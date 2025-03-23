ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 23 Mart 2025 06:36
 ~ Son Güncelleme: 23 Mart 2025 10:29
1 dk Okuma

Van Barosu'ndan Mansur Yavaş hakkında suç duyurusu

Baro, Yavaş’ın Newroz Bayramı’nın barışçıl kutlanmasını suç gibi göstermesinin kabul edilemez olduğu vurguladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Van Barosu'ndan Mansur Yavaş hakkında suç duyurusu
Fotoğraf: CHP Basın

Van Barosu, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulunacaklarınıaçıkladı.

Yavaş ne demişti?

Yavaş, Saraçhane'de İmamoğlu için düzenlenen protestoda şöyle dedi:

"Dün Doğu’da bir yerde bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere polisler pamuk şekeri verirken buradaki müdahaleyi doğru bulmuyorum. Emniyet güçlerinden buradaki gençlere de pamuk şekeri ikram etmelerini bekliyoruz."

Bu sözler kamuoyunda büyük tepki çekerken, Van Barosu sosyal medya üzerinden suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.

“Takipçisi olacağız"

Baro, Yavaş’ın Newroz Bayramı’nın barışçıl kutlanmasını suç gibi göstermesinin kabul edilemez olduğu vurguladı:

"İstanbul’da toplanma ve gösteri hakları hukuka aykırı şekilde kısıtlanırken, Şırnak’ta Newroz Bayramı’nın barışçıl bir şekilde kutlanmasını suç gibi gösteren Mansur Yavaş hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağız. Anayasal hakların engellenmesini gündemine alan, Kürt halkına yönelik saygısız ve kışkırtıcı bir tutum sergileyen Mansur Yavaş’ı kınıyor, sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

Babacan'dan Erdoğan'a: Gençleri provoke etme
Babacan'dan Erdoğan'a: Gençleri provoke etme
22 Mart 2025
İstanbul'da "İmamoğlu yasakları" uzatıldı
ŞEHRE GİRİŞ ÇIKIŞ KISITLANDI
İstanbul'da "İmamoğlu yasakları" uzatıldı
22 Mart 2025
Özel: Korkuyu geride bıraktık
SARAÇHANE'DE 4. GÜN
Özel: Korkuyu geride bıraktık
22 Mart 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Mansur Yavaş İBB operasyonu CHP Ekrem İmamoglu van barosu
ilgili haberler
Ekrem İmamoğlu tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
23 Mart 2025
/haber/ekrem-imamoglu-tutuklama-talebiyle-mahkemeye-sevk-edildi-305746
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "323 şüpheli gözaltına alındı"
23 Mart 2025
/haber/icisleri-bakani-ali-yerlikaya-323-supheli-gozaltina-alindi-305745
SARAÇHANE PROTESTOLARI 4. GÜNÜNDE
Özel: Bu meydanı geri kazandınız
22 Mart 2025
/haber/ozel-bu-meydani-geri-kazandiniz-305742
Onbinler sokakta, eylemde
22 Mart 2025
/haber/onbinler-sokakta-eylemde-305740
ŞEHRE GİRİŞ ÇIKIŞ KISITLANDI
İstanbul'da "İmamoğlu yasakları" uzatıldı
22 Mart 2025
/haber/istanbul-da-imamoglu-yasaklari-uzatildi-305738
CHP Ön Seçimi: Sandık yerleri ve oy kullanma detayları
22 Mart 2025
/haber/chp-on-secimi-sandik-yerleri-ve-oy-kullanma-detaylari-305737
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Ekrem İmamoğlu tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
23 Mart 2025
/haber/ekrem-imamoglu-tutuklama-talebiyle-mahkemeye-sevk-edildi-305746
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "323 şüpheli gözaltına alındı"
23 Mart 2025
/haber/icisleri-bakani-ali-yerlikaya-323-supheli-gozaltina-alindi-305745
SARAÇHANE PROTESTOLARI 4. GÜNÜNDE
Özel: Bu meydanı geri kazandınız
22 Mart 2025
/haber/ozel-bu-meydani-geri-kazandiniz-305742
Onbinler sokakta, eylemde
22 Mart 2025
/haber/onbinler-sokakta-eylemde-305740
ŞEHRE GİRİŞ ÇIKIŞ KISITLANDI
İstanbul'da "İmamoğlu yasakları" uzatıldı
22 Mart 2025
/haber/istanbul-da-imamoglu-yasaklari-uzatildi-305738
CHP Ön Seçimi: Sandık yerleri ve oy kullanma detayları
22 Mart 2025
/haber/chp-on-secimi-sandik-yerleri-ve-oy-kullanma-detaylari-305737
Sayfa Başına Git