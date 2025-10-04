Selahattin Demirtaş için istinaf mahkemesine tahliye başvurusu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hak ihlali kararlarına rağmen Kasım 2016'dan bu yana tutulduğu cezaevinden tahliye edilmeyen HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için avukatları istinaf mahkemesine tahliye başvurusunda bulundu.

Demirtaş'ın avukatları, Kobani davasının taşındığı istinaf mahkemesine sundukları dilekçeyle tahliye talebinde bulundu.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi, Kobani davasında verilen cezaların yaklaşık 30 bin sayfalık gerekçesini 13 ay sonra açıklamış, davada yargılanan Selahattin Demirtaş'ın avukatları da 400 sayfalık kapsamlı bir istinaf başvuru metni hazırlamıştı. Demirtaş için 24 Eylül’de Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’ne yapılan istinaf başvurusu, esas numarası verilerek kayda geçirildi. Bu başvuruda, AİHM’in daha önce verdiği ihlal ve tahliye kararları hatırlatılarak Demirtaş’ın tahliye edilmesi istendi.

İstinaf mahkemesinin ilgili dairesinin, önümüzdeki hafta bu tahliye talebiyle ilgili karar vermesi bekleniyor.

DEM Parti: Demirtaş ve Yüksekdağ derhal serbest bırakılmalı

"Sürecin turnusol kağıdı"

Öte yandan AİHM’in Demirtaş hakkında verdiği ikinci ihlal ve tahliye kararına ilişkin Türkiye’nin itiraz süresi de 8 Ekim’de sona eriyor. Türkiye’nin itiraz etmemesi halinde, AİHM kararı kesinleşmiş olacak. Bu nedenle gözler bir yandan da 8 Ekim’e çevrilmiş durumda.

Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman da AİHM'in hak ihlali kararını anımsatarak, tahliye süreci açısından 8 Ekim 2025'in kritik bir tarih olduğunu belirtmiş, hükümetin itiraz edip etmemesinin çözüm süreci bakımından bir turnusol kağıdı olacağını söylemişti.

