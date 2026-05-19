KADIN
YT: Yayın Tarihi: 19.05.2026 09:08 19 Mayıs 2026 09:08
 ~  SG: Son Güncelleme: 19.05.2026 09:11 19 Mayıs 2026 09:11
Okuma Okuma:  2 dakika

Fransa'daki Epstein dosyasına ilişkin soruşturma yeni mağdurları ortaya çıkardı

Soruşturma kapsamında bazı mağdurların yurt dışında bulunduğunu kaydeden Beccuau, farklı ülkelerden adli yardım talebinde bulunduklarını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

Çocuklara yönelik cinsel istismar ve insan ticareti suçlamalarıyla gündeme gelen ve cezaevinde ölü bulunan Jeffrey Epstein dosyasının Fransa bağlantısına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni mağdurların tespit edildiği açıklandı.

Paris Cumhuriyet Savcısı Laure Beccuau, RTL radyosu ile Public Senat kanalında yayımlanan Grand Jury programında soruşturmaya dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Beccuau, ABD’de geçtiğimiz yıl kamuoyuyla paylaşılan 3 milyondan fazla Epstein belgesinin ardından Fransa’da başlatılan “insan ticareti” soruşturmasının genişletildiğini belirtti.

Savcı Beccuau, yürütülen incelemelerde yaklaşık 20 mağdurun tespit edildiğini, bunlardan 10’unun ise daha önce dosyada adı geçmeyen yeni kişiler olduğunu ifade etti.

Mağdurların önemli bir bölümünün, Epstein belgelerinde adı geçen eski manken ajansı yöneticileri Jean-Luc Brunel ve Gerald Marie ile bağlantılı olduğu belirtildi.

AA'nın haberine göre, soruşturma kapsamında bazı mağdurların yurt dışında bulunduğunu kaydeden Beccuau, farklı ülkelerden adli yardım talebinde bulunduklarını açıkladı.

ABD Adalet Bakanlığı’nın ocak ayında Epstein dosyasına ilişkin yeni belgeleri yayımlaması, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda ismin dosyalarda yer alması nedeniyle büyük yankı uyandırmıştı. Bunun ardından Paris Savcılığı, belgelerde adı geçen bazı kişilerin Epstein ile olası bağlantılarına yönelik kapsamlı bir soruşturma başlatmıştı.

