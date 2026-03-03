İmralı heyeti: Demirtaş'ın hukuksuzluk giderildiğinde sürece katkı sunma isteği var

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Edirne F Tipi Cezaevi’nde Halkların Demokrasi Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Diyarbakır eski Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Selçuk Mızraklı ile görüştü.

Yaklaşık üç saat süren görüşmenin ardından yapılan açıklamada, Demirtaş ve Mızraklı’nın tutukluluk halinin "hukuksuzluk" olduğu vurgulanarak, mevcut yargı kararlarının uygulanması ve tahliyelerinin gecikmeksizin sağlanması çağrısı yapıldı.

"Atılması gereken adımlar gecikmemeli"

Yaklaşık üç saatlik görüşme sonrası konuşan Pervin Buldan, Demirtaş ve Mızraklı’nın sağlık durumlarının ve morallerinin iyi olduğunu belirtti. Her iki ismin de uzun süredir "büyük bir hukuksuzlukla" karşı karşıya olduğunu ifade eden Buldan, Demirtaş’ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin üç ayrı kararına rağmen yaklaşık on yıldır cezaevinde bulunduğunu hatırlattı.

Buldan, "Bir an önce bu hukuksuzluğa son verilmeli. Selahattin Demirtaş’ın ve Selçuk Mızraklı’nın özgürlüklerine kavuşması artık ötelenmemeli" dedi. Hukukun uygulanmasının yeni bir yasal düzenlemeye bağlı olmadığını savunan Buldan, mevcut mahkeme kararlarının uygulanması halinde tahliyenin mümkün olduğunu söyledi.

Sürecin demokratik ve hukuki adımlarla ilerlemesi gerektiğini vurgulayan Buldan, barış sürecine işaret ederek atılması gereken adımların gecikmemesi gerektiğini dile getirdi. Demirtaş ve Mızraklı’nın kamuoyuna selamlarını ilettiğini de sözlerine ekledi.

"Adaletin gereği ve sürecin ihtiyacı"

Mithat Sancar da görüşmenin kapsamlı geçtiğini belirterek, Demirtaş ve Mızraklı’nın değerlendirmelerini dinlediklerini söyledi. Her iki ismin de sürece katkı sunma konusunda istekli olduğunu aktaran Sancar, cezaevinde bulunmalarını "hukuksuz" olarak nitelendirdi.

Bu durumun kişisel bir mesele olmadığını ifade eden Sancar, "Bu hukuksuzluğun giderilmesi adaletin gereğidir ve içinde bulunduğumuz sürecin de ihtiyacıdır" dedi.

"Arkadaşlarımızın özgürlüğü çok önemli"

Hukuka güvenin artırılmasının sürece desteği de güçlendireceğini savunan Sancar, Demirtaş ve Mızraklı’nın özgürlüklerinin hem toplumsal kabul hem de sürecin hızlanması açısından önemli olduğunu belirtti:

"Bu hukuksuzluğun giderilmesi şahsi bir mesele değildir. Adaletin gereğidir üstelik şimdi içinde bulunduğumuz sürecin de ihtiyacıdır. Hukuksuzluğu gidermek hukuka güveni artıracak bir adımdır, hukuka güven süreci desteği yükseltir. Öte yandan her iki arkadaşımız da özellikle sevgili Selahattin Demirtaş'ın bu hukuksuzluk giderildiğinde sürece çok daha etkili ve aktif katkı sunma imkanı da var isteği de var. Hem adalete güven hem sürece destek hem de sürecin hızla gelişmesine toplumsal kabul görmesine katkı anlamında artık arkadaşlarımızın özgürlüğü çok önemli."

(AB)