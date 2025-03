Ekrem İmamoğlu tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik operasyonda gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 91 kişi, 4 gün sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine getirildi.

Savcılık, "kent uzlaşısı" ve "yolsuzluk" soruşturmaları kapsamında ifadesi alınan İmamoğlu’nun tutuklanmasını talep ederek sulh ceza hakimliğine sevk etti.

91 şüpheli ve 34 savcı görevlendirildi

19 Mart Çarşamba günü gözaltına alınan İmamoğlu ve beraberindeki 91 şüphelinin ifade süreci için 34 savcıgörevlendirildi. 00:10 itibarıyla savcılıkta ifadesi tamamlanan İmamoğlu, 03:00’te tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Savcılık, Resul Emrah Şahan, Mahir Polat ve Mehmet Ali Çalışkan için de "terör örgütüne" yardım etme suçlamasıyla tutuklama talebinde bulundu. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şüphelilerin nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildiği belirtildi.

Savcılık ifadesi

İmamoğlu, "PKK/KCK terör örgütüne yardım" soruşturması kapsamında da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) polislerine ifade vermişti.

İmamoğlu'nun ifadesi yaklaşık beş saat sürdü.

"Bu işlemi bir kasıtlı itibarsızlaştırma süreci olarak görüyorum. Ya YSK görevini yapmamıştır. Ya da yürütülen soruşturmalar hakkaniyetli değildir" dedi. İddiaları kabul etmedi.

MASAK raporlarıyla doldurulmuş, tarihe kara bir leke olarak geçecek bir sürecin yaşatıldığını söyleyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Ben, ülkemiz için büyük tehdit haline gelen sürecin milletimiz tarafından anlaşılması için elimden geleni yapacağım. Dünden bugüne, milyon kat milletimizin gücünü arkamda daha fazla hissediyorum. Cesaretimin tarifini dahi yapamam. Koltuğunu korumak için her şeyi yapmayı kendine hak gören ve milletimize ait olan her şeyin; diplomanın, mülkiyetin, şirketlerin, yeşil alanların, okulların, boğaz kıyılarının kendine ait olduğunu düşünen bu zihniyetten ülkemizin bir an önce kurtulması şarttır. Aksi takdirde insanlarımızın geleceği tehdit altındadır. Bugün vermiş olduğum ifadede görüyorum ki, beni ve arkadaşlarımı akla hayale gelmeyecek suçlama ve iftiralarla bir yol tercihi yapılmaktadır.”

İmamoğlu'nun 'Kent uzlaşısı' ile ilgili savcılık sorgusu tamamlandı

(ED/EMK)