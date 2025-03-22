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Yayın Tarihi: 22 Mart 2025 09:58
 ~ Son Güncelleme: 22 Mart 2025 12:33
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Ekrem İmamoğlu eylemleri 4'üncü gün: Çok sayıda gözaltı

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin protestolar sürerken çok sayıda kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya gözaltına alınan kişi sayısının 343 olduğunu belirtti.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Ekrem İmamoğlu eylemleri 4'üncü gün: Çok sayıda gözaltı
*Fotoğraf: Ali Dinç/bianet

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi ve 106 kişiye yönelik düzenlenen İBB operasyonu kapsamında gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolar, dördüncü gününde devam ediyor.

Operasyonların ardından tüm yurtta devam eden protestolar dün de devam etti.

Öğrencilerin öncülük ettiği eylemler özellikle üniversite kampüslerinde ve şehir merkezlerinde yoğunlaşırken, sabah saatlerinde İstanbul ve Ankara, İzmir ve birçok adrese baskınları düzenlendi. Baskınlarda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltıların kimlere yönelik olduğu, kaç kişinin gözaltına alındığına dair İçişleri Bakanlığı 97 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Fakat sayının daha fazla olduğu öğrenciler ve sendikalar tarafından duyuruldu.

İçişleri Bakanı: 343 kişinin gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise sosyal medya hesaplarından gözaltılara dair açıklama yaptı. Birçok ilde 343 kişinin gözaltında olduğunu ifade etti. 

Yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması ile ilgili dün gece İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Çanakkale, Eskişehir, Konya ve Edirne’de meydana gelen eylemlerde 343 şüpheli yakalandı. Toplumsal düzeni bozmaya, milletimizin huzurunu ve güvenliğini tehdit etmeye, kargaşa ve provokasyon peşinde koşanlara asla fırsat verilmeyecek, kesinlikle göz yumulmayacaktır. Huzur ve güvenliğimizin teminatı olan polislerimiz gece gündüz demeden görevlerinin başındalar."

Gözaltılara ilişkin açıklamalar 

Sabah saatlerinde gözaltılara ilişkin açıklamalar ve sosyla medya paylaşımları yapıldı. Antalya'da da Türkiye İşçi Partisi üyelerine yönelik yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. İstanbul ve Ankara'da özellikle üniveriteli gençlerin evi basılarak çok sayıda kişi gözaltına alındı. TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Antalya ve İzmir'de parti yöneticilerinin gözaltına alındığını ayrıca Ankara, Çanakkale, İstanbul ve İzmir'de çok sayıda üyelerinin evinin basıldığını açıkladı.

Bu arada çok sayıda kullanıcının sosyal medya hesabına da erişim engeli getirildi.

(ED)

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