İstanbul'da "İmamoğlu yasakları" uzatıldı

İstanbul Valiliği, kent genelindeki eylem ve gösteri yasağının 26 Mart saat 23.59’a kadar uzatıldığını duyurdu. Ayrıca, İstanbul ilçelerinden veya çevre illerden gelerek "kanuna aykırı eylemlere katılması muhtemel" kişi, grup ve araçların şehre girişine ve çıkışına izin verilmeyeceği belirtildi.

Valilik açıklamasına göre, bu süre zarfında açık ve kapalı alan toplantıları, gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stand açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma törenleri gibi etkinlikler yasak kapsamında olacak. Aynı zamanda pankart ve afiş asılması ile el ilanı dağıtımı da yasak kapsamında bulunuyor.

Gerekçe: Kamu Düzeni

Valilik, yasağın gerekçesini "milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç teşkil eden eylemlerin önlenmesi ve genel asayişin tesis edilmesi" olarak açıkladı.

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(EMK)