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Yayın Tarihi: 22 Mart 2025 20:47
 ~ Son Güncelleme: 22 Mart 2025 22:47
1 dk Okuma

ŞEHRE GİRİŞ ÇIKIŞ KISITLANDI

İstanbul'da "İmamoğlu yasakları" uzatıldı

Valilik, yasağın gerekçesini "milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç teşkil eden eylemlerin önlenmesi ve genel asayişin tesis edilmesi" olarak açıkladı.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
İstanbul'da "İmamoğlu yasakları" uzatıldı
Fotoğraf: Evrim Kepenek / bianet / 20 Mart Perşembe / Saraçhane

İstanbul Valiliği, kent genelindeki eylem ve gösteri yasağının 26 Mart saat 23.59’a kadar uzatıldığını duyurdu. Ayrıca, İstanbul ilçelerinden veya çevre illerden gelerek "kanuna aykırı eylemlere katılması muhtemel" kişi, grup ve araçların şehre girişine ve çıkışına izin verilmeyeceği belirtildi.

Valilik açıklamasına göre, bu süre zarfında açık ve kapalı alan toplantıları, gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stand açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma törenleri gibi etkinlikler yasak kapsamında olacak. Aynı zamanda pankart ve afiş asılması ile el ilanı dağıtımı da yasak kapsamında bulunuyor.

Gerekçe: Kamu Düzeni 

Valilik, yasağın gerekçesini "milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç teşkil eden eylemlerin önlenmesi ve genel asayişin tesis edilmesi" olarak açıkladı.

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(EMK)

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