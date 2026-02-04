Feti Yıldız’dan AİHM çağrısı, Demirtaş talebi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, TBMM’de gerçekleştirilecek komisyon toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Komisyonun gündemine değinen Yıldız, toplantılar sonucunda bir çerçeve metnin hazırlanacağını belirterek sürecin uzun sürmeyeceğini ifade etti. Toplantının son olup olmayacağına ilişkin soruya ise, “Son toplantı mı belli olmaz ama mümkün. Sondan bir önceki de olabilir. Biz bir çerçeve metni hazırlayacağız. Sürecin çok uzayacağını düşünmüyorum. Bugünden net bir süre veremeyiz ancak nisan ayı geç bir ay” yanıtını verdi.

“Liderimiz süreci özetleyen bir açıklama yaptı”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bir gün önce partisinin grup toplantısında yaptığı ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran açıklamalarına da değinen Yıldız, gazetecilerin Selahattin Demirtaş ve Abdullah Öcalan’a ilişkin sorularını yanıtladı. Yıldız, Demirtaş’ın tahliyesine mahkemelerin karar vereceğini vurgulayarak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına uyulması gerektiğini söyledi.

“Eğer AİHM bir ihlal tespit etmiş ve tahliye yönünde bir değerlendirme varsa, buna uyulması gerekir” diyen Yıldız, “Liderimiz tüm süreci özetleyen bir açıklama yaptı. Bu nedenle ayrıca bir değerlendirme yapmamıza gerek yok” ifadelerini kullandı.

“Artık geri dönüş yok”

Sürecin geldiği noktaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yıldız, “Artık geri dönüş yok” dedi. Cumhur İttifakı içinde görüş ayrılığı olduğu yönündeki iddiaları da reddeden Yıldız, ittifakın konuya ilişkin tam bir uyum içinde olduğunu savundu.

“Her şey gün geçtikçe daha iyiye gidiyor. Terörsüz Türkiye süreci, terörsüz bölge sürecine evrildi. Son altı aydır bir şehidimiz yok. Bu çok önemli bir gösterge. Bu süreci başarıyla tamamlayacağız. Bu aşamadan sonra geri dönüş yok” diye konuştu.

Sosyal medyadan açıklama

Yıldız, toplantı öncesinde sosyal medya hesabından da bir paylaşım yaptı. Paylaşımında, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun Meclis Başkanı’nın yönetiminde uzlaşma içinde ortak bir rapor hazırlamak üzere toplanacağını belirtti.

Sürece ilişkin hukuki düzenlemelerin açık, öngörülebilir ve hukuk devleti ilkeleriyle uyumlu olacağını vurgulayan Yıldız, bu düzenlemelerin AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararlarıyla çelişmeyeceğini kaydetti. Yıldız, “Terörsüz Türkiye idealinin artık yalnızca iç güvenlik politikası değil, bölgesel güvenlik mimarisinin de merkezinde yer aldığını” söyledi.

