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Yayın Tarihi: 22 Mart 2025 19:34
 ~ Son Güncelleme: 22 Mart 2025 23:53
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İmamoğlu'nun 'Kent uzlaşısı' ile ilgili savcılık sorgusu tamamlandı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 4. günün sonunda beraberindeki 90 kişiyle birlikte adliyeye sevk edildi. İmamoğlu'nun "Kent uzlaşısı' ile ilgili suçlamalara ilişkin sorgusu tamamlandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İmamoğlu'nun 'Kent uzlaşısı' ile ilgili savcılık sorgusu tamamlandı
*. Fotoğraf: Ilgaz Gökırmaklı

Yolsuzluk ve terör suçlamasıyla gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 'Kent Uzlaşısı' soruşturmasında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifade vermeye başladığı öğrenildi.

İmamoğlu, dün yaptığı 121 sayfalık savunmanın ardından emniyetteki ikinci ifadesi son buldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 91 şüpheli Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyede İmamoğlu ilk olarak 'Kent uzlaşısı' soruşturmasına ilişkin savcıya ifade verdi.

30 savcı görevlendirildi

Çağlayan Adliyesi’nde, İmamoğlu ve beraberindeki 90 kişinin ifade işlemleri için 30 savcı görevlendirildi. Adliye çevresinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı; çok sayıda polis ve TOMA, adliye çevresinde konuşlandırıldı.

Avukatlara engel

İmamoğlu'nun 19.30'da Adliye'ye getirileceği açıklandıktan sonra, İstanbul Valiliği Çağlayan’a giden yolların kapatıldığını duyurdu. Saat 16.00 sıralarında adliye önüne 100’e yakın toma getirildi, adliye önünde yoğun güvenlik önlemleri alındı, yollar kapatıldı, polis geçişlere izin vermiyor.

(ED)

Haber Yeri
İstanbul
İBB operasyonu Ekrem İmamoglu çağlayan adliye
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