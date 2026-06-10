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YT: Yayın Tarihi: 10.06.2026 10:53 10 Haziran 2026 10:53
 ~  SG: Son Güncelleme: 10.06.2026 10:56 10 Haziran 2026 10:56
Okuma Okuma:  2 dakika

Epstein’ın eski asistanı Groff: “Usta bir manipülatördü”

Epstein’ın asistanlığını yapan Groff, ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifade verdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Epstein’ın eski asistanı Groff: “Usta bir manipülatördü”
Görsel:AA

ABD’de seks ticareti ağı kuran ve cezaevinde ölü bulunan suçlu Jeffrey Epstein uzun yıllar asistanlığını yapan Lesley Groff, Epstein’i “usta bir manipülatör” olarak tanımladı.

ABC News’un haberine göre, yaklaşık 18 yıl boyunca Epstein’ın asistanlığını yapan Groff, ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifade verdi. Groff, Epstein ile ilişkisinin tamamen profesyonel olduğunu ve Epstein ile suç ortağı Ghislaine Maxwell’in faaliyetlerinin ayrıntılarını bilmesinin görev tanımı gereği zorunlu olmadığını savundu.

AA’nın haberine göre Epstein’in eski asistanı Lesley Groff, Epstein’i “usta manipülatör” olarak nitelendirdi. Groff ayrıca, asistanlık görevi kapsamında Epstein’ın ünlüler, bilim insanları ve siyasetçilerle yaptığı görüşmeleri organize ettiğini, New York’taki dönemlerinde günlük masaj randevularını planladığını ve Epstein ile bağlantılı kadınların seyahat organizasyonlarını yürüttüğünü aktardı.

Groff, iddia edilenin aksine masaj seanslarında herhangi bir cinsel istismara tanık olmadığını ve Epstein’ın işlediği diğer suçlardan haberdar olmadığını ileri sürdü.

Öte yandan federal savcılar ise, çok sayıda mağdur ifadesine dayanarak cinsel istismar yaşandığı öne sürülen masaj seanslarının planlanmasından Groff’un sorumlu olduğunu ve olaylardan haberdar olduğunu iddia etmişti.

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(EMK)

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