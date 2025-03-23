Van Barosu'ndan Mansur Yavaş hakkında suç duyurusu

Van Barosu, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulunacaklarınıaçıkladı.

Yavaş ne demişti?

Yavaş, Saraçhane'de İmamoğlu için düzenlenen protestoda şöyle dedi:

"Dün Doğu’da bir yerde bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere polisler pamuk şekeri verirken buradaki müdahaleyi doğru bulmuyorum. Emniyet güçlerinden buradaki gençlere de pamuk şekeri ikram etmelerini bekliyoruz."

Bu sözler kamuoyunda büyük tepki çekerken, Van Barosu sosyal medya üzerinden suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.

“Takipçisi olacağız"

Baro, Yavaş’ın Newroz Bayramı’nın barışçıl kutlanmasını suç gibi göstermesinin kabul edilemez olduğu vurguladı:

"İstanbul’da toplanma ve gösteri hakları hukuka aykırı şekilde kısıtlanırken, Şırnak’ta Newroz Bayramı’nın barışçıl bir şekilde kutlanmasını suç gibi gösteren Mansur Yavaş hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağız. Anayasal hakların engellenmesini gündemine alan, Kürt halkına yönelik saygısız ve kışkırtıcı bir tutum sergileyen Mansur Yavaş’ı kınıyor, sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

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(EMK)