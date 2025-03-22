Ekrem İmamoğlu eylemleri 4'üncü gün: Çok sayıda gözaltı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi ve 106 kişiye yönelik düzenlenen İBB operasyonu kapsamında gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolar, dördüncü gününde devam ediyor.

Operasyonların ardından tüm yurtta devam eden protestolar dün de devam etti.

Öğrencilerin öncülük ettiği eylemler özellikle üniversite kampüslerinde ve şehir merkezlerinde yoğunlaşırken, sabah saatlerinde İstanbul ve Ankara, İzmir ve birçok adrese baskınları düzenlendi. Baskınlarda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltıların kimlere yönelik olduğu, kaç kişinin gözaltına alındığına dair İçişleri Bakanlığı 97 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Fakat sayının daha fazla olduğu öğrenciler ve sendikalar tarafından duyuruldu.

İçişleri Bakanı: 343 kişinin gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise sosyal medya hesaplarından gözaltılara dair açıklama yaptı. Birçok ilde 343 kişinin gözaltında olduğunu ifade etti.

Yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması ile ilgili dün gece İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Çanakkale, Eskişehir, Konya ve Edirne’de meydana gelen eylemlerde 343 şüpheli yakalandı. Toplumsal düzeni bozmaya, milletimizin huzurunu ve güvenliğini tehdit etmeye, kargaşa ve provokasyon peşinde koşanlara asla fırsat verilmeyecek, kesinlikle göz yumulmayacaktır. Huzur ve güvenliğimizin teminatı olan polislerimiz gece gündüz demeden görevlerinin başındalar."

Gözaltılara ilişkin açıklamalar

Sabah saatlerinde gözaltılara ilişkin açıklamalar ve sosyla medya paylaşımları yapıldı. Antalya'da da Türkiye İşçi Partisi üyelerine yönelik yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. İstanbul ve Ankara'da özellikle üniveriteli gençlerin evi basılarak çok sayıda kişi gözaltına alındı. TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Antalya ve İzmir'de parti yöneticilerinin gözaltına alındığını ayrıca Ankara, Çanakkale, İstanbul ve İzmir'de çok sayıda üyelerinin evinin basıldığını açıkladı.

İstanbul, Ankara, Eskişehir ve İzmir’de aralarında üyelerimiz ve MYK üyelerimizin de olduğu çok sayıda üniversiteli sabah ev baskınlarıyla gözaltına alındı.



AKP iktidarı 23 yılda ilmek ilmek kurduğu sömürü ve baskı düzenini, Türkiye gençliğine önerdiği bu rezil geleceği… pic.twitter.com/r6pmZl91oC — Emek Gençliği (@emekgencligi) March 22, 2025

📢 İzmir'de bu sabah aralarında bir üyemizin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.



Memleketin dört bir yanından yine mücadele dostlarımıza yönelik gözaltı haberleri alıyoruz.



İktidara sesleniyoruz: Korkmakta haklısınız. Lakin korkunun ecele faydası yok bilesiniz!… pic.twitter.com/j9VJH2frAQ — Halkevleri (@Halkevleri) March 22, 2025

İstanbul'da dün "memleket de üniversiteler de bizim" diyen üniversiteliler Taksim'e yürümekte ısrar etmişti.

Bugün ise üniversitelilere ev baskınları yapılmaya başlandı! Arkadaşlarımız gözaltına alınıyor!



Saldırılarınız boşuna.

Faşizminiz camdandır, kırılır!#sokağa pic.twitter.com/4oHX9fwO93 — Öğrenci Kolektifleri (@kolektifler) March 22, 2025

Bu arada çok sayıda kullanıcının sosyal medya hesabına da erişim engeli getirildi.

Hesabımıza (@umut_sendikasi) Türkiye’de erişim engeli getirildi!



Yurttaşlık haklarımızın gaspını teşhir ettiğimiz, holdinglere karşı işçi sınıfının sesini duyurduğumuz, haydi #sokağa dediğimiz için hesabımız kapatıldı.



Bu hesaptan paylaşımlara devam edeceğiz. Dayanışmayla… pic.twitter.com/9dvwHwv2Dz — UMUT-SEN (@umutsendikasi) March 21, 2025

(ED)