İmamoğlu'ndan çalışanlara mesaj: "Kul hakkı yiyenlerle mücadelem devam edecektir"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, gözaltında tutulduğu İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden belediye çalışanlarına el yazısıyla gönderdiği mesajda "En büyük güç kaynağım ve moral motivasyonum sizler olacaksınız." dedi.

"Kul hakkı yiyenlere karşı mücadelem devam edecek"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesindeki kurumlarımızda 6 yıldır mesai yaptığım yöneticilerim, çalışma arkadaşlarım ve emekçi kardeşlerime en sıcak sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Ramazan ayında kul hakkı yiyen ve sizlerle yürüttüğümüz halkçı, icraatçı, milletin malını millete dağıtan bereketli işlerimize mani olan kişi ve yanındaki bir avuç insana karşı, milletimiz için mücadelem devam edecektir.

En büyük güç kaynağım ve moral motivasyonum sizler olacaksınız. 16 milyon İstanbulluya olan hizmetlerinizde en ufak bir aksilik olmayacağı gibi gördüğünüz her vatandaşa benim sıcak selam ve saygılarımı iletiniz. Millet büyüktür.

Sizleri ve ailemizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.