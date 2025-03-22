İmamoğlu, 'Kent Uzlaşısı' kapsamında alınan ifadesi son buldu

Yolsuzluk ve terör suçlamasıyla gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 'Kent Uzlaşısı' soruşturmasında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifade vermeye başladığı öğrenildi.

İmamoğlu, dün yaptığı 121 sayfalık savunmanın ardından emniyetteki ikinci ifadesi saat 10:00'da alınmaya başladı.

EMNİYET İFADESİ TAMAMLANDI İmamoğlu: "Milletimize ve ülkemize ödetilen bedelin karşılığını bu kötü niyetli suçlamaları hazırlayanlar asla ödeyemeyecekler"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yeni bir mesaj yayınladı.

"Bizim üzerimizden milletin iradesine vurdukları bu darbe, yıllardır harap hale getirdikleri ekonomimizi ve Türkiye’nin geleceğini daha büyük bir tehlikeye sokuyor" diyen İmamoğlu'nun mesajının tamamı şöyle:

"Bu siyasi darbe yüzünden üç gündür ülkemizin ekonomisi daha da eriyor. Kendi bozdukları ekonomiyi millete çile çektirerek düzeltmeye çalışanlar, yine milletimizin sırtına kaldırması güç bir yük yüklüyorlar. Allah şahittir, biz milletimize çektirdikleri çile azalsın diye çalıştık. Milletimiz biraz da olsa nefes alsın diye çalıştık. İnsanımız bu ekonomik krizde kendini yalnız ve çaresiz hissetmesin diye canla başla çalıştık.

Milletimiz bunu gördüğü için bizden desteğini hiç esirgemedi. Bu samimi destek yüzünden bizi hapse, insanımızı da yokluğa mahkum etmek istiyorlar. Milletimize sesleniyorum: Sizin desteğinizle önce bu darbeyi yeneceğiz, sonra da bize bunu yaşatanlar göndereceğiz. Bu fedakar ve çalışkan millete yaşattıkları ekonomik krizi de çileyi de biz bitireceğiz!"

İfade son buldu

Ekrem İmamoğlu'nun sabah saatlerinde başlayan 'Kent Uzlaşısı' soruşturması kapsamında alınmaya başlayan ifadesinin sona erdiği öğrenildi.

Bu soruşturma kapsamında İmamoğlu ile birlikte toplamda 7 kişi hakkında şüpheli olarak gözaltı talimatı verilmişti. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan’ın ifadeleri alındı.

Şişli Belediye Başkan yardımcısı Ebru Özdemir, daha önce Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkan Yardımcılığı yapmış ve şu anda Spectrum House Düşünce ve Araştırma Merkezi Genel Direktörü olan Azad Barış Azat Barış ve Hunav Altun firari konumunda.

(ED)