TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 26.06.2026 11:02 26 Hezîran 2026 11:02
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 26.06.2026 11:05 26 Hezîran 2026 11:05
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Di lêpirsîna Şaredariya Şîleyê de 16 kes hatin desteserkirin

Lêpirsîn bi îdiaya ku “bi mebesta ku sûc pêk bîne rêxistii ava kirine”, “bertîl” û “gendeltî di îhaleyan de kirine” hatibû dest pê kirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Di lêpirsîna Şaredariya Şîleyê de 16 kes hatin desteserkirin
Fotograf: Şaredariya Şîleyê

Serdozgeriya Komarî a Anadolûya Stenbolê li dijî Şaredariya Şîleyê bi îdiaya ku “bi mebesta ku sûc pêk bîne rêxistii ava kirine”, “bertîl” û “gendeltî di îhaleyan de kirine” lêpirsîn dabû dest pê kirin. Lêpirsîna hatibû vekirin berdewam dike.

Operasyon di çarçoveya delîlên nû yên ku di operasyonên berê de hatine bidestxistin, dest pê kir. Di operasyonê de derket holê ku di şaredariyê de rasterast di karên “îhale, îmar, rûxsat, sextekarî, bertîl û bêisûlî” hatiye kirin.

Şaredarên Balçova û Seferîhîsarê yên CHPyî hatin desteserkirin
Şaredarên Balçova û Seferîhîsarê yên CHPyî hatin desteserkirin
25 Hezîran 2026

Di pêla sêyem a operasyonê de, bi awayekî hemwext bi ser 21 navnîşên li Stenbol û Îzmîrê hat girtin. Ji 18 kesên ku biryara desteserkirina wan hebû, jê 16 kes hatin desteserkirin. Polîs niha li her du kesên din digire.

Li Şaredariyên Antalya û Beylikduzuyê gelek kes hatin desteserkirin
Li Şaredariyên Antalya û Beylikduzuyê gelek kes hatin desteserkirin
16 Hezîran 2026

(EMK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Desteserkirin şaredarî şile
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê