğimizi yaralamaya çalışan siyasi odaklar ne yaparlarsa yapsınlar; Pir Sultan Abdal'ın sözleriyle alayına sesleniyorum: "Koyun beni hak aşkına yanayım. Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan."

"Asla gündeme alınmayacak"

Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in erken seçim çağrısına ise "CHP Genel Başkanı’nın erken seçim ezberine takılması ve şahsıma beyhude çağrılar yapması tam bir siyasi ahmaklıktır. Seçimin ne zaman yapılacağı bellidir. Erken seçim diye bir şey asla gündemde yer almayacaktır." şeklinde yanıt verdi.

(NÖ)