ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 04.02.2026 14:36 4 Şubat 2026 14:36
 ~  SG: Son Güncelleme: 04.02.2026 17:27 4 Şubat 2026 17:27
Okuma Okuma:  2 dakika

Feti Yıldız’dan AİHM çağrısı, Demirtaş talebi

“Her şey gün geçtikçe daha iyiye gidiyor" diyen Yıldız, "Terörsüz Türkiye süreci, terörsüz bölge sürecine evrildi. Son altı aydır bir şehidimiz yok. Bu çok önemli bir gösterge" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Feti Yıldız’dan AİHM çağrısı, Demirtaş talebi
Fotoğraf: AA

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, TBMM’de gerçekleştirilecek komisyon toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Selahattin Demirtaş’a hapis cezası: Barış umuduna darbe
Selahattin Demirtaş’a hapis cezası: Barış umuduna darbe
6 Ocak 2026

Komisyonun gündemine değinen Yıldız, toplantılar sonucunda bir çerçeve metnin hazırlanacağını belirterek sürecin uzun sürmeyeceğini ifade etti. Toplantının son olup olmayacağına ilişkin soruya ise, “Son toplantı mı belli olmaz ama mümkün. Sondan bir önceki de olabilir. Biz bir çerçeve metni hazırlayacağız. Sürecin çok uzayacağını düşünmüyorum. Bugünden net bir süre veremeyiz ancak nisan ayı geç bir ay” yanıtını verdi.

“Liderimiz süreci özetleyen bir açıklama yaptı”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bir gün önce partisinin grup toplantısında yaptığı ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran açıklamalarına da değinen Yıldız, gazetecilerin Selahattin Demirtaş ve Abdullah Öcalan’a ilişkin sorularını yanıtladı. Yıldız, Demirtaş’ın tahliyesine mahkemelerin karar vereceğini vurgulayarak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına uyulması gerektiğini söyledi.

“Eğer AİHM bir ihlal tespit etmiş ve tahliye yönünde bir değerlendirme varsa, buna uyulması gerekir” diyen Yıldız, “Liderimiz tüm süreci özetleyen bir açıklama yaptı. Bu nedenle ayrıca bir değerlendirme yapmamıza gerek yok” ifadelerini kullandı.

“Artık geri dönüş yok”

Sürecin geldiği noktaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yıldız, “Artık geri dönüş yok” dedi. Cumhur İttifakı içinde görüş ayrılığı olduğu yönündeki iddiaları da reddeden Yıldız, ittifakın konuya ilişkin tam bir uyum içinde olduğunu savundu.

“Her şey gün geçtikçe daha iyiye gidiyor. Terörsüz Türkiye süreci, terörsüz bölge sürecine evrildi. Son altı aydır bir şehidimiz yok. Bu çok önemli bir gösterge. Bu süreci başarıyla tamamlayacağız. Bu aşamadan sonra geri dönüş yok” diye konuştu.

Devlet Bahçeli: Anadolu huzura, Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına
Devlet Bahçeli: Anadolu huzura, Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına
3 Şubat 2026

Sosyal medyadan açıklama

Yıldız, toplantı öncesinde sosyal medya hesabından da bir paylaşım yaptı. Paylaşımında, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun Meclis Başkanı’nın yönetiminde uzlaşma içinde ortak bir rapor hazırlamak üzere toplanacağını belirtti.

Sürece ilişkin hukuki düzenlemelerin açık, öngörülebilir ve hukuk devleti ilkeleriyle uyumlu olacağını vurgulayan Yıldız, bu düzenlemelerin AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararlarıyla çelişmeyeceğini kaydetti. Yıldız, “Terörsüz Türkiye idealinin artık yalnızca iç güvenlik politikası değil, bölgesel güvenlik mimarisinin de merkezinde yer aldığını” söyledi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
terör alt komisyonu meclis çözüm komisyonu çözüm komisyonu Selahattin Demirtaş Feti Yıldız
ilgili haberler
Süleyman Demirtaş: Türkiye AİHM’ye uysun yeter, gerisini toplum ilmek ilmek işler
25 Ocak 2026
/haber/suleyman-demirtas-turkiye-aihmye-uysun-yeter-gerisini-toplum-ilmek-ilmek-isler-315983
Selahattin Demirtaş’a hapis cezası: Barış umuduna darbe
6 Ocak 2026
/haber/selahattin-demirtasa-hapis-cezasi-baris-umuduna-darbe-315292
Demirtaş: Süreç parçalanma değil, onurlu birliği sağlayacak bir süreç
7 Aralık 2025
/haber/demirtas-surec-parcalanma-degil-onurlu-birligi-saglayacak-bir-surec-314273
Demirtaş'tan 'ziyaretçi kabul etmeme' kararı: Onurumla girdim, onurumla çıkarım
20 Kasım 2025
/haber/demirtas-tan-ziyaretci-kabul-etmeme-karari-onurumla-girdim-onurumla-cikarim-313714
İmamoğlu, Demirtaş'ın hala tahliye edilmediğini hatırlattı: Barış umudu katlediliyor
19 Kasım 2025
/haber/imamoglu-demirtas-in-hala-tahliye-edilmedigini-hatirlatti-baris-umudu-katlediliyor-313676
Yılmaz Tunç'tan Demirtaş sorusuna yanıt: Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararı bekleniyor
18 Kasım 2025
/haber/yilmaz-tunc-tan-demirtas-sorusuna-yanit-ankara-bolge-adliye-mahkemesi-nin-karari-bekleniyor-313653
DEM Parti Grup Başkanvekili Temelli: Demirtaş hala neden tahliye edilmedi?
17 Kasım 2025
/haber/dem-parti-grup-baskanvekili-temelli-demirtas-hala-neden-tahliye-edilmedi-313604
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Süleyman Demirtaş: Türkiye AİHM’ye uysun yeter, gerisini toplum ilmek ilmek işler
25 Ocak 2026
/haber/suleyman-demirtas-turkiye-aihmye-uysun-yeter-gerisini-toplum-ilmek-ilmek-isler-315983
Selahattin Demirtaş’a hapis cezası: Barış umuduna darbe
6 Ocak 2026
/haber/selahattin-demirtasa-hapis-cezasi-baris-umuduna-darbe-315292
Demirtaş: Süreç parçalanma değil, onurlu birliği sağlayacak bir süreç
7 Aralık 2025
/haber/demirtas-surec-parcalanma-degil-onurlu-birligi-saglayacak-bir-surec-314273
Demirtaş'tan 'ziyaretçi kabul etmeme' kararı: Onurumla girdim, onurumla çıkarım
20 Kasım 2025
/haber/demirtas-tan-ziyaretci-kabul-etmeme-karari-onurumla-girdim-onurumla-cikarim-313714
İmamoğlu, Demirtaş'ın hala tahliye edilmediğini hatırlattı: Barış umudu katlediliyor
19 Kasım 2025
/haber/imamoglu-demirtas-in-hala-tahliye-edilmedigini-hatirlatti-baris-umudu-katlediliyor-313676
Yılmaz Tunç'tan Demirtaş sorusuna yanıt: Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararı bekleniyor
18 Kasım 2025
/haber/yilmaz-tunc-tan-demirtas-sorusuna-yanit-ankara-bolge-adliye-mahkemesi-nin-karari-bekleniyor-313653
DEM Parti Grup Başkanvekili Temelli: Demirtaş hala neden tahliye edilmedi?
17 Kasım 2025
/haber/dem-parti-grup-baskanvekili-temelli-demirtas-hala-neden-tahliye-edilmedi-313604
Sayfa Başına Git